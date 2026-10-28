28. října 2026 21:20
OBRAZEM: Vřelá přivítání a pouze jeden exprezident. Politici se potkali na Hradě
Vladislavský sál Pražského hradu se 28. října krátce před 20. hodinou naplnil hosty. Na slavnostní ceremoniál, při němž prezident Petr Pavel u příležitosti výročí vzniku samostatného Československa předá či propůjčí státní vyznamenání, přišla řada politiků i dalších známých osobností. Podívejte se, kdo na slavnostní večer dorazil a s jakým doprovodem hosté přišli.
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