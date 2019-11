Prchal mi projev nepsal, odmítá Babiš. Diví se, že mu lidé vyčítají členství v KSČ

PRAHA Premiér Andrej Babiš se v rozhovoru pro MF DNES vrátil k událostem posledních dní. Vyjádřil se k demonstraci spolku Milionu chvilek pro demokracii, která se konala v sobotu, ke svému projevu na setkání předsedů vlád Visegrádské čtyřky, ale i k požadavkům protestujících.

Předně se Babiš zmínil o kritice svého projevu u příležitosti 17. listopadu. „Ten projev mi nepsal pan Prchal (Marek Prchal, marketingový expert - pozn. redakce). Na tyto věci mám myslím cit. Kolikrát se s lidmi okolo mě pohádáme, protože máme odlišné názory. Nechci společnost rozdělovat, snažím se ji spojovat,“ podotkl premiér v rozhovoru.

V proslovu se v neděli vyjádřil i ke svému členství v KSČ. „Nebyl jsem tak statečný a angažovaný jako Václav Havel. Mým cílem bylo vystudovat zahraniční obchod a jít do zahraničí, měl jsem velkou půjčku na barák. Ve straně bylo tehdy 1,7 milionu členů, další lidé byli ve Svazu mládeže, takže nevím, proč mi někdo takovou věc vyčítá,“ myslí si Babiš.

Dále se vrátil k informaci, o níž média v neděli hojně informovala, tedy o tom, že si na ranní položení věnce u památníku listopadových událostí na Národní třídě vzal kravatu, která na sobě nesla ruskou (či slovenskou a slovinskou) trikoloru. „Představte si, mám fanoušky i mezi umělci a herci. A jedna paní vymyslela, že mi každý dá kravatu. Tak jsem si ráno vzal tuto, byla taková sytá. Potkali jsme se s ostatními, nikdo si toho nevšiml, až následně mi někdo napsal, že to není česká trikolora. Tak fajn, do muzea jsem si ji vyměnil za správnou,“ uvedl na pravou míru dění okolo svého oblečení Babiš.

Následně už se otázky stočily na sobotní demonstraci na Letné a požadavky protestujících. „Nemám se čeho vzdávat, firmy jsem se už vzdal. Postupoval jsem podle lex Babiš, to vymyslely tradiční politické strany. Nemám Agrofert. A paní Benešovou odvolávat nebudu, je to čestná žena, nebyla ani v KSČ, i když ji tam lanařili. Odvolání ministra Kněžínka… Toho jsem neodvolal, byl ve funkci jen dočasně,“ upozorňuje premiér.

Razantně také odmítl možnost, že by spolupracoval s předsedou Milionu chvilek pro demokracii Mikulášem Minářem. „Nebudu se s ním potkávat, nemám pro to důvod. A rozhodně nehodlám rezignovat, padla by celá vláda. Tu další by jmenoval pan prezident, kdo by to byl? Rozhodl by to zase pan Minář na Letné, nebo co? Máme svobodné volby, nechápu to. Hnutí ANO vyhrálo volby, sestavili jsme vládu,“ dodal Babiš.