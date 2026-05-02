Pražský maraton 2026: Kdy a kudy se poběží. Kde hrozí odtažení auta

Tisíce běžců se zúčastní v neděli 3. května Pražského maratonu. Některé kratší běhy jsou ale na programu už v sobotu 2. května. Pro obyvatele a návštěvníky Prahy to znamená omezení či odklonění linek MHD, uzavírky některých ulic a zákaz parkování. Přehled uzavírek a změn MHD najdete v následujícím článku.

Kdy závod začíná a kudy se poběží?.

Start závodu je oproti minulým rokům posunutý, běžci se vydají na trať už v 8:00. Je to hlavně kvůli počasí. Pokud během dopoledne či odpoledne razantně stoupnou teploty, budou mít běžci hodinový náskok k dobru. Start závodu je na Staroměstském náměstí, cíl tamtéž.

Další víkendové závody

Hlavnímu nedělnímu závodu předchází závody na kratší tratě v sobotu 2. května. Je to Lavazza active breafast run se stratem v 9:30, DM rodinná míle se startem v 15:00 a DM bambini run, který startuje v 16:00 a běží se na vzdálenost 100, 150 nebo 200 metrů.

Závody během maratonského víkendu (2. a 3. května)
ZávodStart
Lavazza active breafast run9:30
DM rodinná míle15:00
DM bambini run16:00
Vodafone maraton Praha 8:00
ČT 2run maraton Praha8:00
Vodafone maraton Praha – dvojice8:00
Mistrovství ČR v maratonu mužů a žen8:00
Policejní mistrovství Evropy8:00

Zavřené ulice a omezené parkování

Závody v historickém centru Prahy a podél vltavských nábřeží s sebou přinášejí omezení dopravy během víkendu 2. a 3. května. Pořadatelé zamezí vjezdu aut na trať závodu vždy po nezbytně dlouhou dobu, většinou na několik desítek minut. Od 7:00 do 15:00 bude policie postupně po trase závodu uzavírat a otevírat ulice a křižovatky.

Rekordy Pražského maratonu

Nejlepšího času v mužské kategorii dosáhl v roce 2023 Alexander Mutiso (KEN), který doběhl do cíle v čase 2:05:09.

Mezi ženami podala nejlepší výkon Lonah Chemtai Salpeterová (ISR) v roce 2019 s časem 2:19:46.

Dopravu bude řídit policie ve spolupráci s pražskou městskou policií. V některých ulicích bude v sobotu i v neděli omezeno parkování a vozidla tam zaparkovaná budou kvůli bezpečnosti závodu odtažena. Pořadatelé proto prosí majitele aut o přeparkování.

Pokud by bylo vozidlo odtaženo, majitel zjistí na webu, na jakém odtahovém parkovišti jeho vůz skončil. Případně může kontaktovat městskou policie.

Parkování bude podle webu Pražského maratonu omezeno v sobotu a v neděli v ulicích: Celetná, Dlouhá, Dvořákovo nábřeží, Kosárkovo nábřeží, Křižovnická, Malostranské náměstí, Masarykovo nábřeží, Mostecká, Na Příkopě, Národní, Ovocný trh, Pařížská, Smetanovo nábřeží, Staroměstské náměstí, Tomášská, U Plovárny, Valdštejnská, náměstí J. Palacha (v úseku Mánesův most – Křižovnická), nábřeží E. Beneše a podjezd pod Čechovým mostem (v celé délce), nábřeží kpt. Jaroše a podjezd pod Štefánikovým mostem (v celé délce).

Seznam uzavírek ulic v neděli 3. května

Praha 1

  • 17. listopadu (7:30–8:50)
  • Celetná (6:00–16:00)
  • Čechův most (7:30–8:30)
  • Dvořákovo nábřeží úsek náměstí Curieových – nábřeží L. Svobody (7:30–15:00)
  • Jiráskovo náměstí (8:00–10:45)
  • Karlův most (7:30–8:45)
  • Klárov (7:30–8:50)
  • Kosárkovo nábřeží (7:30–14:00)
  • Křižovnická (7:30–13:45)
  • Mánesův most (7:30–14:00
  • Masarykovo nábřeží (8:00–10:50)
  • Most Legií (8:00–13:30)
  • Mostecká (7:30–8:45)
  • 28. října, Národní (8:00–10:40)
  • Na Příkopě (8:00–10:30)
  • náměstí Curieových (7:30–15:00)
  • Ovocný trh (5:00–16:00)
  • Pařížská (7:00–16:15)
  • Jiráskův most (8:20–10:50)
  • Smetanovo nábřeží (8:00–13:30)
  • Těšnovský tunel a Nábřeží Ludvíka Svobody 7:30–15:00)
  • Tomášská (7:30–8:45)
  • Valdštejnská (7:30–8:45)
  • Staroměstské náměstí (7:00–16:15)
  • Prašná brána (8:00–10:30)

Praha 2

  • Jiráskův most (8:20 – 10:50)
  • Rašínovo nábřeží (8:00 – 12:45)
  • Palackého most (8:00 – 12:50)
  • Svobodova (8:00 – 11:55)
  • Na Slupi (8:00 – 11:55)
  • Sekaninova (8:00 – 11:30)
  • Jaromírova (8:00 – 11:45)

Praha 4

  • Podolské nábřeží (8:00 – 12:45)

Praha 5

  • Dienzenhoferovy sady (8:00 – 11:15)
  • Zborovská (8:00 – 11:15)
  • Lidická (8:00 – 12:50)
  • Svornosti (8:00 – 13:00)
  • Strakonická (8:00 – 13:20)
  • Hořejší nábřeží (8:00 – 13:30)
  • Nábřežní (8:00 – 13:40)
  • Janáčkovo nábřeží (8:00 – 13:45)

Praha 7

  • nábřeží Edvarda Beneše (7:30 – 8:30) obousměrně v celé délce,
  • nábřeží Edvarda Beneše (8:30 – 14:10) v úseku mezi mezi Čechovým a Štefánikovým mostem
  • nábřeží Kapitána Jaroše (7:30 – 14:20) pouze směr z centra
  • Bubenské nábřeží (7:30 – 14:30) na úrovni Holešovické tržnice obousměrně, jinak pouze směr z centra
  • Komunardů (7:30 – 14:30) v úseku Bubenské nábřeží – Jateční
  • Jateční (7:30 – 14:35) v úseku Komunardů – Jankovcova
  • Jankovcova (7:30 – 14:40) v úseku Jateční – Libeňský most
  • Libeňský most (7:30 – 14:45) ve směru z Holešovic na Libeň

Praha 8

  • Štorchova (7:30 – 14:45) pouze směr ke Kauflandu
  • Voctářova (7:30 – 14:50) pouze směr do centra
  • Rohanské nábřeží (7:30 – 15:10) pouze směr do centra

Po celou dobu konání maratonu bude průjezd centrem Prahy a v okolí běžecké trati omezený. Řidiči musí využít některou z objízdných tras a počítat s tím, že v místech, kde křižuje dráhu maratonu, budou muset vyčkat na pokyny pořadatelů k přejezdu.

Mapka uzavírek během nedělního maratonu

A jak se změní trasy MHD?

Trasy změní v dílčích slotech všechny linky tramvají. Nejvytíženější v tomto směru bude linka 17, která projíždí z Modřan samotným centrem metropole. Podobně bude vytížená také linka 18, obě budou měnit své trasy v několika časových intervalech. Opatření jsou naplánována do 15:15 hodin.

Linka 23 bude pak v provozu až odpoledne, linka 34 v neděli nepojede asi do půl třetí.

Maraton omezí také pohyb některých linek autobusů. Zde dojde spíše k rušení či přemístění autobusových zastávek.

Cestující mohou v neděli po dobu maratonu využít i náhradní linky označené písmenem X. Linka X1 bude jezdit mezi Nádražím Holešovice a Strossmayerovým náměstím. Linka X3 mezi Dvorci a Budějovickou a linka X25 bude prodloužena o úsek Palmovka – Strossmayerovo náměstí.

Pro více změn a také průběžnou uzavírku ulic sledujte web Dopravního podniku a organizátora závodu RunCzech.

Změny v MHD

  • Linka číslo 1
    od 7.35 hodin do 14.20 hodin
    SÍDLIŠTĚ PETŘINY … Strossmayerovo náměstí – Veletržní palác – VÝSTAVIŠTĚ
  • Linka číslo 2
    od 7.35 hodin do 13.50 hodin
    SÍDLIŠTĚ PETŘINY … Hradčanská – ŠPEJCHAR
  • Linka číslo 3
    od 8.15 hodin do 11.45 hodin
    VOZOVNA PANKRÁC – Náměstí Bratří Synků – I. P. Pavlova – Karlovo náměstí … KOBYLISY / BŘEZINĚVESKÁ
    od 11.45 hodin do 12.40 hodin
    VOZOVNA PANKRÁC – Náměstí Bratří Synků – Divadlo Na Fidlovačce – Albertov – Karlovo náměstí … KOBYLISY / BŘEZINĚVESKÁ
  • Linka číslo 4
    od 8.15 hodin do 11.45 hodin rozdělena na dvě části.
    ČECHOVO NÁMĚSTÍ … I. P. PAVLOVA (v ulici Bělehradské) – dále pokračuje jako linka číslo 7 přes zastávky Bruselská, Nuselské schody a Otakarova směr Ústřední dílny DP
    RADLICKÁ … Anděl (v ulici Nádražní) – Na Knížecí – PLZEŇKA
  • od 11.45 hodin do 12.40 hodin rozdělena na dvě části.
    ČECHOVO NÁMĚSTÍ … KARLOVO NÁMĚSTÍ – dále pokračuje jako linka 7 přes zastávky Moráň a Albertov směr Ústřední dílny DP
    RADLICKÁ … Anděl (v ulici Nádražní) – Na Knížecí – PLZEŇKA
  • Linka číslo 5
    od 8.15 hodin do 12.40 hodin není v provozu
  • Linka číslo 6
    od 7.35 hodin do 12.40 hodin
    provozována pouze v uvedeném směru
    KUBÁNSKÉ NÁMĚSTÍ … Masarykovo nádraží – Bílá labuť – Těšnov – Vltavská (na předmostí Hlávkova mostu) – Strossmayerovo náměstí … KUBÁNSKÉ NÁMĚSTÍ
  • Linka číslo 7
    od 8.15 hodin do 11.45 hodin
    ÚSTŘEDNÍ DÍLNY DP … Otakarova – Nuselské schody – Bruselská – I. P. PAVLOVA (v ulici Bělehradské) – dále pokračuje jako linka 4 přes zastávku Náměstí Míru směr Čechovo náměstí
  • od 11.45 hodin do 12.40 hodin
    ÚSTŘEDNÍ DÍLNY DP … Albertov – Botanická zahrada – KARLOVO NÁMĚSTÍ – dále pokračuje jako linka 4 přes zastávku Štěpánská směr Čechovo náměstí
  • Linka číslo 9
    od 8.15 hodin do 8.35 hod rozdělena na dvě části.
    SPOJOVACÍ … LAZARSKÁ – dále pokračuje jako linka 22 přes zastávku Karlovo náměstí směr Nádraží Hostivař
    VOZOVNA MOTOL … Anděl (v ulici Nádražní) – Na Knížecí – PLZEŇKA
  • od 8.35 hodin do 13.50 hodin rozdělena na dvě části.
    SPOJOVACÍ … LAZARSKÁ – dále pokračuje jako linka číslo 22 přes zastávku Karlovo náměstí směr Nádraží Hostivař
    VOZOVNA MOTOL … ÚJEZD – dále pokračuje jako linka číslo 22 směr Bílá Hora
  • Linka číslo 10
    od 8.15 hodin do 11.45 hodin rozdělena na dvě části.
    SÍDLIŠTĚ ĎÁBLICE … I. P. Pavlova (v ulici Bělehradské) – Bruselská – Nuselské schody – Otakarova (pouze v tomto směru) – NÁMĚSTÍ BRATŘÍ SYNKŮ
    VOZOVNA MOTOL … Anděl (v ulici Nádražní) – Na Knížecí – Smíchovské nádraží – Hlubočepy – SLIVENEC
  • od 11.45 hodin do 12.40 hodin rozdělena na dvě části.
    SÍDLIŠTĚ ĎÁBLICE … Moráň – Botanická zahrada – Albertov – Ostrčilovo náměstí – Otakarova (pouze v tomto směru) – NÁMĚSTÍ BRATŘÍ SYNKŮ
    VOZOVNA MOTOL … Anděl (v ulici Nádražní) – Na Knížecí – Smíchovské nádraží – Hlubočepy – SLIVENEC
  • Linka číslo 12
    od 7.35 hodin do 8.15 hodin rozdělena na dvě části.
    LEHOVEC … Florenc – Bílá labuť – Náměstí Republiky – Strossmayerovo náměstí … LEHOVEC (provozována pouze v uvedeném směru)
    SÍDLIŠTĚ BARRANDOV … Anděl – Zborovská – Palackého náměstí – Karlovo náměstí Národní třída – Újezd … SÍDLIŠTĚ BARRANDOV (provozována pouze v uvedeném směru)
  • od 8.15 hodin do 8.35 hodin rozdělena na dvě části.
    LEHOVEC … Florenc – Bílá labuť – Náměstí Republiky – Strossmayerovo náměstí … LEHOVEC (provozována pouze v uvedeném směru)
    SÍDLIŠTĚ BARRANDOV … Anděl (v ulici Plzeňské) – Bertramka – KOTLÁŘKA
  • od 8.35 hodin do 14.20 hodin
    SÍDLIŠTĚ BARRANDOV … Malostranská – Chotkovy sady – Sparta – Strossmayerovo náměstí ... LEHOVEC
  • Linka číslo 15
    od 7.35 hodin do 8.15 hodin rozdělena na dvě části.
    ŽELIVSKÉHO ... Masarykovo nádraží – BÍLÁ LABUŤ
    SÍDLIŠTĚ BARRANDOV… Anděl – Zborovská – Palackého náměstí – Karlovo náměstí – Národní třída – Újezd … SÍDLIŠTĚ BARRANDOV (provozována pouze v uvedeném směru)
  • od 8.15 hodin do 8.35 hodin rozdělena na dvě části.
    ŽELIVSKÉHO ... Masarykovo nádraží – BÍLÁ LABUŤ
    SÍDLIŠTĚ BARRANDOV… Anděl (v ulici Plzeňské) – Bertramka – KOTLÁŘKA
  • od 8.35 hodin do 14.20 hodin
    SÍDLIŠTĚ BARRANDOV … Malostranská – Chotkovy sady – Sparta – Strossmayerovo náměstí – Dlouhá třída … ŽELIVSKÉHO
  • Linka číslo 16
    od 8.15 hodin do 11.45 hodin rozdělena na dvě části.
    LEHOVEC … I. P. Pavlova (v ulici Bělehradské) – Bruselská – Nuselské schody – Otakarova (pouze v tomto směru) – NÁMĚSTÍ BRATŘÍ SYNKŮ
  • KOTLÁŘKA … Anděl (v ulici Nádražní) – Na Knížecí – Smíchovské nádraží – Hlubočepy – SLIVENEC
  • od 11.45 hodin do 12.40 hodin
    LEHOVEC … Moráň – Botanická zahrada – Albertov – Ostrčilovo náměstí – Otakarova (pouze v tomto směru) – NÁMĚSTÍ BRATŘÍ SYNKŮ
    KOTLÁŘKA … Anděl (v ulici Nádražní) – Na Knížecí – Smíchovské nádraží – Hlubočepy – SLIVENEC
  • Linka číslo 17
    od 7.35 hodin do 8.15 hodin
    LIBUŠ … Jiráskovo náměstí – Myslíkova – Václavské náměstí – Masarykovo nádraží – Náměstí Republiky – Strossmayerovo náměstí … VOZOVNA KOBYLISY
  • od 8.15 hodin do 8.35 hodin rozdělena na dvě části.
    VOZOVNA KOBYLISY … Strossmayerovo náměstí – Vltavská (na předmostí Hlávkova mostu) – Bílá labuť – Náměstí Republiky – Dlouhá třída – Strossmayerovo náměstí … VOZOVNA KOBYLISY (provozována pouze v uvedeném směru)
    LIBUŠ …Dvorce – Lihovar – SMÍCHOVSKÉ NÁDRAŽÍ
  • od 8.35 hodin do 8.50 hodin
    LIBUŠ …Dvorce – Lihovar – Smíchovské nádraží – Anděl – Újezd – Malostranská – Chotkovy sady – Sparta – Strossmayerovo náměstí … VOZOVNA KOBYLISY
  • od 8.50 hodin do 11.45 hodin rozdělena na dvě části.
    VOZOVNA KOBYLISY … Strossmayerovo náměstí – Vltavská (na předmostí Hlávkova mostu) – Bílá labuť – Náměstí Republiky – Dlouhá třída – Strossmayerovo náměstí … VOZOVNA KOBYLISY (provozována pouze v uvedeném směru)
    LIBUŠ … DVORCE
  • od 11.45 hodin do 12.40 hodin
    LIBUŠ …Dvorce – Lihovar – Smíchovské nádraží – Anděl – Újezd – Malostranská – Chotkovy sady – Sparta – Strossmayerovo náměstí … VOZOVNA KOBYLISY
  • od 12.40 hodin do 14.20 hodin
    LIBUŠ … Jiráskovo náměstí – Myslíkova – Václavské náměstí – Masarykovo nádraží – Náměstí Republiky – Strossmayerovo náměstí … VOZOVNA KOBYLISY
  • od 14.20 hodin do 15.15 hodin
    LIBUŠ …Staroměstská – Malostranská – Čechův most …VOZOVNA KOBYLISY
  • Linka číslo 18
    od 7.35 hodin do 8.15 hodin rozdělena na dvě části.
    VOZOVNA PANKRÁC … Albertov – Výtoň – Palackého náměstí – Jiráskovo náměstí – Národní divadlo (v ulici Národní) … VOZOVNA PANKRÁC (provozována pouze v uvedeném směru)
    NÁDRAŽÍ PODBABA … Hradčanská – ŠPEJCHAR
  • od 8.15 hodin do 11.45 hodin rozdělena na dvě části.
    VOZOVNA PANKRÁC … Náměstí Bratří Synků – Nuselské schody – Bruselská – I. P. PAVLOVA (v ul. Bělehradská) – dále pokračuje jako linka 21 přes zastávku Náměstí Míru směr Kubánské náměstí
    NÁDRAŽÍ PODBABA … Hradčanská – ŠPEJCHAR
  • od 11.45 hodin do 12.40 hodin rozdělena na dvě části.
    VOZOVNA PANKRÁC … KARLOVO NÁMĚSTÍ – dále pokračuje jako linka 21 směr Kubánské náměstí
    NÁDRAŽÍ PODBABA … Hradčanská – ŠPEJCHAR
  • od 12.40 hodin do 13.50 hodin rozdělena na dvě části.
    VOZOVNA PANKRÁC … Albertov – Výtoň – Palackého náměstí – Jiráskovo náměstí – Myslíkova – Karlovo náměstí … VOZOVNA PANKRÁC (provozována pouze v uvedeném směru)
    NÁDRAŽÍ PODBABA … Hradčanská – ŠPEJCHAR
  • Linka číslo 20
    od 7.35 hodin do 8.15 hodin rozdělena na dvě části.
    LEVSKÉHO … Anděl – Zborovská – Palackého náměstí – Karlovo náměstí – Národní třída – Újezd … SÍDLIŠTĚ MODŘANY (provozována pouze v uvedeném směru)
    DĚDINA … Hradčanská – ŠPEJCHAR
  • od 8.15 hodin do 8.35 hodin rozdělena na dvě části.
    LEVSKÉHO … Anděl (v ulici Plzeňské) – Bertramka – KOTLÁŘKA
    DĚDINA … Hradčanská – ŠPEJCHAR
  • od 8.50 hodin do 11.45 hodin rozdělena na dvě části.
    DĚDINA … Lihovar – HLUBOČEPY
    LEVSKÉHO … DVORCE
  • Linka číslo 21
    od 8.15 hodin do 11.45 hodin
    KUBÁNSKÉ NÁMĚSTÍ … I. P. PAVLOVA (v ulici Bělehradské) – dále pokračuje jako linka 18 přes zastávku Bruselská směr Vozovna Pankrác
  • od 11.45 hodin do 12.40 hodin
    KUBÁNSKÉ NÁMĚSTÍ … KARLOVO NÁMĚSTÍ – dále pokračuje jako linka 18 přes zastávku Moráň směr Vozovna Pankrác
  • Linka číslo 22
    od 7.35 hodin do 8.15 hodin rozdělena na dvě části.
    NÁDRAŽÍ HOSTIVAŘ … Karlovo náměstí – Moráň – Palackého náměstí – Výtoň – Albertov – Botanická zahrada – Karlovo náměstí … NÁDRAŽÍ HOSTIVAŘ (provozována pouze v uvedeném směru)
    BÍLÁ HORA … Hradčanská – ŠPEJCHAR
  • od 8.15 hodin do 8.35 hodin rozdělena na dvě části.
    NÁDRAŽÍ HOSTIVAŘ … Novoměstská radnice – LAZARSKÁ – dále pokračuje jako linka 9 směr Spojovací
    BÍLÁ HORA … Hradčanská – ŠPEJCHAR
  • od 8.35 hodin do 13.50 hodin rozdělena na dvě části.
    NÁDRAŽÍ HOSTIVAŘ … Novoměstská radnice – LAZARSKÁ – dále pokračuje jako linka 9 směr Spojovací
    BÍLÁ HORA …ÚJEZD – dále pokračuje jako linka 9 směr Vozovna Motol
  • Linka 23 v provozu přibližně od 13.50 hodin
  • Linka 24
    od 8.15 hodin do 11.45 hodin
    VOZOVNA KOBYLISY … Karlovo náměstí – I. P. Pavlova – Bruselská – Nuselské schody – Náměstí Bratří Synků … SPOŘILOV
  • Linka 25
    od 7.35 hodin do 14.20 hodin
    BÍLÁ HORA … Strossmayerovo náměstí – Veletržní palác – VÝSTAVIŠTĚ
  • Linka 34
    od 7.35 hodin do 14.20 hodin není v provozu
  • Historické linky 41 a 42 nejsou celý den v provozu

Náhradní autobusová doprava

  • Linka X1
    přibližně od 7.35 hodin přibližně do 14.15 hodin
    zavedena v trase NÁDRAŽÍ HOLEŠOVICE – Ortenovo náměstí – Dělnická – Vltavská – STROSSMAYEROVO NÁMĚSTÍ
  • Linka X3
    přibližně od 8.30 hodin přibližně do 12.40 hodin
    zavedena v trase DVORCE – Dvorecké náměstí – Za Skalkou – Pod Pekařkou – Nové Podolí – Na Strži – Krčská – BUDĚJOVICKÁ
  • Linka X25
    přibližně od 8.00 hodin přibližně do 14.30 hodin
    prodloužena do trasy PALMOVKA – Dělnická – Vltavská – STROSSMAYEROVO NÁMĚSTÍ

Změny v provozu linek autobusů

  • Linky číslo 118 a 124 od 8.50 hodin do 11.45 hodin jsou odkloněny přes Barrandovský most
    přemísťují se zastávky.
    Dvorce (obousměrně) do zastávek náhradní autobusové dopravy v ulici Modřanské
    Lihovar (obousměrně) do zastávek linky číslo 105 v ulici Nádražní
  • Linky 196 a 197 jsou od 8.50 hodin do 11.45 hod odkloněny přes Barrandovský most
    ruší se zastávky Dvorce (obousměrně)
    přemísťují se zastávky Lihovar (obousměrně) do zastávek linky 105 v ulici Nádražní
  • Linka číslo 176 od 8.30 hodin do 11.00 hodin je vedena v trase Stadion Strahov – Arbesovo náměstí – Anděl – Na Knížecí
    ruší se zastávky Staročeská, Jiráskovo náměstí, Palackého náměstí, Karlovo náměstí
  • Linka číslo 194 je celý den provozována pouze v uvedeném směru, a to v trase Nemocnice pod Petřínem – Malostranské náměstí – Malostranská – Valdštejnské náměstí – Malostranské náměstí – Šporkova – Nemocnice pod Petřínem
  • Linka číslo 207 je od 7.45 hodin do 15.15 hodin zkrácena do trasy Ohrada – Nemocnice Na Františku
    ruší se zastávky Nemocnice Na Františku (směr Staroměstská), Právnická fakulta (oba směry) a Staroměstská (výstupní i nástupní)
    přemísťuje se zastávka Nemocnice Na Františku (směr Ohrada) do Klášterské ulice
