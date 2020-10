Předpověď na víkend: počasí ukáže vlídnou tvář. Neděle má být vyloženě krásná, slunce zalije i hory

Praha Znatelné oteplení, které zažíváme již od začátku týdne, vydrží i o nadcházejí sobotě a neděli. S ohledem na roční dobu by co do povětrnosti mělo jít o vydařený víkend – takový, jakého se do konce kalendářního roku již nemusíme dočkat.

Roušky venku teď mají smysl, říká rektor ČVUT. Podzimní mlha je riziko, infekční aerosol se s ní může spojit Zatímco meteorologické modely z počátku tohoto týdne věštily před víkendem zlom počasí do deštiva a chladna, předpoklady platné v době publikace tohoto příspěvku jsou mnohem optimističtější. Pár kapek sice zřejmě spadne, odbudou se však během sobotního dopoledne a po zbytek víkendu by měla převažovat jasná obloha s nadprůměrně vysokými teplotami. Sobota začne pošmourným, avšak poměrně teplým ránem s nejnižšími teplotami kolem osmi stupňů – to jsou na konec října vysoké hodnoty. Přechod slabé atmosférické fronty se ohlásí přeháňkami nebo slabým deštěm, který bude postupovat směrem k východu. Za frontou se pak prosadí polojasná až jasná obloha. Nejdříve se tedy modrého nebe dočkají obyvatelé západních Čech, kde by srážky měly ustoupit již kolem poledne. Naproti tomu na Moravě se oblaka roztrhají až později odpoledne či k večeru, ani zde však srážkové úhrny nebudou vysoké. Teploty se během dne vyšplhají až na 17 stupňů, foukat bude mírný vítr od západu. Noc na neděli bude vzhledem k vyjasnění mnohem chladnější než ta z pátku na sobotu. I v nížinách se minimální teploty dostanou na dohled nuly, v horských kotlinách se dá čekat přízemní mráz. V nižších polohách se po ránu objeví mlhy, ty by se však měly poměrně rychle rozpustit; s déletrvající nízkou oblačností modely počítají jen výjimečně. Po ústupu mlhy pak půjdou teploty rychle nahoru a zastaví se, podobně jako v sobotu, na hodnotách kolem 17 °C. V celé republice by měla být obloha buď zcela „vymetená“ či jen s minimem oblaků, srážky modely neočekávají žádné. Suma sumárum – pokud vše vyjde podle předpokladů, mělo by jít o krásný podzimní den. Pohoda na horách Zatímco před týdnem bylo v polohách nad 1000 nadmořských metrů bílo a teploty pod nulou, nadcházející víkend – zejména neděle – nabídne na horách docela jinou atmosféru. Horské hřebeny budou v neděli zalité sluncem, foukat bude jen mírný vítr při vysoce nadstandardních teplotách. Zejména na Šumavě bude přes den opravdu velmi teplo, například Churáňov ve výšce 1100 m n. m. počítá s teplotními maximy kolem 13 °C. Pěkně, byť o něco chladněji, ale bude i na hřebenech Krkonoš, Jeseníků či Beskyd. Pokud se chystáte na výlet do kopců, tak v neděli neváhejte! Aktualizovanou předpověď počasí lze kdykoli zkontrolovat na webových stránkách Českého hydrometeorologického ústavu: http://portal.chmi.cz. Uvedená prognóza vychází z veřejně dostupných dat a má pouze pravděpodobnostní charakter. Autor ani server www.lidovky.cz nemohou nést žádnou odpovědnost za případy, kdy by se situace v terénu lišila od publikované předpovědi.