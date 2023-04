Lidovky.cz: Jak to budou nyní kontroly vypadat?

Pondělkem skončily bezpečnostní kontroly fyzických osob. Na každém stanovišti bude jen jeden rám, kdyby policie identifikovala například nějaký podezřelý pohyb. Lidé budou kontrolováni jen náhodně, když k tomu bude důvod. Existují například databáze hledaných lidí, s nimi bude policie pracovat. To, co zůstane, bude kontrola aut.

Lidovky.cz: To je větší riziko?

Největší nebezpečí jsou například nákladní auta. Proto na Hradě zůstanou zátarasy, musí vozidlo udržet. Jak jsem říkala, Hrad bude běžně otevřený, budou jen namátkové kontroly osob. Když se bezpečnostní situace zhorší nebo budou nějaké masivní akce, tak policie, aby je uhlídala, může kontroly posílit. Ale bude to jednorázově, nepůjde o běžný stav.

Lidovky.cz: Na otevření Hradu lze nahlížet i v přeneseném významu, že?

Představ veřejnosti je mnoho. Naše role je uhlídat to, že Hrad je výjimečné místo, kam by lidé měli chodit kvůli české hrdosti, kterou jsme si nechali v dějinách hodně pošlapat. Druhá věc je, že akce, které se budou pořádat na Hradě, musí být pro lidi výjimečné ve smyslu, že je to ta nejlepší kultura: nejlepší výstavy, koncerty, divadelní představení. Protože to je přece Pražský hrad. A pak jsou akce, které bychom rádi dělali s neziskovými organizacemi, ale to také musí být na nějaké úrovni. Chceme, aby lidé měli důvod chodit opakovaně na Pražský hrad. I turisté.

Lidovky.cz: To je ambiciózní plán. Jak ho splnit?

Přemýšlíme o tom, že ustavíme odbornou radu, která stanoví pravidla pořádání akcí na Hradě. Ta totiž daná nejsou. Odborná rada by měla i schvalovat plán akcí na další rok. Rádi bychom, aby nově nastavená pravidla byla do léta. Určitě to ale neovlivní akce v tomto roce, protože stávající rok se připravoval v minulém roce.

