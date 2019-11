Letné 1989 pomohli věřící z venkova. Přijeli do Prahy kvůli svatořečení Anežky České, k účasti je přesvědčil kardinál

Praha Mše ke svatořečení Anežky České přilákala před třiceti lety do Prahy i tisíce věřících z venkova, z nichž mnozí o revolučním dění v hlavním městě nevěděli. Bohoslužba tak dle historiků dopomohla k pádu komunistického režimu.

„Já i celá katolická církev stojíme na straně národa,“ řekl před třiceti lety kardinál František Tomášek při slavnostní mši ke svatořečení Anežky České v katedrále sv. Víta na Pražském hradě. Jeho slova dala impuls tisícům katolíků, aby ještě ten den, 25. listopadu dorazili na Letenskou pláň, kde se tehdy za účasti zhruba 800 tisíc lidí odehrála největší protirežimní demonstrace.



„Důležité bylo, že do revolucí žijící Prahy přijeli i věřící z venkova. Mnozí se domnívali, že Pražané přehánějí a že situace není natolik vážná. O demonstracích někteří ani nevěděli. Studenti rozdávali letáky přímo v katedrále a informovali věřící o tom, co se děje,“ vylíčil pro LN historik Jaroslav Šebek z Historického ústavu Akademie věd ČR, který se specializuje na církevní dějiny.

Anežčino svatořečení papežem Janem Pavlem II. se uskutečnilo ve vatikánské bazilice sv. Petra 12. listopadu, tedy pouhých pět dní před počátkem sametové revoluce. Také proto je kanonizace Anežky České, nejmladší dcery českého krále Přemysla Otakara I., často vnímána jako symbol a předzvěst pádu komunistického režimu v Československu. Papež se během projevu ve Vatikánu vyjádřil k tehdejší politické situaci. „Naznačil, že se režim hroutí, a dodal Čechům odvahu,“ uvedl Šebek. Mezi poutníky se rozšířilo proroctví, že jakmile bude Anežka prohlášena za svatou, nastane v Čechách mír, pokoj i blahobyt.

O tom, že režim měkne, svědčilo i svolení pro deset tisíc poutníků vycestovat na Západ do Vatikánu. „Byl to signál, že se něco opravdu děje,“ řekl Šebek. Pouť katolíků do enklávy uvnitř italské metropole Řím se přitom ani nemusela uskutečnit; papež totiž projevil ochotu dorazit přímo do Prahy. Toho se však státní orgány v Československu zalekly. „Raději dovolily tisícům Čechů odjet do Říma,“ řekl v rozhovoru pro MF Dnes biskup Jan Vokál.

I podle historika Šebka režim odmítl svatořečení přemyslovské princezny na domácí půdě, neboť se obával protikomunistických protestů. „Představa stotisícového davu věřících na jednom místě byla pro komunisty děsivá,“ vysvětlil a dodal: „Myslím, že spolu s Chartou 77 (neformální občanská iniciativa, jež kritizovala politickou a státní moc za nedodržování lidských a občanských práv – pozn. red.) byla katolická církev nejsilnějším ideovým odpůrcem režimu, proto se komunisté báli.“

Přímý přenos z Vatikánu

Svatá Anežka Česká.

Čechoslováci vyrazili do Říma bez větších byrokratických překážek. „Poprvé od pražského jara 1968 vycestovalo za hranice deset tisíc lidí, to byl ohromný pokrok. Šlo o první velkou cestu na Západ po okupaci,“ uvedl historik Šebek. Mnozí věřící byli překvapeni, že se jim dostalo takové příležitosti a do Vatikánu vycestovali v euforii. Někteří poutníci vnímali podle Šebka cestu za hranice jako vzpouru režimu.



„Vyrazili jsme 8. listopadu, prožili jsme pak už v autobuse velkou radost, když jsme se dozvěděli o pádu berlínské zdi. To nám vlilo do žil velkou naději a druhý moment byl v aule Pavla VI., když jsme skandovali „Papež musí do Prahy!“. To už jsme věřili, že se ten zlom musí u nás uskutečnit,“ citovala ČTK Františka Helebranda, který zavítal do Vatikánu i v minulých dnech, aby společně s dvěma tisícovkami dalších poutníků symbolicky poděkovali světici za dar svobody.

O svatořečení ve Vatikánu informovala i tuzemská oficiální média. „Ochutnávku svobody okusili diváci v Československu již před revolucí při přímém přenosu svatořečení, který vysílala Československá televize. To bylo něco mimořádného, nikdy předtím se to nestalo. I to bylo symbolické,“ uvedl Šebek.