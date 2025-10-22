Stavba Pražského okruhu jede naplno. Spory o rozpočet ji nezbrzdí, ujišťuje ŘSD

  13:59aktualizováno  13:59
Až dvě stovky dělníků a desítky bagrů, jeřábů a nákladních aut každý den pracují na 12,6 kilometru dlouhém úseku 511 Pražského okruhu, který má už za dva roky propojit Běchovice a dálnici D1. „Není to stavba důležitá jenom pro Prahu, region střední Čechy nebo pro Čechy. Je to naprosto klíčová středoevropská dálniční stavba,“ řekl dnes novinářům o zmíněném úseku Pražského okruhu mluvčí ŘSD Jan Rýdl.

„Aktuálně provádíme především rozsáhlé zemní práce, přičemž tady budeme pracovat až s osmi miliony kubíky zeminy. Dále pak přeložky inženýrských sítí a zakládání budoucích mostů. V rámci úseku bude mostů celkem devatenáct a dva hloubené tunely, jeden u Dubče a druhý u Říčan,“ sděluje Iveta Štočková, mluvčí společnosti Vinci Construction, která část Pražského okruhu staví.

Stavba Pražského okruhu mezi Běchovicemi a dálnicí D1. Zakládání tunelu Dubeč a výstavba mostu přes Říčanský potok. (22. října 2025)
Mluvčí ŘSD Jan Rýdl na stavbě Pražského okruhu.
Stavba Pražského okruhu mezi Běchovicemi a dálnicí D1. Zakládání tunelu Dubeč a výstavba mostu přes Říčanský potok. (22. října 2025)
Stavba Pražského okruhu mezi Běchovicemi a dálnicí D1. Zakládání tunelu Dubeč a výstavba mostu přes Říčanský potok. (22. října 2025)
27 fotografií

Právě tunel Dubeč už začínají dělníci postupně hloubit a vznikat začíná také most přes Říčanský potok. Součástí stavby budou i čtyři mimoúrovňové křižovatky, a to Dubeč, Uhříněves, Říčany a Lipany.

Kvůli blízkosti zástavby vybuduje stavební firma i velké množství protihlukových prvků. „Vznikne řada vysokých přírodních valů, po kterých povedou cyklostezky a dlouhé protihlukové stěny,“ popisuje Štočková. Stěn by mělo vzniknout celkem šestnáct v souhrnné délce 7,8 kilometru.

Chybí desítky miliard

Ohledně státních investic do dopravní infrastruktury přitom panují v současnosti obavy. Končící vláda Petra Fialy (ODS) se handrkuje se vznikající vládou Andreje Babiše (ANO) o návrhu rozpočtu pro další rok.

Fialův kabinet ho totiž předložil pouze bývalé sněmovně a zdráhá se tak učinit v případě té nové. Rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI), ze kterého čerpá prostředky především Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) nebo Správa železnic, pak navíc vláda do dolní komory parlamentu neposlala vůbec, byť tak měla podle zákona učinit společně s návrhem státního rozpočtu.

V návrhu rozpočtu SFDI tak jak ho vláda projednala, navíc chybí skoro 40 miliard korun, přičemž polovina z toho pro ŘSD. Podle mluvčího ŘSD Jana Rýdla, ale v žádném případě nejsou ohrožené už probíhající stavby.

„Na stavbu úseku 511 Pražského okruhu máme podepsanou smlouvu o dílo v hodnotě zhruba deset miliard korun a předpokládáme, že cena taková zůstane. Jakékoliv případné změny bychom velmi ostře diskutovali,“ zdůrazňuje Rýdl.

„Peníze na tuto stavbu i ty související v okolí máme pro tuto i příští stavební sezonu v rozpočtu,“ dodává.

ŘSD na jihovýchodě metropole souběžně s okruhem staví i přeložku výpadovky do Kolína, silnice I/12. Obě komunikace by měly být hotové současně na přelomu roku 2027 a 2028.

Drahé výkupy pozemků

Otázkou je ale plánovaná dostavba severní části okruhu, tedy tří úseků, které povedou od dálnice D7 v Ruzyni přes Suchdol, Březiněves či Satalice až k dálnici D10 na Černém Mostě.

ŘSD už jedná o výkupu pozemků ve dvou západnějších úsecích. Ředitel ŘSD Radek Mátl nicméně v pořadu Interview České televize před dvěma týdny podotkl, že případné chybějící finance mohou zkomplikovat výkupy pozemků pro Pražský okruh i pro středočeskou část dálnice D3.

„Zejména na Pražském okruhu, kde se nacházíme v aglomeraci Prahy, potřebujeme na výkupy obrovské finanční prostředky,“ uvedl.

Podle Rýdla by ale ŘSD dostatek prostředků mít mělo. „Děláme vše pro to, abychom začali s výstavbou celé severní části v roce 2028 a do roku 2031 byl kompletně celý Pražský okruh hotový,“ informuje Rýdl. „Samozřejmě v případě, že na to budou finanční prostředky, o čemž ale nepochybuji. Tu páteřní dálniční síť je nezbytné dokončit,“ dodává.

Dostavět celý zbytek Pražského okruhu nicméně vyjde řádově na desítky miliard korun. Vláda navíc v létě rozhodla o dražší variantě úseku 520 mezi Březiněvsí a Satalicemi. Místo, aby dálnice byla jen zahloubená, povede z velké části v tunelech, přičemž tak vyjde na 38 miliard místo 17 miliard. Tunely vzniknout u Třeboradic, Veleně a Vinoře.

„Po opakovaném jednání s městskými částmi i středočeskými obcemi bylo jasné, že tunelová varianta je jediná projednatelná,“ prohlásil už dříve končící ministr dopravy Martin Kupka (ODS).

Vstoupit do diskuse

Volby do Poslanecké sněmovny 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.