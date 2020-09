‚Přeci se nikdo nemohl nakazit při venčení psa.‘ Prymula kritizuje tabulku rizika od Chytré karantény

Praha Data z Česka neumožňují sestavit přesnou tabulku rizika nákazy koronavirem při konkrétních činnostech, jakou zveřejnil tým Chytré karantény ministerstva zdravotnictví, domnívá se epidemiolog a vládní zmocněnec pro výzkum ve zdravotnictví Roman Prymula.

Graf je podle něj analogií tabulky původem z USA a v takové podobě neměl vzniknout. Prymula to řekl v úterním rozhovoru pro server DVTV.



Graf zveřejnil tým Chytré karantény v pondělí na Twitteru. „Chytrá karanténa analyzovala tisíce dat, abychom mohli sestavit přehled činností podle míry rizika nákazou koronavirem,“ uvádí doprovodný text.

Činnosti jsou v tabulce rozděleny do devíti kategorií. K nejrizikovějším patří návštěva baru, jízda MHD nebo účast na velkých koncertech. Naopak nejmenší nebezpečí podle tabulky představuje sledování televize doma nebo venčení psa. Krátce po zveřejnění se na internetu objevila kritika, že tabulka je obsahově shodná s grafem publikovaným před časem v Texasu.

Zveřejněný graf ministerstva považuje Prymula za raritní. Tabulka podle něho neměla v této podobě vůbec vzniknout. „Je to tabulka, která nevychází úplně původně z lokálních dat, ale vzešla jakousi analogií s tabulkou, která vznikla, myslím, ve Spojených státech,“ uvedl.

Česká data podle Prymuly neumožňují sestavit graf s takovou přesností, jaká se objevuje v tabulce. „Z našich dat nejde zjistit, že se dotyčný jedinec nakazil v nějakém konkrétním procesu,“ uvedl Prymula. Dodal, že o věci mluvil s ředitelem Ústavu zdravotnických informaci a statistiky (ÚZIS) Ladislavem Duškem, který mu potvrdil, že na základě dat z Česka není možné graf přesně vytvořit.

Prymula kritizoval i zařazení některých činností do tabulky. „ Přeci se nikdo nemohl nakazit při venčení psa . Jedině, že by si s někým podal ruku, pak ale spadá do úplně jiné kategorie,“ uvedl Prymula.

Hlavní problém má ale vládní zmocněnec se zařazením nakupování v obchodech do tabulky. „Pokud bychom vycházeli z našich dat, tak my máme jeden ověřený konkrétní přenos, který nastal někde v Napajedlech na Zlínsku.“ V ostatních případech vznikají klastry nakažených mezi zaměstnanci obchodu. „To neznamená, že by bylo rizikové jít do obchodu,“ uvedl Prymula.

Roušky budou ve školách brzy nutné

Manuál pro fungování škol v souvislosti s epidemií nového koronaviru by mohl být podrobnější, domnívá se Prymula. Nošení roušek ve společných částech škol aktuálně nutné není, ale brzy podle něho povinné bude. Prymula to řekl v rozhovoru pro server DVTV.

Manuály dostaly školy od ministerstva školství dva týdny před začátkem školního roku. Cílem je omezit šíření nákazy, aby se školy nemusely zavírat. Podle Prymuly by ale mohly být instrukce detailnější. „Mělo by být zcela zřejmé, kdo do karantény půjde. To znamená, jestli to bude osoba, která sedí před tím dítětem, vedle něj, a kolik jich bude.“

Prymula zdůraznil, že jeden případ covidu-19 ve třídě by neměl automaticky znamenat izolaci celé třídy, nebo dokonce zavření celé školy. Do izolace by v takovém případě měl zamířit pouze nakažený žák a spolužáci, se kterými byl v bezprostředním kontaktu.

Povinnost nosit roušky podle Prymuly aktuálně nezbytná není, to se ale brzy změní. „Situace se bude vyvíjet, a já si myslím, že velmi rychle nazraje doba, kdy ve společných prostorech roušky povinné budou,“ uvedl.

Nošení roušek uvnitř škol není zatím povinné ani v Praze, která minulý týden dostala na semaforu podle rizikovosti oranžovou barvu. V tomto stupni by se roušky nosit měly, hygienici to ale nenařídili. Rozhodnout musí ředitelé škol.

Otevření škol sice představuje riziko, je však podle Prymuly na místě. Reálně je podle něj třeba počítat s tím, že v karanténě budou postupně části škol a třídy, ale výuka ve škole bude pokračovat. „Ale může se stát, že tam zrovna padnou dva tři učitelé a že výuka se bude nějakým způsobem kombinovat,“ dodal.

Kvůli koronavirové nákaze vláda nařídila uzavřít 11. března všechny školy. Do konce minulého školního roku provoz už plně neobnovily. Docházka byla omezená. Školáci tak v úterý do tříd zamířili skoro po šesti měsících. Některé školy už předem oznámily, že se 1. září kvůli karanténě neotevřou a výuka začne na dálku.