Pražský magistrát odmítl exhumaci ostatků Zdeny Mašínové starší. Zamítnutí bude řešit koalice

Praha Pražský magistrát nevyhověl žádosti Zdeny Mašínové exhumovat ostatky její matky Zdeny na Ďáblickém hřbitově. Zdena Mašínová starší, která byla vězněna nacisty i komunisty, byla pohřbena do hromadného hrobu. Exhumace není podle magistrátu možná bez prověření možností, jak by proces probíhal.

Vyplývá to z dopisu Mašínové, který má ČTK k dispozici. Zamítnutí vyzvednutí ostatků bude chtít příští týden v pondělí řešit předseda TOP 09 a pražský zastupitel Spojených sil pro Prahu Jiří Pospíšil na koaličním jednání s Piráty a Prahou Sobě.



Ministerstvo obrany udělilo Zdeně Mašínové starší in memoriam osvědčení o účasti na protikomunistickém odboji. Matka bratří Mašínů a manželka hrdiny prvního a druhého odboje Josefa Mašína, kterého popravili nacisti, v roce 1998 obdržela posmrtně Řád TGM.



„Bez důkladného prověření možností, jak by proces exhumace v podmínkách hromadných hrobů na Ďáblickém hřbitově probíhal, bohužel Vaši žádost nejsme schopni splnit,“ píše se v dopise.

V listopadu 2014 byly z hromadného hrobu v Ďáblicích vyzvednuty kosterní ostatky pátera Josefa Toufara, kterého umučili komunisti. Fakt, že skutečně jde o Toufarovy pozůstatky, potvrdili forenzní genetici na základě analýzy DNA a genetických profilů. V následujícím roce byly ostatky uloženy na hřbitově v Číhošti, kde Toufar působil. Z hlediska archeologie šlo podle expertů o první průzkum hromadného hrobu politických vězňů komunistického režimu.



Právě vyzvednutí ostatků kněze Toufara podle dopisu ukázala obtížnost procesu exhumace. „Počínaje etickými otázkami, zda je reálné a správné exhumovat z hromadných hrobů pouze některé ostatky, až po technickou a finanční náročnost, která je zcela mimo možnosti magistrátu.

Postoj magistrátu bude chtít na jednání s koaličními partnery změnit europoslanec Jiří Pospíšil. „Budu chtít, aby magistrát rozhodnutí změnil, je to ostudné a nepřijatelné. Paní Mašínová podle mých informací navíc ví, kde se tělo její maminky nachází, takže by to neměl být žádný problém,“ řekl Pospíšil. Pokud se tak nestane, je připraven peníze na exhumaci sesbírat a zároveň přispět ze svého.