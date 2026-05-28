Pražští zastupitelé budou schvalovat metropolitní plán

Územní plán je klíčovým dokumentem, který určuje, kde se ve městě smí stavět a v jakém rozsahu.
Takzvaný Metropolitní plán má nahradit nynější územněplánovací dokument z roku 1999 a podle vedení města má zlepšit a zjednodušit plánování rozvoje metropole.
Oproti stávajícímu zahrnuje například výškovou regulaci, podle zástupců města je v něm místo pro výstavbu 350.000 bytů. Má však i kritiky a při projednávání se dá očekávat dlouhá diskuse.
Kromě územního plánu mají radní na programu také rozdělení asi 2,16 miliardy korun mezi poskytovatele sociálních služeb v metropoli nebo dotace ve výši 670 milionů korun, které magistrát plánuje rozdělit městským částem na investice.
Zastupitelstvo bude schvalovat i vypsání tendru s hodnotou 1,07 miliardy korun na přestavbu bývalého Brandejsova statku v Suchdole na gymnázium pro 400 dětí a další zakázky za 650 milionů korun bez DPH na vybudování domova pro seniory se 100 lůžky v Dolních Počernicích. Zastupitelé budou také znovu hlasovat o vypsání tendru na dopracování projektu Radlické radiály, u kterého magistrát upravil podmínky.