Před Úřadem vlády už není vlajka Ukrajiny. Vyvěsí ji na výročí ruské invaze

Sundávání vlajek Ukrajiny po nástupu nové koalice ANO, SPD a Motoristů sobě pokračuje. Před Úřadem vlády už nevisí vlajka Ukrajiny, ale místo ní vlajka Evropské unie. Vlajku Ukrajiny nechal jako první po zvolení do čela Sněmovny z budovy dolní komory parlamentu sundat šéf Sněmovny a SPD Tomio Okamura, který dokonce při jejím odstraňování přidržoval žebřík.
Před Úřadem vlády už nevisí ukrajinská vlajka, na stožárech jsou česká vlajka a vlajka Evropské unie.

Vlajku Ukrajiny nechal potom sundat také ministr vnitra za ANO Lubomír Metnar, a teď tedy není ani před Úřadem vlády, kde byla vyvěšena po 24. únoru 2022, kdy vojska ruského diktátora Vladimira Putina přepadla celou Ukrajinu. To Putin nazval speciální vojenská operace.

Změna byla přitom vidět už v pondělí, kdy ale na stožáru ještě nevisela místo ukrajinské vlajky vlajka EU, ale černý prapor.

Nebylo to ale kvůli velké tragédii ve švýcarském horském středisku Crans-Montana, kde při požáru zemřely desítky lidí.

Mluvčí vlády Karla Mráčková iDNES.cz ve středu dopoledne řekla, že černá vlajka visela kvůli jednomu z kolegů.

Vlajka Ukrajiny bude vyvěšována při významných událostech, uvedla mluvčí vlády

„Před budovou Úřadu vlády je nyní standardní kombinace vlajek, jako tomu bylo v minulosti, tedy vlajka České republiky a Evropské Unie. Vlajka Ukrajiny bude vyvěšována při významných událostech, jako je například počátek ruské agrese 24. února. Podpora Ukrajiny určitě není o tom, jestli před úřadem visí ukrajinská vlajka,“ sdělila iDNES.cz Mráčková.

Na Úřadu vlády se ve středu konalo jednání Bezpečnostní rady státu, která i za účasti prezidenta Petra Pavla projednávala pokračování české muniční iniciativy.

„Po všech jednáních, která jsem absolvoval, jsem se po dohodě s koaličními partnery rozhodl, že muniční iniciativu rušit nebudeme. Projekt bude pokračovat a Česká republika zůstane v roli koordinátora. Do iniciativy nebudou investovány žádné peníze českých občanů,“ napsal premiér a předseda ANO Andrej Babiš na sociální síti X po jednání takzvané koalice ochotných, tedy států podporujících Ukrajinu, která se brání ruské agresi. Koalice ochotných se sešla v úterý v Paříži.

