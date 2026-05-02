Kdy závod začíná a kudy se poběží?.
Start závodu je oproti minulým rokům posunutý, běžci se vydají na trať už v 8:00. Je to hlavně kvůli počasí. Pokud během dopoledne či odpoledne razantně stoupnou teploty, budou mít běžci hodinový náskok k dobru. Start závodu je na Staroměstském náměstí, cíl tamtéž.
Další víkendové závody
Hlavnímu nedělnímu závodu předchází závody na kratší tratě v sobotu 2. května. Je to Lavazza active breafast run se stratem v 9:30, DM rodinná míle se startem v 15:00 a DM bambini run, který startuje v 16:00 a běží se na vzdálenost 100, 150 nebo 200 metrů.
Závody během maratonského víkendu (2. a 3. května)
|Závod
|Start
|Lavazza active breafast run
|9:30
|DM rodinná míle
|15:00
|DM bambini run
|16:00
|Vodafone maraton Praha
|8:00
|ČT 2run maraton Praha
|8:00
|Vodafone maraton Praha – dvojice
|8:00
|Mistrovství ČR v maratonu mužů a žen
|8:00
|Policejní mistrovství Evropy
|8:00
Zavřené ulice a omezené parkování
Závody v historickém centru Prahy a podél vltavských nábřeží s sebou přinášejí omezení dopravy během víkendu 2. a 3. května. Pořadatelé zamezí vjezdu aut na trať závodu vždy po nezbytně dlouhou dobu, většinou na několik desítek minut. Od 7:00 do 15:00 bude policie postupně po trase závodu uzavírat a otevírat ulice a křižovatky.
Rekordy Pražského maratonu
Nejlepšího času v mužské kategorii dosáhl v roce 2023 Alexander Mutiso (KEN), který doběhl do cíle v čase 2:05:09.
Mezi ženami podala nejlepší výkon Lonah Chemtai Salpeterová (ISR) v roce 2019 s časem 2:19:46.
Dopravu bude řídit policie ve spolupráci s pražskou městskou policií. V některých ulicích bude v sobotu i v neděli omezeno parkování a vozidla tam zaparkovaná budou kvůli bezpečnosti závodu odtažena. Pořadatelé proto prosí majitele aut o přeparkování.
Pokud by bylo vozidlo odtaženo, majitel zjistí na webu, na jakém odtahovém parkovišti jeho vůz skončil. Případně může kontaktovat městskou policie.
Parkování bude podle webu Pražského maratonu omezeno v sobotu a v neděli v ulicích: Celetná, Dlouhá, Dvořákovo nábřeží, Kosárkovo nábřeží, Křižovnická, Malostranské náměstí, Masarykovo nábřeží, Mostecká, Na Příkopě, Národní, Ovocný trh, Pařížská, Smetanovo nábřeží, Staroměstské náměstí, Tomášská, U Plovárny, Valdštejnská, náměstí J. Palacha (v úseku Mánesův most – Křižovnická), nábřeží E. Beneše a podjezd pod Čechovým mostem (v celé délce), nábřeží kpt. Jaroše a podjezd pod Štefánikovým mostem (v celé délce).
Seznam uzavírek ulic v neděli 3. května
Praha 1
- 17. listopadu (7:30–8:50)
- Celetná (6:00–16:00)
- Čechův most (7:30–8:30)
- Dvořákovo nábřeží úsek náměstí Curieových – nábřeží L. Svobody (7:30–15:00)
- Jiráskovo náměstí (8:00–10:45)
- Karlův most (7:30–8:45)
- Klárov (7:30–8:50)
- Kosárkovo nábřeží (7:30–14:00)
- Křižovnická (7:30–13:45)
- Mánesův most (7:30–14:00
- Masarykovo nábřeží (8:00–10:50)
- Most Legií (8:00–13:30)
- Mostecká (7:30–8:45)
- 28. října, Národní (8:00–10:40)
- Na Příkopě (8:00–10:30)
- náměstí Curieových (7:30–15:00)
- Ovocný trh (5:00–16:00)
- Pařížská (7:00–16:15)
- Jiráskův most (8:20–10:50)
- Smetanovo nábřeží (8:00–13:30)
- Těšnovský tunel a Nábřeží Ludvíka Svobody 7:30–15:00)
- Tomášská (7:30–8:45)
- Valdštejnská (7:30–8:45)
- Staroměstské náměstí (7:00–16:15)
- Prašná brána (8:00–10:30)
Praha 2
- Jiráskův most (8:20 – 10:50)
- Rašínovo nábřeží (8:00 – 12:45)
- Palackého most (8:00 – 12:50)
- Svobodova (8:00 – 11:55)
- Na Slupi (8:00 – 11:55)
- Sekaninova (8:00 – 11:30)
- Jaromírova (8:00 – 11:45)
Praha 4
- Podolské nábřeží (8:00 – 12:45)
Praha 5
- Dienzenhoferovy sady (8:00 – 11:15)
- Zborovská (8:00 – 11:15)
- Lidická (8:00 – 12:50)
- Svornosti (8:00 – 13:00)
- Strakonická (8:00 – 13:20)
- Hořejší nábřeží (8:00 – 13:30)
- Nábřežní (8:00 – 13:40)
- Janáčkovo nábřeží (8:00 – 13:45)
Praha 7
- nábřeží Edvarda Beneše (7:30 – 8:30) obousměrně v celé délce,
- nábřeží Edvarda Beneše (8:30 – 14:10) v úseku mezi mezi Čechovým a Štefánikovým mostem
- nábřeží Kapitána Jaroše (7:30 – 14:20) pouze směr z centra
- Bubenské nábřeží (7:30 – 14:30) na úrovni Holešovické tržnice obousměrně, jinak pouze směr z centra
- Komunardů (7:30 – 14:30) v úseku Bubenské nábřeží – Jateční
- Jateční (7:30 – 14:35) v úseku Komunardů – Jankovcova
- Jankovcova (7:30 – 14:40) v úseku Jateční – Libeňský most
- Libeňský most (7:30 – 14:45) ve směru z Holešovic na Libeň
Praha 8
- Štorchova (7:30 – 14:45) pouze směr ke Kauflandu
- Voctářova (7:30 – 14:50) pouze směr do centra
- Rohanské nábřeží (7:30 – 15:10) pouze směr do centra
Po celou dobu konání maratonu bude průjezd centrem Prahy a v okolí běžecké trati omezený. Řidiči musí využít některou z objízdných tras a počítat s tím, že v místech, kde křižuje dráhu maratonu, budou muset vyčkat na pokyny pořadatelů k přejezdu.
Mapka uzavírek během nedělního maratonu
A jak se změní trasy MHD?
Trasy změní v dílčích slotech všechny linky tramvají. Nejvytíženější v tomto směru bude linka 17, která projíždí z Modřan samotným centrem metropole. Podobně bude vytížená také linka 18, obě budou měnit své trasy v několika časových intervalech. Opatření jsou naplánována do 15:15 hodin.
Linka 23 bude pak v provozu až odpoledne, linka 34 v neděli nepojede asi do půl třetí.
Maraton omezí také pohyb některých linek autobusů. Zde dojde spíše k rušení či přemístění autobusových zastávek.
Cestující mohou v neděli po dobu maratonu využít i náhradní linky označené písmenem X. Linka X1 bude jezdit mezi Nádražím Holešovice a Strossmayerovým náměstím. Linka X3 mezi Dvorci a Budějovickou a linka X25 bude prodloužena o úsek Palmovka – Strossmayerovo náměstí.
Pro více změn a také průběžnou uzavírku ulic sledujte web Dopravního podniku a organizátora závodu RunCzech.
Změny v MHD
- Linka číslo 1
od 7.35 hodin do 14.20 hodin
SÍDLIŠTĚ PETŘINY … Strossmayerovo náměstí – Veletržní palác – VÝSTAVIŠTĚ
- Linka číslo 2
od 7.35 hodin do 13.50 hodin
SÍDLIŠTĚ PETŘINY … Hradčanská – ŠPEJCHAR
- Linka číslo 3
od 8.15 hodin do 11.45 hodin
VOZOVNA PANKRÁC – Náměstí Bratří Synků – I. P. Pavlova – Karlovo náměstí … KOBYLISY / BŘEZINĚVESKÁ
od 11.45 hodin do 12.40 hodin
VOZOVNA PANKRÁC – Náměstí Bratří Synků – Divadlo Na Fidlovačce – Albertov – Karlovo náměstí … KOBYLISY / BŘEZINĚVESKÁ
- Linka číslo 4
od 8.15 hodin do 11.45 hodin rozdělena na dvě části.
ČECHOVO NÁMĚSTÍ … I. P. PAVLOVA (v ulici Bělehradské) – dále pokračuje jako linka číslo 7 přes zastávky Bruselská, Nuselské schody a Otakarova směr Ústřední dílny DP
RADLICKÁ … Anděl (v ulici Nádražní) – Na Knížecí – PLZEŇKA
- od 11.45 hodin do 12.40 hodin rozdělena na dvě části.
ČECHOVO NÁMĚSTÍ … KARLOVO NÁMĚSTÍ – dále pokračuje jako linka 7 přes zastávky Moráň a Albertov směr Ústřední dílny DP
RADLICKÁ … Anděl (v ulici Nádražní) – Na Knížecí – PLZEŇKA
- Linka číslo 5
od 8.15 hodin do 12.40 hodin není v provozu
- Linka číslo 6
od 7.35 hodin do 12.40 hodin
provozována pouze v uvedeném směru
KUBÁNSKÉ NÁMĚSTÍ … Masarykovo nádraží – Bílá labuť – Těšnov – Vltavská (na předmostí Hlávkova mostu) – Strossmayerovo náměstí … KUBÁNSKÉ NÁMĚSTÍ
- Linka číslo 7
od 8.15 hodin do 11.45 hodin
ÚSTŘEDNÍ DÍLNY DP … Otakarova – Nuselské schody – Bruselská – I. P. PAVLOVA (v ulici Bělehradské) – dále pokračuje jako linka 4 přes zastávku Náměstí Míru směr Čechovo náměstí
- od 11.45 hodin do 12.40 hodin
ÚSTŘEDNÍ DÍLNY DP … Albertov – Botanická zahrada – KARLOVO NÁMĚSTÍ – dále pokračuje jako linka 4 přes zastávku Štěpánská směr Čechovo náměstí
- Linka číslo 9
od 8.15 hodin do 8.35 hod rozdělena na dvě části.
SPOJOVACÍ … LAZARSKÁ – dále pokračuje jako linka 22 přes zastávku Karlovo náměstí směr Nádraží Hostivař
VOZOVNA MOTOL … Anděl (v ulici Nádražní) – Na Knížecí – PLZEŇKA
- od 8.35 hodin do 13.50 hodin rozdělena na dvě části.
SPOJOVACÍ … LAZARSKÁ – dále pokračuje jako linka číslo 22 přes zastávku Karlovo náměstí směr Nádraží Hostivař
VOZOVNA MOTOL … ÚJEZD – dále pokračuje jako linka číslo 22 směr Bílá Hora
- Linka číslo 10
od 8.15 hodin do 11.45 hodin rozdělena na dvě části.
SÍDLIŠTĚ ĎÁBLICE … I. P. Pavlova (v ulici Bělehradské) – Bruselská – Nuselské schody – Otakarova (pouze v tomto směru) – NÁMĚSTÍ BRATŘÍ SYNKŮ
VOZOVNA MOTOL … Anděl (v ulici Nádražní) – Na Knížecí – Smíchovské nádraží – Hlubočepy – SLIVENEC
- od 11.45 hodin do 12.40 hodin rozdělena na dvě části.
SÍDLIŠTĚ ĎÁBLICE … Moráň – Botanická zahrada – Albertov – Ostrčilovo náměstí – Otakarova (pouze v tomto směru) – NÁMĚSTÍ BRATŘÍ SYNKŮ
VOZOVNA MOTOL … Anděl (v ulici Nádražní) – Na Knížecí – Smíchovské nádraží – Hlubočepy – SLIVENEC
- Linka číslo 12
od 7.35 hodin do 8.15 hodin rozdělena na dvě části.
LEHOVEC … Florenc – Bílá labuť – Náměstí Republiky – Strossmayerovo náměstí … LEHOVEC (provozována pouze v uvedeném směru)
SÍDLIŠTĚ BARRANDOV … Anděl – Zborovská – Palackého náměstí – Karlovo náměstí – Národní třída – Újezd … SÍDLIŠTĚ BARRANDOV (provozována pouze v uvedeném směru)
- od 8.15 hodin do 8.35 hodin rozdělena na dvě části.
LEHOVEC … Florenc – Bílá labuť – Náměstí Republiky – Strossmayerovo náměstí … LEHOVEC (provozována pouze v uvedeném směru)
SÍDLIŠTĚ BARRANDOV … Anděl (v ulici Plzeňské) – Bertramka – KOTLÁŘKA
- od 8.35 hodin do 14.20 hodin
SÍDLIŠTĚ BARRANDOV … Malostranská – Chotkovy sady – Sparta – Strossmayerovo náměstí ... LEHOVEC
- Linka číslo 15
od 7.35 hodin do 8.15 hodin rozdělena na dvě části.
ŽELIVSKÉHO ... Masarykovo nádraží – BÍLÁ LABUŤ
SÍDLIŠTĚ BARRANDOV… Anděl – Zborovská – Palackého náměstí – Karlovo náměstí – Národní třída – Újezd … SÍDLIŠTĚ BARRANDOV (provozována pouze v uvedeném směru)
- od 8.15 hodin do 8.35 hodin rozdělena na dvě části.
ŽELIVSKÉHO ... Masarykovo nádraží – BÍLÁ LABUŤ
SÍDLIŠTĚ BARRANDOV… Anděl (v ulici Plzeňské) – Bertramka – KOTLÁŘKA
- od 8.35 hodin do 14.20 hodin
SÍDLIŠTĚ BARRANDOV … Malostranská – Chotkovy sady – Sparta – Strossmayerovo náměstí – Dlouhá třída … ŽELIVSKÉHO
- Linka číslo 16
od 8.15 hodin do 11.45 hodin rozdělena na dvě části.
LEHOVEC … I. P. Pavlova (v ulici Bělehradské) – Bruselská – Nuselské schody – Otakarova (pouze v tomto směru) – NÁMĚSTÍ BRATŘÍ SYNKŮ
- KOTLÁŘKA … Anděl (v ulici Nádražní) – Na Knížecí – Smíchovské nádraží – Hlubočepy – SLIVENEC
- od 11.45 hodin do 12.40 hodin
LEHOVEC … Moráň – Botanická zahrada – Albertov – Ostrčilovo náměstí – Otakarova (pouze v tomto směru) – NÁMĚSTÍ BRATŘÍ SYNKŮ
KOTLÁŘKA … Anděl (v ulici Nádražní) – Na Knížecí – Smíchovské nádraží – Hlubočepy – SLIVENEC
- Linka číslo 17
od 7.35 hodin do 8.15 hodin
LIBUŠ … Jiráskovo náměstí – Myslíkova – Václavské náměstí – Masarykovo nádraží – Náměstí Republiky – Strossmayerovo náměstí … VOZOVNA KOBYLISY
- od 8.15 hodin do 8.35 hodin rozdělena na dvě části.
VOZOVNA KOBYLISY … Strossmayerovo náměstí – Vltavská (na předmostí Hlávkova mostu) – Bílá labuť – Náměstí Republiky – Dlouhá třída – Strossmayerovo náměstí … VOZOVNA KOBYLISY (provozována pouze v uvedeném směru)
LIBUŠ …Dvorce – Lihovar – SMÍCHOVSKÉ NÁDRAŽÍ
- od 8.35 hodin do 8.50 hodin
LIBUŠ …Dvorce – Lihovar – Smíchovské nádraží – Anděl – Újezd – Malostranská – Chotkovy sady – Sparta – Strossmayerovo náměstí … VOZOVNA KOBYLISY
- od 8.50 hodin do 11.45 hodin rozdělena na dvě části.
VOZOVNA KOBYLISY … Strossmayerovo náměstí – Vltavská (na předmostí Hlávkova mostu) – Bílá labuť – Náměstí Republiky – Dlouhá třída – Strossmayerovo náměstí … VOZOVNA KOBYLISY (provozována pouze v uvedeném směru)
LIBUŠ … DVORCE
- od 11.45 hodin do 12.40 hodin
LIBUŠ …Dvorce – Lihovar – Smíchovské nádraží – Anděl – Újezd – Malostranská – Chotkovy sady – Sparta – Strossmayerovo náměstí … VOZOVNA KOBYLISY
- od 12.40 hodin do 14.20 hodin
LIBUŠ … Jiráskovo náměstí – Myslíkova – Václavské náměstí – Masarykovo nádraží – Náměstí Republiky – Strossmayerovo náměstí … VOZOVNA KOBYLISY
- od 14.20 hodin do 15.15 hodin
LIBUŠ …Staroměstská – Malostranská – Čechův most …VOZOVNA KOBYLISY
- Linka číslo 18
od 7.35 hodin do 8.15 hodin rozdělena na dvě části.
VOZOVNA PANKRÁC … Albertov – Výtoň – Palackého náměstí – Jiráskovo náměstí – Národní divadlo (v ulici Národní) … VOZOVNA PANKRÁC (provozována pouze v uvedeném směru)
NÁDRAŽÍ PODBABA … Hradčanská – ŠPEJCHAR
- od 8.15 hodin do 11.45 hodin rozdělena na dvě části.
VOZOVNA PANKRÁC … Náměstí Bratří Synků – Nuselské schody – Bruselská – I. P. PAVLOVA (v ul. Bělehradská) – dále pokračuje jako linka 21 přes zastávku Náměstí Míru směr Kubánské náměstí
NÁDRAŽÍ PODBABA … Hradčanská – ŠPEJCHAR
- od 11.45 hodin do 12.40 hodin rozdělena na dvě části.
VOZOVNA PANKRÁC … KARLOVO NÁMĚSTÍ – dále pokračuje jako linka 21 směr Kubánské náměstí
NÁDRAŽÍ PODBABA … Hradčanská – ŠPEJCHAR
- od 12.40 hodin do 13.50 hodin rozdělena na dvě části.
VOZOVNA PANKRÁC … Albertov – Výtoň – Palackého náměstí – Jiráskovo náměstí – Myslíkova – Karlovo náměstí … VOZOVNA PANKRÁC (provozována pouze v uvedeném směru)
NÁDRAŽÍ PODBABA … Hradčanská – ŠPEJCHAR
- Linka číslo 20
od 7.35 hodin do 8.15 hodin rozdělena na dvě části.
LEVSKÉHO … Anděl – Zborovská – Palackého náměstí – Karlovo náměstí – Národní třída – Újezd … SÍDLIŠTĚ MODŘANY (provozována pouze v uvedeném směru)
DĚDINA … Hradčanská – ŠPEJCHAR
- od 8.15 hodin do 8.35 hodin rozdělena na dvě části.
LEVSKÉHO … Anděl (v ulici Plzeňské) – Bertramka – KOTLÁŘKA
DĚDINA … Hradčanská – ŠPEJCHAR
- od 8.50 hodin do 11.45 hodin rozdělena na dvě části.
DĚDINA … Lihovar – HLUBOČEPY
LEVSKÉHO … DVORCE
- Linka číslo 21
od 8.15 hodin do 11.45 hodin
KUBÁNSKÉ NÁMĚSTÍ … I. P. PAVLOVA (v ulici Bělehradské) – dále pokračuje jako linka 18 přes zastávku Bruselská směr Vozovna Pankrác
- od 11.45 hodin do 12.40 hodin
KUBÁNSKÉ NÁMĚSTÍ … KARLOVO NÁMĚSTÍ – dále pokračuje jako linka 18 přes zastávku Moráň směr Vozovna Pankrác
- Linka číslo 22
od 7.35 hodin do 8.15 hodin rozdělena na dvě části.
NÁDRAŽÍ HOSTIVAŘ … Karlovo náměstí – Moráň – Palackého náměstí – Výtoň – Albertov – Botanická zahrada – Karlovo náměstí … NÁDRAŽÍ HOSTIVAŘ (provozována pouze v uvedeném směru)
BÍLÁ HORA … Hradčanská – ŠPEJCHAR
- od 8.15 hodin do 8.35 hodin rozdělena na dvě části.
NÁDRAŽÍ HOSTIVAŘ … Novoměstská radnice – LAZARSKÁ – dále pokračuje jako linka 9 směr Spojovací
BÍLÁ HORA … Hradčanská – ŠPEJCHAR
- od 8.35 hodin do 13.50 hodin rozdělena na dvě části.
NÁDRAŽÍ HOSTIVAŘ … Novoměstská radnice – LAZARSKÁ – dále pokračuje jako linka 9 směr Spojovací
BÍLÁ HORA …ÚJEZD – dále pokračuje jako linka 9 směr Vozovna Motol
- Linka 23 v provozu přibližně od 13.50 hodin
- Linka 24
od 8.15 hodin do 11.45 hodin
VOZOVNA KOBYLISY … Karlovo náměstí – I. P. Pavlova – Bruselská – Nuselské schody – Náměstí Bratří Synků … SPOŘILOV
- Linka 25
od 7.35 hodin do 14.20 hodin
BÍLÁ HORA … Strossmayerovo náměstí – Veletržní palác – VÝSTAVIŠTĚ
- Linka 34
od 7.35 hodin do 14.20 hodin není v provozu
- Historické linky 41 a 42 nejsou celý den v provozu
Náhradní autobusová doprava
- Linka X1
přibližně od 7.35 hodin přibližně do 14.15 hodin
zavedena v trase NÁDRAŽÍ HOLEŠOVICE – Ortenovo náměstí – Dělnická – Vltavská – STROSSMAYEROVO NÁMĚSTÍ
- Linka X3
přibližně od 8.30 hodin přibližně do 12.40 hodin
zavedena v trase DVORCE – Dvorecké náměstí – Za Skalkou – Pod Pekařkou – Nové Podolí – Na Strži – Krčská – BUDĚJOVICKÁ
- Linka X25
přibližně od 8.00 hodin přibližně do 14.30 hodin
prodloužena do trasy PALMOVKA – Dělnická – Vltavská – STROSSMAYEROVO NÁMĚSTÍ
Změny v provozu linek autobusů
- Linky číslo 118 a 124 od 8.50 hodin do 11.45 hodin jsou odkloněny přes Barrandovský most
přemísťují se zastávky.
Dvorce (obousměrně) do zastávek náhradní autobusové dopravy v ulici Modřanské
Lihovar (obousměrně) do zastávek linky číslo 105 v ulici Nádražní
- Linky 196 a 197 jsou od 8.50 hodin do 11.45 hod odkloněny přes Barrandovský most
ruší se zastávky Dvorce (obousměrně)
přemísťují se zastávky Lihovar (obousměrně) do zastávek linky 105 v ulici Nádražní
- Linka číslo 176 od 8.30 hodin do 11.00 hodin je vedena v trase Stadion Strahov – Arbesovo náměstí – Anděl – Na Knížecí
ruší se zastávky Staročeská, Jiráskovo náměstí, Palackého náměstí, Karlovo náměstí
- Linka číslo 194 je celý den provozována pouze v uvedeném směru, a to v trase Nemocnice pod Petřínem – Malostranské náměstí – Malostranská – Valdštejnské náměstí – Malostranské náměstí – Šporkova – Nemocnice pod Petřínem
- Linka číslo 207 je od 7.45 hodin do 15.15 hodin zkrácena do trasy Ohrada – Nemocnice Na Františku
ruší se zastávky Nemocnice Na Františku (směr Staroměstská), Právnická fakulta (oba směry) a Staroměstská (výstupní i nástupní)
přemísťuje se zastávka Nemocnice Na Františku (směr Ohrada) do Klášterské ulice