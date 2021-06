Před dovolenou do fronty. Laboratoře hlásí vyšší zájem o PCR testy, mnohde vůbec nestíhají

PRAHA Pro část lidí bude během léta negativní test jedinou dostupnou propustkou do ciziny nebo společenského života. Ne všichni se totiž chtějí očkovat a ti, kteří chtějí, zase nemusí sehnat termín před dovolenou.

Vláda kvůli hladšímu průběhu léta zavedla dva PCR testy měsíčně zdarma a k tomu ještě zastropovala jejich cenu. Akce vyvolává dvojí reakci: zájemci o negativní infekční lustraci se přesouvají z antigenních testů na ty PCR a soukromým laboratořím se nyní sotva vyplatí službu provozovat. Obojí šponuje kapacity a centra, která Lidovky.cz oslovily, se již připravují na nápor.



„Zvýšený zájem jsme zaznamenali. Nyní provádíme řádově nižší stovky testů denně, ale počítáme s tím, že se budou zvyšovat v průběhu dní až na nižší tisíce,“ řekl Michal Mikšík, mluvčí laboratoří GHC Genetics. „Je téměř jisté, že v souvislosti s dovolenými se bude zájem o PCR testy zdarma zvyšovat. Bude asi nutné se na ně objednávat s dostatečným předstihem. Operativně by to pak již mohl být problém,“ varuje Mikšík.

Vzhledem ke zvýšenému zájmu o PCR testy se zřejmě prodlouží nejen fronta na test, ale možná i čas výsledku. „Nejspíše dojde k prodloužení termínů sdělení výsledku z 24 na 48 hodin. Dosud se snažíme dodat výsledek do jednoho dne, pracujeme v posílených směnách i o víkendech,“ popsala mluvčí laboratoří SPADIA LAB Simona Součková. Aby tu odbavili co nejvíc lidí, nabízejí termín každé tři minuty – stejně to nestačí k pokrytí poptávky.

Ve velkých městech, hlavně v Praze, je síť poskytovatelů testů dostatečně hustá, takže výpadky termínů se objeví jen zřídka. Komplikovanější situaci však mají lidé v řidčeji osídlených regionech, v menších obcích.

Letní nával dělá vrásky také cestovním kancelářím a jejich klientům.Volná místa ale neplní jenom cestovatelé, testy představují vstupenku také do kina či hospody.

Po dobu prázdnin platí, že Češi mají každý měsíc nárok na dva PCR a čtyři antigenní testy zdarma. Ty první platí týden, ty druhé tři dny. Při šikovném plánování se tak dá pokrýt takřka celý měsíc. Minulé měsíce byly zdarma jen antigeny a jednoznačně také dominovaly nad PCR, jež si musel člověk sám uhradit, pokud mu nevystavil žádanku lékař či hygiena. Cena se pohybovala od patnácti set až k několika tisícům korun, i dle rychlosti odbavení. Pojišťovny na PCR proplácely 1131 korun.



Úhradu i cenu samoplátcům resort zdravotnictví snížil na 614 korun, přičemž původně dokonce až na 350 korun. To se na chvíli PCR testování skoro zastavilo, protože částka nepokryla laboratořím ani základní náklady. Metoda ztratila na přitažlivosti pro poskytovatele, o to lákavější je však pro zájemce. Test má delší platnost, při cestování je vyloženě nezbytný (není-li dotyčný očkovaný).

„Chceme, aby testy, které si lidé hradí sami, byly cenově co nejdostupnější, protože jsou podmínkou pro vstup do služeb, na akce, do zdravotnických a sociálních zařízení i pro cestování,“ ozřejmil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Za PCR tedy člověk zaplatí nejvýše 614 korun, za antigenní 201 korun a k obojímu ještě odběr za dvě stovky. Většina se však snaží proplout nabídkou termínů tak, aby využila možnosti „na pojišťovnu“. A to zase naráží na praxi laboratoří, jež samoplátcům poskytují termíny přednostně.

Špička klepe na dveře

Většina laboratoří a center, jež poskytovaly testování i před finanční srážkou, se po prvním týdnu nejistoty a odstávky, i vlivem chybějící ministerské metodiky, do systému opět zapojila. Zájem je dle oslovených center od začátku června výrazný, přičemž zatím platí, že je možné dostat termín v řádu jednotek dní. Hlavní vlna zájmu však teprve přijde, s prázdninami, kdy se dají po pohybu rodiny s dětmi – ty si očkování ani zajistit nemohou.

„Zájem o službu ‚PCR zdarma‘ byl enormní od prvního dne. Poptávka po antigenních testech postupně klesá a je nahrazována narůstajícím zájmem o testy PCR, což jednoznačně souvisí se způsobem úhrady těchto testů zdravotními pojišťovnami a délkou platnosti,“ popsal Rudolf Horák, obchodní a marketingový ředitel laboratoří MeDiLa s tím, že na sezonní nával se chystají úpravou fungování, aby navýšili kapacity.

Centra v rámci zmatečného spuštění testů PCR zdarma čelila a ještě čelí agresivním výpadům některých klientů. Přihlásí se například jako samoplátci a na místě se pak dožadují odbavení zdarma. Řada míst proto rovnou i těm, kdo se objednali na vlastní náklady, výslovně nabídne službu na náklady pojišťovny, pokud sezná, že daný člověk si své dva pokusy ještě nevyčerpal. Může to ovšem znamenat delší čekání.

PCR testy pro samoplátce zachováváme i nadále, protože je u nás absolvují velmi často cizinci a po zkušenosti z uplynulých dní i lidé, kteří si raději bezplatný test zaplatí jako cenu za jistotu, že jej budou mít včas včetně potřebných certifikátů. Bohužel víme od lidí, kteří podstoupili bezplatný test, že se marně snažili o vyhledání certifikátu ze státního systému. Mnohdy jim vycházíme vstříc a za poplatek dvou set korun vystavíme náš vlastní certifikát,“ uvedla Součková z laboratoří SPADIA LAB.

Osvědčení, které za stát vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky, může být problematické i v tom, že zejména země mimo Evropskou unii nechtějí tento certifikát uznávat, protože nemá všechny náležitosti. Třeba oblíbené Turecko vyžaduje anglickou verzi s podpisem i razítkem, pročež i někteří zaměstnanci cestovních kanceláří museli s papírem z centrálního systému na CzechPoint, aby jim ho úředně potvrdili. Liší se i přístup center, které vydávají svá osvědčení: některá to dělají zdarma, jiná za poplatek.

„Klientům pouze doporučujeme místa, kam se mohou jít otestovat, sami to přímo nezajišťujeme. V nastavení a podmínkách panuje zmatek, doufáme, že se pravidla brzy sjednotí,“ řekla mluvčí Invie Andrea Řezníčková s tím, že klienti jsou už tak ztracení v tom, co která země vyžaduje při příjezdu, kam se smí jen s rouškou, co chce republika při návratu. Při cestování po vlastní ose musejí turisté pamatovat na to, aby si patřičné (a aktuální) informace obstarali sami.

I na odběrech chtějí mít volno

Druhou příčinou, proč mnohde nepůjde přitlačit na kapacity a rychlost odbavení, je fakt, že zaměstnanci laboratoří si po turbulentním roce též potřebují vybrat dovolené. Na řadě míst pracují v posílených, prodloužených a víkendových štacích. „V letních měsících se nám podstatně snížil počet směn a s tím i počet pracovníků, kteří testování během dne zajišťují, ale zájemců o testy zatím neubývá, naopak,“ popsala situaci v jednom z odběrových míst v Praze zdravotní sestra, jež nechtěla být jmenována. Také ona potvrdila nárůst frustrované agrese mezi klienty, jak se do čekáren hrnou zejména dovolenkáři, kteří si letos chtějí kompenzovat uplynulý rok, který zhusta nuceně trávili na území republiky.