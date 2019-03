Jde o mafii. Před hydrou v Brně jsem varoval, říká exposlanec Chalupa

BRNO Exposlanec Bohuslav Chalupa (ANO), který chce převzít brněnskou buňku hnutí zdecimovanou policejní razií, říká, že před jihomoravským průšvihem marně varoval. V policejní síti zatím uvázlo devět obviněných lidí, z toho pět je ve vazbě.

Policie pátrá po korupci ve veřejných zakázkách v městské části Brno-střed a zároveň prověřuje okolnosti mýtného tendru. Razie zasáhla i provozovatele mýtného systému Kapsch, antimonopolní úřad a také vládní hnutí ANO, protože dva jeho dnes už bývalí politici jsou ve vazbě a první místopředseda Jaroslav Faltýnek čelí podezření, že zkoušel ovlivnit rozhodnutí antimonopolního úřadu.



LN Zaskočil vás rozsah razie?

Ne, už rok a půl jsem prostým členem hnutí v Jihomoravském kraji. Mám tedy dost prostoru vnímat věci, které se mi nelíbí. Zdá se mi, že tu máme ANO z roku 2011, jež by chtělo pokračovat na ideálech z doby svého vzniku, a pak verze ANO z let 2017 až 2019, které vyznává úplně jiné, ne zcela pozitivní principy. Mezi nimi začíná být velká propast.

LN Co vám vadilo na fungování brněnské organizace?

O nepěkných věcech si tu povídali vrabci na střeše, ale nikdo s tím nic nedělal. Před několik dny ruka spravedlnosti sáhla na dva politiky ANO – Jiřího Švachulu a Petra Liškutina. Předpokládám ale, že to není konečná. Bojím se, aby ta hydra nebyla mnohem větší.

LN Kolem podezřelých zakázek se pohybovali další politici?

Ano. Již delší dobu se spekuluje o širší síti politiků zapletených do těchto problémů.

LN Důležitou osobou brněnského ANO je Pavel Dvořák, který v pondělí rezignoval na post šéfa organizace. Jaká je nyní jeho situace?

Z informací, které mám, vyplývá, že patřil do party kolem obviněného Švachuly a podnikatele Samana El-Talabaniho. Je takovým veřejným tajemstvím, že tito pánové spolu udržovali velmi těsné vztahy. Už když jsem pracoval na úřadu Brno-střed, upozorňoval jsem, že jde o mafii, která má pod kontrolou Zelný trh, směnárny…

LN Podle informací LN začalo vyšetřování právě při pátrání po činnosti Talabaniho. Přišel jste s ním do kontaktu?

Nikdy jsem se s ním nesetkal. Když jsem byl ještě poslancem v minulém volebním období, působil jsem v komisi pro kontrolu Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) a na činnost Talabaniho v Brně jsem upozorňoval.

LN Jak konkrétně?

Upozorňoval jsem poslance na brněnské pracovníky GIBS, kteří podle mých informací měli docela vřelý vztah s Talabanim. V rámci GIBS by takové vazby neměly existovat. Talabani chodil před třemi roky za inspektory a vytvářel kauzu proti vysoce postaveným policistům Robertu Šlachtovi a Richardu Ohnoutkovi. Však za to byl odsouzen k podmínce. Byl organizátorem této akce a zároveň se snažil vystupovat i jako informátor inspekce.

LN Brala to komise vážně?

Ne. Bylo to období vládní koalice, ve které ČSSD držela ministerstvo vnitra a měli premiéra. Necítil jsem, že by se tím někdo chtěl hlouběji zabývat.

LN Předsedkyní krajské jihomoravské organizace ANO je poslankyně Taťána Malá. Mohla krizi v Brně nějak předejít?

Z titulu své funkce by měla vědět, co se jí děje v organizaci, jaké tam má lidi. Mám nepříjemný pocit, že to ticho a nevšímavost řadě lidí vyhovovaly.

LN Budete se ucházet o post předsedy brněnského ANO?

Premiér Andrej Babiš na sněmu říkal, že musíme uvnitř hnutí bojovat s papalášstvím a korupcí. S tím souhlasím a jsem připraven v Brně pomoci. Poté, co Pavel Dvořák na začátku týdne náhle – z rodinných důvodů – rezignoval, budu usilovat o post předsedy Brno-město. Chtěl jsem svolat mimořádný krajský sněm, za což jsem už byl odkázán do patřičných mezí. Bylo mi řečeno, že je zbytečné teď takové věci řešit. Řízením hnutí v této oblasti byla dočasně pověřena místopředsedkyně Karin Karasová a na podzim se uskuteční standardní předvolba.

LN Takže se krize bude řešit až na podzim?

Nelíbí se mi to. Štve mě, že momentálně nemám šanci komunikovat napřímo se všemi členy regionu. Tímto stylem by se ANO přesunulo do podobné politické kultury, jakou jsme znali u ODS a ČSSD. Když jsem byl poslancem, nezapojoval jsem se do brněnských aktivit. Nescházel jsem se s kontroverzními podnikateli. Pro funkcionáře ANO, jako je Švachula, Malá nebo Richard Mrázek, jsem byl nepohodlným.