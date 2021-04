Predátora z dokumentu V síti, který chtěl po dívkách obnažené fotografie, poslal soud na dva roky do vězení

Ústí nad Labem Muž, který kontaktoval přes sociální síť dívky, jež se pro dokumentární film V síti vydávaly za dvanáctileté, a žádal je, aby se svlékly nebo mu zaslaly intimní fotografie, byl ve čtvrtek v Ústí nad Labem odsouzen na dva roky ve věznici s ostrahou.

Osmačtyřicetiletý Martin Konopásek, který vypomáhal i na dětských táborech, řekl, že si tímto způsobem chtěl vyčistit hlavu. Uvedl, že si myslel, že dívkám je nejméně 16, soud jeho tvrzení vyvrátil. Rozsudek není pravomocný, Konopásek i státní zástupkyně si ponechali lhůtu na rozmyšlenou.

Odsouzený podle obžaloby navazoval pod smyšlenými jmény od listopadu 2018 do února 2019 na sociální síti kontakt s dívkami, které se vydávaly za dvanáctileté. Ve skutečnosti to byly zletilé protagonistky dokumentu. Muž je žádal, aby se svlékly a poslaly mu fotografie svého obnaženého těla. Státní zástupkyně Lenka Pošíková v obžalobě uvedla, že si při komunikaci na skypu dívky i fotil. Konopásek, v dokumentu označený jako „Ústečan“, ale uvedl, že dívku vyfotil pouze jednou a učinil tak omylem.

Konopásek se obhajoval tím, že na stránku Lide.cz, kde si s dívkami psal, se mohou přihlásit jen ti, kterým již bylo 16 let. Dívek se však ptal, zda již měly menstruaci, zda jim roste pubické ochlupení v intimních partiích a podobně. „Jste rád, že to jsou 12leté holky, myslíte si, že jsou to 12leté holky,“ uvedl soudce Martin Kredba.

Odsouzený se dopustil pokusu přečinu ohrožování výchovy dítěte, pokusu přečinu zneužití dítěte k výrobě pornografie, pokusu přečinu navazování nedovolených kontaktů s dítětem a pokusu přečinu šíření pornografie a výroby a jiné nakládání s dětskou pornografií.

Podmínku dostal Konopásek už v minulosti za to, že kontaktoval jako učitel zeměpisu čtrnáctiletou dívku, kterou líbal. V pronajatém bytu svlékal a žádal jí, aby ho osahávala.