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OBRAZEM: Vřelá přivítání a pouze jeden exprezident. Politici se potkali na Hradě

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  21:20
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Bývalý premiér Mirek Topolánek s europoslancem Alexandrem Vondrou na předávání...

Bývalý premiér Mirek Topolánek s europoslancem Alexandrem Vondrou na předávání státních vyznamenání ve Vladislavském sále (28. října 2026) | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Premiér Andrej Babiš ve Vladislavském sále při slavnostním předávání...
Prezident Petr Pavel s manželkou ve Vladislavském sále u příležitosti Dne...
Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé sobě) s ministryní financí Alenou...
Ministr práce Aleš Juchelka ve Vladislavském sále před slavnostním předáváním...
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Vladislavský sál Pražského hradu se 28. října krátce před 20. hodinou naplnil hosty. Na slavnostní ceremoniál, při němž prezident Petr Pavel u příležitosti výročí vzniku samostatného Československa předá či propůjčí státní vyznamenání, přišla řada politiků i dalších známých osobností. Podívejte se, kdo na slavnostní večer dorazil a s jakým doprovodem hosté přišli.

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