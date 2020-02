Pražští strážníci budou spolupracovat na řešení problémů okolo Airbnb s kontrolory z magistrátu

Praha Vedení Prahy bude spolupracovat s městskou policií (MPP) při řešení problémů se sdíleným bydlením typu Airbnb. Strážníci budou městu poskytovat informace o incidentech řešených v souvislosti s pronajímáním bytů. Město pak vyšle na místo magistrátní kontrolory. Praha také prosazuje změnu zákona o cestovním ruchu a živnostenského zákona. Novinářům to ve středu řekla radní Hana Kordová Marvanová (STAN).

Nejvyšší počet nabídek sdíleného ubytování je na Novém Městě a celkem se v metropoli podle magistrátu ke krátkodobému ubytování využívá přes 13 000 bytů.

„Každý den a týden jsou obyvatelé centra omezováni na svých právech. S ředitelem MPP jsme se dohodli, že každý incident s Airbnb by měl být hlášen na příslušný úřad městské části a magistrát,“ řekla Marvanová.

Město a radnice informace od MPP budou shromažďovat a zároveň vyšlou na místo úředníky, kteří zkontrolují, zda jsou například placeny poplatky za ubytované hosty nebo mají majitelé povolení k pronajímání bytů.

Konkrétní podobu spolupráce bude magistrát se strážníky ještě řešit. Spuštěna by měla být podle Marvanové okamžitě. „Hodně lidí problémy nehlásí. Takže chceme obyvatele vyzvat, aby volali MPP, která buď zasáhne na místě, nebo se tam provede kontrola,“ řekla Marvanová.

Problémem je podle Marvanové mimo jiné to, že se strážníci často nedostanou do domů, odkud je hlášen problém. „Přijedou na místo a pokud je do domu nepustí konkrétní obyvatel, tak se tam nedostanou,“ řekla. Další potíž je anonymita vlastníků či firem pronajímajících byty.

Město bude ve Sněmovně prosazovat novelu zákona o cestovním ruchu, podle které by byly poskytnuty živnostenským odborům veškeré informace o pronajímání bytů a odbor by je mohl poskytnout dalším dotčeným orgánům. V případě novely živnostenského zákona jde o to, aby města mohla svými nařízeními regulovat pronájmy typu Airbnb například omezením maximálního počtu dní v roce, kdy lze byt pronajímat, nebo maximální počet osob v něm.

Posílit by se podle Marvanové měly i pravomoci vlastníků ostatních bytů a jejich společenství, aby musel majitel bytu pro Airbnb nejprve získat jejich souhlas. Navrhovaným krokem je i úprava stavebních předpisů tak, aby byty trvale využívané ke krátkodobým pronájmům musely splňovat stejné normy z hlediska bezpečnosti a požární prevence jako hotely.

Magistrát eviduje přes Airbnb 13 116 nabídek ubytování. Z toho majitelé v 84 procentech případů nabízejí celé byty. Nejvíce nabídek ke krátkodobému pronájmu je na Novém Městě, 2990.