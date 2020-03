Dlouhé fronty před finančními úřady. Posun o čtvrt roku nepomohl, lidé chtějí daňové přeplatky co nejdřív

Před téměř všemi finančními úřady v Česku se ve středu tvořily několik desítek metrů dlouhé fronty. Lidé se rozhodli podat své daňové přiznání i přesto, že ministerstvo financí z důvodu pandemie koronaviru posunulo termín o tři měsíce. Resort tím chtěl zabránit koncentraci lidí.

„Fronty vznikly z toho důvodu, že od 2. 4. 2020, začíná běžet lhůta 30 dní na vrácení přeplatku, pokud poplatníkovi na základě podaného daňového přiznání přeplatek vznikne. Lidé to nechali na poslední chvíli a chtějí přeplatek co nejdříve. O ten však nikdo nepřijde. Žádáme proto daňové poplatníky, aby nechodili na finanční úřady a využili elektronickou formu“ řekla Lidovky.cz Zuzana Mašátová, mluvčí Generálního finančního ředitelství.



Připustila, že někteří možná nezaznamenali, že mohou podání odložit. Jeden z důvodů, proč se tvořily fronty je také ten, že je na finančních úřadech omezená pracovní doba na pondělí a středu od 8 do 11 hodin. Opatřeními chtělo ministerstvo zabránit právě dlouhým frontám a shlukování lidí.



„Apeluji na poplatníky, aby nechodili na finanční úřady. Není pro to žádný důvod. Termín pro podání daňového přiznání jsme posunuli do 1. července. A nikdo nepřijde o přeplatek. Ten se vždy bude vracet do 30 dnů od dne podání,“ řekla serveru Lidovky.cz ministryně financí Alena Schillerová.

Připomněla, že je možné daňové přiznání podat elektronicky nebo poslat poštou. „Pokud by to nestačilo, instalujeme před pobočky finančních úřadů boxy, kam bude možné přiznání 24 hodin denně vhodit i s telefonním číslem,“ dodala ministryně. Úředník se pak na přiložené číslo zašle textovou zprávu o tom, že přiznání v pořádku zaevidoval.



Ministerstvo financí v souvislosti s letošní mimořádnou událostí způsobenou šířením koronaviru umožnilo podat přiznání k dani z příjmů až do 1. 7. 2020.