Praha ví, kde se bude stavět. Radní schválili metropolitní plán

„Je zatím hodně práce, debat. Praha potřebuje dlouhodobou vizi svého rozvoje. Vznikl dokument, který Prahu posune dál. Jde o věc, o které se bude hovořit, protože se týká každého Pražana,“ řekl primátor Bohuslav Svoboda (ODS).
V úterý 26. května proběhne veřejné projednání ve výboru pro veřejný rozvoj. O dva dny později jej projde schvalováním na pražském zastupitelstvu. Poté 17. srpna dojde k vyvěšení veřejné vyhlášky a platit má od 1. září. Plán je zveřejněn na webu, tam si Pražané mohou o jak rozsáhlé digitální dílo jde.
Pražští radní neschválili dokument jednomyslně, proti byli dva Piráti. Zastupitelstvem by však projít podle představitelů měl. K zapracování dalších úprav by mělo až v novém plánu. „Je to rozumná cesta. Nemůžeme ho předělávat donekonečna,“ uvádí představitelé Prahy.
„Metropolitní plán nikdy nemůže být dokonalým dokumentem, neboť se týká všech Pražanů. Tento plán má ale tu výhodu, že můžeme pracovat na úpravách. Praha ho potřebuje nejen kvůli bytům, ale celkovému dalšímu rozvoji,“ řekl Tomáš Portlík (ODS), starosta Prahy 9.
Otevře se cesta k 350 000 bytům
Metropolitní plán otevře prostor pro výstavbu 350 tisíc bytů. „Sto tisíc bytů vznikne v režii hl. města pro sociálně křehké skupiny obyvatel a důležité profese pro chod města,“ zdůraznil Petr Hlaváček (STAN), náměstek primátora pro územní rozvoj.
Z klíčových dopravních staveb se jedná např. o Železniční uzel Praha, Vysokorychlostní tratě a podobně. Hlavní město získává nový územní plán po 27 letech a 13 letech příprav. Ve veřejném projednávání se plánovači museli důsledně vypořádat s celkem 78 329 připomínkami.
„Z nich bylo 8 176 unikátních, které se neopakovaly,“ uvedl Filip Foglar z Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy. Námitky směřovaly na výškovou regulaci, problematiku zeleně a podobně. „V průběhu času kleslo námitek proti dopravním stavbám,“ dodal Filip Foglar.