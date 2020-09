Klub Cross chtěl po nocích s komparzem natáčet film, čímž rozčílil Prymulu. Nakonec to odložil na ‚lepší časy’

PRAHA Hudební klub Cross v Praze, kde se po nocích údajně měl natáčet film, podle ministra zdravotnictví Romana Prymuly (za ANO) prověřuje policie. Podnik na webu uvedl, že natáčení, pro které potřebuje mladé tancující jako komparz, se plánuje každou noc od 28. září. Tvrdil, že půjde o projekt studentů FAMU a Prague Film School, FAMU se od něj ale distancovala. Restaurace a bary musí od čtvrtka zavírat ve 22:00.

„Toto je aktivita, která je naprosto nežádoucí a myslím, že neproběhne. Beru to skoro jako výsměch opatřením, protože celé noci ten klub vrátit do podoby, jako by byl otevřen s konzumací, tancem a podobně, je opravdu nežádoucí. Je to příklad, jak bychom k tomu neměli přistupovat,“ řekl ministr. Při natáčení uměleckých děl podle stávajících opatření neplatí povinnost nosit roušky.



Film podle klubu pojednává o „elektronické hudební scéně, láskách a pařbách dnešní mladé generace“. Komparz podle něj nemá nárok na honorář, nutná je registrace a podpis smlouvy. Každý den se bude natáčet s jiným stylem hudby. „Jde o hodiny záběrů na tančící a bavící se lidi a pro vybrané menší epizodní role ve filmu,“ uvedl klub.

Na celou kauzu v médiích zaregovali i přímo autoři. „Píšeme ohledně našeho nového nezávislého filmu, který je tvořen Edoardem Herrozem and Annou Katrovas (režisér a hlavní herečka). Media se nyní zahlcují titulky a vnímáme jako důležité se k tomu vyjádřit,“ uvedli autoři prostřednictvím webu klubu Cross.



„Tento film není spojený s žádnými školami ani společnostmi. Pochází čistě z naší iniciativy a je tvořen bývalými studenty Prague Film School a studentkou FAMU,“ vzkazují autoři.

„Realizace filmu je na úplném začátku, chtěli jsme dodržovat veškeré bezpečnostní regulace pro natáčení a vše jsme chtěli konzultovat i s Ministerstvem zdravotnictví. Vzhledem k prohlášení pana Romana Prymuly, posuneme natáčení na lepší, bezkoronavirové časy. Respektujeme preventní opatření a zdraví je pro nás především,“ dodávají.

Filmová a televizní fakulta Akademie múzických umění v Praze (FAMU) se od takové aktivity distancovala.

„FAMU aktuálně neprodukuje studentský film, který by se natáčel v prostorách klubu Cross, ani film, který by se obsahově zabýval elektronickou hudební scénou. Při natáčeních našich studentských filmů důsledně dbáme na dodržování bezpečnostních a hygienických nařízení a opatření, které studenti respektují a chrání tak zdraví všech zúčastněných,“ sdělila děkanka FAMU Andrea Slováková.