Před bouřkou je třeba udělat několik věcí. Pojišťovny se na ně ptají

Neschovávat se pod stromy je zásadní pravidlo, které však řada lidí nezná, a to má na kontě už několik tragédií. Je to však jen jedno z řady varování, na která pravidelně upozorňují hasiči a pojišťovny. Vždycky je ale lepší neštěstím předcházet. Kromě předpovědí počasí se silné bouřky obvykle ohlašují nedýchatelným vedrem. V přírodě i v životě nás velké dusno varuje, že se blíží velká bouřka a měli bychom se na ni pořádně připravit.

Prudké jarní bouřky mají naštěstí tu výhodu, že se přeženou stejně rychle jako vztek batolete. Pravidlo číslo jedna tedy zní: Než se vydáte do bouřky, raději počkejte, než se přežene! Pravidlo číslo dva: když už vás to chytí na cestě, rychle se schovejte.

Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) @CHMUCHMI ⚠️Aktualizace výstrahy ČHMÚ

ℹ️Tato výstraha upravuje územní a časovou platnost před dnešními bouřkami a přidává varování před bouřkami pro východní polovinu území na čtvrtek 5. 6.



⛈ STŘEDA

Dnes (středa 4. 6.) v pozdních večerních hodinách bude od jihozápadu k severovýchodu https://t.co/Vpch3Gwgea oblíbit odpovědět

Jak ochránit dům při bouřce?

Budovy opatřené hromosvodem jsou nejjistější útočiště, i zde je však třeba dodržovat několik základních pravidel. I když se vám bouřka líbí a rádi dýcháte bouřkový vzduch nabitý elektřinou, v zájmu bezpečnosti radši zavřete okna a dveře. Nezdržujte se ani na balkoně, ať vás nenabije energií víc, než potřebujete!

Před očekávaným výpadkem proudu se doporučuje: Připravit si záložní zdroj světla

Nabít mobilní telefon

Dále pozor na elektroniku a další domácí pasti. Mnohá varování se týkají například pouštění vody z vodovodu, protože elektřina si umí najít cesty, které byste ani nečekali.

Je třeba vypnout počítač v případě bouřky?

Pokud máte na hlavním rozvaděči instalovanou přepěťovou ochranu, jsou vaše spotřebiče v bezpečí. Pokud ji nemáte, vypnout byste měli hlavně stolní počítače, které by při výpadku proudu mohly vyhořet. Doporučuje se odpojit od zásuvek veškerou elektroniku. Bouřka je očistný čas, tak se raději k elektrospotřebičům nepřibližujte vůbec.

Pokud musíte, můžete mobilní telefon či notebook používat, ale pouze pokud není připojen k nabíječce.

Od přívodu proudu odpojte také:

televizi

set-top boxy, modemy a routery

nabíječky na mobily

rychlovarné konvice

toustovače

fény a žehličky na vlasy

Mohu při bouřce telefonovat?

„Telefonování přes pevnou linku je při bouřce rizikové, protože blesk může přes venkovní vedení proniknout až do sluchátka a způsobit úraz,“ varuje O2.

Co když jedu při bouřce v autě?

Auto je dostatečná ochrana před blesky, pokud dobře zavřete okénka i dveře. Nemusíte zastavovat, jen dávejte pozor na silný déšť a vítr, který může na vozovku nečekaně shazovat větve a další předměty. To však neplatí o autech vyrobených i z jiného materiálu než kovu, například pro auta se stahovací střechou.

Bezpečí na zahradě

To, že je zahrada vaše, neznamená, že je úplně bezpečná. V případě bouřky už vůbec. Kvůli silnému větru se vyplatí uklidit nebo alespoň pevně zajistit všechny volné předměty, aby je neodnesl vítr a nezpůsobily další škody. Hlavně zahradní stroje i náčiní s kovovými částmi, hrábě a lopaty. Pojišťovny to doporučují v pokynech, co dělat před bouřkou, abyste ochránili svůj majetek.

Ukliďte i dětskou trampolínu. Nejen kvůli bleskům, ale silný vítr by mohl její střed použít jako plachtu a zavát ji tam, kam byste neradi. To samé platí u všech zahradních dekorací, u nichž nechcete, aby se větrem poničily. Nebo někoho poranily.

V podmínkách pojištění pro případ poškození majetku cizími předměty v silném větru se totiž u většiny pojišťoven uvádí, že pojistník učiní přiměřená opatření k ochraně svého majetku před předvídatelnými riziky. Tím se myslí právě upevnění nebo zabezpečení věcí, aby nemohly být odneseny větrem a způsobit škodu na cizím majetku. Pokud pojišťovna zjistí, že pojistník tuto povinnost zanedbal, může to vést k odmítnutí pojistného plnění nebo jeho snížení.

Když je bouřka na spadnutí, je už většinou pozdě dohánět prevenci, ale když budete stromy v blízkosti domu často a důkladně prořezávat, nemusíte se ničeho bát.