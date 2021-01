Přednost při očkování by měli mít i učitelé vysokých škol, apelují na vládu čeští rektoři

PRAHA Rektoři vysokých škol vyzvali vládu, aby v zájmu co nejrychlejšího obnovení běžné výuky zvážila zařazení vysokoškolských pedagogů do přednostní skupiny pro očkování proti covidu-19 jako ostatní učitele. Kabinet by podle rektorů také měl v nadcházejícím letním semestru umožnit vysokým školám výjimky pro prezenční výuku u některých předmětů. Vyplývá to z prohlášení České konference rektorů (ČKR), které ve středu ČTK zaslala tajemnice ČKR Marie Fojtíková.

Reakci ministerstva školství a ministerstva zdravotnictví ČTK zjišťuje. Vysoké školy zřejmě budou moct upravit výuku kvůli koronaviru i příští rok, schválil to Senát Rektoři podle svého prohlášení sledují vývoj epidemie v Česku s obavami. „Dva semestry se ve většině oblastí vzdělávání dala distanční výuka uplatňovat bez vážnějších dopadů na kvalitu vysokoškolského vzdělávání. Obáváme se však, že při pokračování této formy výuky další semestr či dva by již dopady byly velmi vážné a v některých případech nenapravitelné, především pak ve studijních programech, které z podstaty věci předpokládají vysokou míru kontaktní výuky,“ píše v prohlášení ČKR. Nadějí k normálnímu životu společnosti a klasické výuce je podle rektorů očkování, které začalo na konci minulého roku. Zástupci vysokých škol ale nechápou, proč vláda mezi ohrožené skupiny občanů, kteří mají dostat vakcínu přednostně, zařadila pedagogy v regionálním školství, ovšem nikoli vysokoškolské učitele. „Znamená to, že vláda nepovažuje co nejrychlejší znovuotevření obvyklého vysokoškolského vzdělávání za prioritu?“ ptají se. Plaga chce změny v očkovací strategii. Přednostně by měli vakcínu dostat i učitelé z mateřských škol Vysoké školy si podle rektorů uvědomují vážnost současné situace, nechtějí jednat zbrkle, a od léta mají i proto definované systémy přísných opatření pro různé stupně ohrožení. „Na druhou stranu však neseme i odpovědnost za kvalitu vzdělávání na našich institucích a za kvalitu absolventů, kteří budou zajišťovat konkurenceschopnost ČR v budoucím nelehkém období,“ uvedla ČRK. Výuka některých vybraných předmětů v malých skupinách vysokoškolských studentů by podle ní nepřinesla žádné komplikace.