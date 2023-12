Ve Sněmovně leží zákon o zbraních. Stačí udělat pár malých změn, říká policista

Až do tragické střelby v Praze procházela novela zbraňového zákona legislativním procesem standardně a schylovalo se k jejímu bezproblémovému přijetí. Teď se dá očekávat, že poslanci využijí poslední příležitost a do novely výrazně zasáhnou.

Ministr vnitra Vít Rakušan před tím varuje. Stoprocentní prevenci útoků nezajistí žádná zbraňová legislativa, uvedl v pátek při policejním brífinku – s tím, že ta česká je v mnoha ohledech přísnější než zahraniční.

Také plukovník Milan Prchal, který u policie vede Službu pro zbraně a bezpečnostní materiál, v rozhovoru pro iDNES.cz tvrdí, že stačí pár kosmetických změn a zákon bude odpovídat nárokům na moderní zbraňovou legislativu.

Jaký je váš názor na novelu zbraňového zákona, která je ve Sněmovně?

Na první pohled v zákonu nezůstává kámen na kameni. Mění se definice, mění se kategorie zbraní… Ale ve skutečnosti o žádné revoluční změny nejde. Celkově se ten návrh asi dá označit za zpřísnění, ale jde spíš o vytvoření podmínek pro to, aby stávající zákon mohl být naplňován.

Co si pod tím můžeme představit?

Zákon, už ve stávající verzi, se snaží zajistit, aby se zbraně nedostaly do rukou nezpůsobilých lidí. Samozřejmě, především jde o mentální nezpůsobilost: aby zbraň neměli lidé agresivní, nervově labilní nebo dokonce trpící poruchami, jako je třeba schizofrenie.

Stávající zákon pro to vytváří podmínky, ale zdaleka ne dokonale. Ukážu to na příkladu držitele zbrojního průkazu, jehož zdravotní stav se z nějakých příčin zhoršil. Jak zajistit, aby takový člověk o zbrojní průkaz přišel?

Lékaři sice mají povinnost hlásit policii každého držitele zbrojního průkazu, který přestal splňovat podmínky zdravotní způsobilosti – ale ten lékař nemusí vědět, že jde o držitele zbrojního průkazu. Jistě, obvodní lékař to ví, protože dotyčný u něj absolvoval zdravotní prohlídku. Ale třeba lékař na psychiatrické klinice to vědět nemusí.

Takže klidně se může stát – a bohužel i stává – že psychiatr má v rukách člověka, jemuž zbraně do rukou opravdu nepatří, ale neví, že ten člověk má zbrojní průkaz.

To vypadá jako velký problém

No, velký… Jsou země, kde mají ve zbraňové legislativě o hodně větší díry. Ale problém to samozřejmě je.

Jak ho návrh novely zákona o zbraních řeší?

Zásadní je, že lékaři mají dostat přístup do registru zbraní. Ale velká část tohoto problému spočívá ve spolupráci lékařů, takže asi bude potřeba změnit jejich pravidla.

Především je ale předčasné bavit se o detailech, protože formou pozměňovacích návrhů ten zákon pravděpodobně dozná změn, především právě v té oblasti způsobilosti.

Pojďme od lékařů k sociálním sítím. Co když začne majitel zbrojního průkazu na sociálních sítích vyhrožovat násilím? Internet je plný příspěvků, z nichž je zjevné, že dotyčnému žádná zbraň do rukou nepatří. Ale co když takové individuum má zbrojní průkaz?

Pokud se bavíme o zbrojním průkazu, tak to jsme od těch lékařů daleko neutekli. Už stávající úprava dává policii možnost předvolat si takového držitele zbrojního průkazu a poslat ho na mimořádnou zdravotní prohlídku.

Ale návrh novely přináší možnost pro policii zajistit na základě bezpečnostních informací preventivně zbraně. Může jít o vazby na extremistické skupiny nebo právě o vyhrožování násilním na sociálních sítích. Možnost zajistit zbraně považuji za velký pokrok, protože právě mezidobí, kdy daný člověk ví, že o zbraně asi přijde, ale ještě je má, může být velmi rizikové.

Možná je ve světle aktuální zkušenosti namístě zvážit i zásadnější posílení možností policie v souvislosti se zbraněmi. Co takhle úplně změnit hodnocení spolehlivosti – co ho udělat komplexnější a do nějaké míry subjektivní?

Je fakt, že proces hodnocení spolehlivosti asi úplně neodpovídá tomu, co by si laik představoval. Je na to přesně stanovený okruh zdrojů, které policie prochází – a když v nich nenajde nic, co by zákon stanovil jako překážku, tak musí daného zájemce klasifikovat jako spolehlivého.

Co navrhujete, se označuje jako správní uvážení. No… je to hodně revoluční myšlenka. Na jednu stranu by to určitě byla pozitivní změna. Na druhou stranu, otevřelo by to dveře k obviňování ze zaujatosti nebo korupce, k soudním žalobám… A dokonce k ústavním žalobám. Představte si, že někoho omezíte na jeho právech, upřete mu právo vlastnit zbraň, třeba kvůli chování na sociálních sítích. On se to bude snažit podat jako pošlapávání svobody projevu…

V každém případě je ale jasné, že debaty o regulaci zbraní s touto novelou neskončí, ať to ve Sněmovně dopadne jakkoli.