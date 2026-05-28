Pražští zastupitelé budou schvalovat metropolitní plán

Autor: ,
  8:17aktualizováno  8:17
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Pražští zastupitelé dnes budou schvalovat nový územní plán, který město připravuje od roku 2012 a v případě schválení začne platit od září.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Územní plán je klíčovým dokumentem, který určuje, kde se ve městě smí stavět a v jakém rozsahu.

Takzvaný Metropolitní plán má nahradit nynější územněplánovací dokument z roku 1999 a podle vedení města má zlepšit a zjednodušit plánování rozvoje metropole.

Oproti stávajícímu zahrnuje například výškovou regulaci, podle zástupců města je v něm místo pro výstavbu 350.000 bytů. Má však i kritiky a při projednávání se dá očekávat dlouhá diskuse.

Kromě územního plánu mají radní na programu také rozdělení asi 2,16 miliardy korun mezi poskytovatele sociálních služeb v metropoli nebo dotace ve výši 670 milionů korun, které magistrát plánuje rozdělit městským částem na investice.

Zastupitelstvo bude schvalovat i vypsání tendru s hodnotou 1,07 miliardy korun na přestavbu bývalého Brandejsova statku v Suchdole na gymnázium pro 400 dětí a další zakázky za 650 milionů korun bez DPH na vybudování domova pro seniory se 100 lůžky v Dolních Počernicích. Zastupitelé budou také znovu hlasovat o vypsání tendru na dopracování projektu Radlické radiály, u kterého magistrát upravil podmínky.

Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.