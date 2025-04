Kriminalisté se domnívají, že se šofér nákladního auta nevěnoval řízení, v důsledku čehož včas nedobrzdil a natlačil osobní vůz pod návěs kamionu.

Důvod nedostatečné řidičově pozornosti zatím policie nezjistila. Dosud ho ani nevyslechla. „Leží těžce zraněný v nemocnici, zatím to nebylo možné,“ popsal mluvčí pražských policistů Jan Daněk.

Při nehodě U Modletic na 77. kilometru D0 havarovala dvě osobní auta, nákladní vůz a kamion. Na místě zasahoval také vrtulník.

„Druhý pacient byl zaklíněn, utrpěl úraz dolní končetiny, po ošetření byl transportován letecky do Fakultní nemocnice Motol,“ upřesnila ve čtvrtek pro iDNES.cz mluvčí středočeských záchranářů Monika Nováková.

Mezi policejními vyšetřovacími možnostmi figurovaly od začátku varianty jako nedodržení bezpečné vzdálenosti, mikrospánek nebo nevěnování se řízení.

„Podle toho, jak to na místě vypadá, tedy když do kamionu narazí auto a do něj další auto, jsou nasnadě tyto příčiny,“ řekl záhy po události policejní mluvčí.

Před sjezdem na Jesenici se po nehodě vytvořila až čtyřkilometrová kolona. Před sedmou odpolední byl provoz na okruhu mezi exity Jesenice a Modletice obnoven jedním jízdním pruhem. Asi o půl hodiny později už mohli řidiči projíždět bez zpomalení.