Týden bude teplý, místy s přeháňkami. Oblohu ovlivní saharský prach

„Od úterý čekejte tu a tam přeháňky, závěr týdne se však, zdá se, ponese spíš jen ve znamení ojedinělých srážek,“ říká Filip Smola z Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).
V pondělí bude polojasno až oblačno, místy přechodně až zataženo. Na Moravě a ve Slezsku většinou polojasno až skoro jasno. Nejvyšší teploty 12 až 17 °C, v tisíci metrech na horách kolem 9 °C.
„Mírný jižní až jihovýchodní vítr 3 až 7 m/s, zejména na Českomoravské vrchovině přechodně až čerstvý 5 až 9 m/s, místy s nárazy kolem 15 m/s (55 km/h). V západní polovině Čech slabý proměnlivý vítr do 4 m/s,“ uvádí Smola.
V noci na úterý čekejte oblačno až zataženo, na Moravě a ve Slezsku zpočátku polojasno až skoro jasno. V Čechách v druhé polovině noci ojediněle přeháňky. Nejnižší teploty 7 až 2 °C, při zmenšené oblačnosti a slabém větru až -1 °C. Mírný vítr z jižních směrů 3 až 7 m/s, v západní polovině Čech slabý proměnlivý vítr do 4 m/s.
V úterý přes den bude většinou oblačno. Ojediněle, v Čechách přechodně i místy přeháňky, možnost bouřky. Později odpoledne a večer částečné ubývání oblačnosti. „Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 11 až 16 °C. Mírný vítr z jižních směrů 3 až 7 m/s bude během dne zvolna slábnout. V západní polovině území slabý proměnlivý, postupně i západní vítr do 4 m/s,“ říká meteorolog.
Ve středu se připravte na oblačno až polojasno, v noci a ráno ojediněle mlhy. Ojediněle, v Čechách místy přeháňky. Nejnižší noční teploty 5 až 1 °C, při déletrvající zmenšené oblačnosti až -1 °C. Nejvyšší denní teploty 12 až 17 °C. Slabý proměnlivý, během dne místy mírný jižní až jihozápadní vítr 2 až 5 m/s.
Ve čtvrtek předpokládají meteorologové oblačno až zataženo, zpočátku místy polojasno a ojediněle mlhy. Ojediněle, od západu místy přeháňky. Večer ustávání srážek a ubývání oblačnosti. Nejnižší noční teploty 6 až 2 °C. Nejvyšší denní teploty 10 až 15 °C. Slabý, během dne mírný jihozápadní až západní vítr 2 až 6 m/s.
V pátek bude většinou polojasno, v noci a ráno ojediněle mlhy. Během dne při přechodně zvětšené oblačnosti ojediněle přeháňky. Nejnižší noční teploty 4 až 0 °C, při déletrvající malé oblačnosti až -2 °C. Nejvyšší denní teploty 11 až 16 °C. Slabý, během dne mírný vítr z jižních směrů 2 až 6 m/s.
Vyhlídka počasí od soboty do pondělí:
O víkendu bude oblačno až polojasno, v noci a ráno ojediněle mlhy. Ojediněle přeháňky. Postupně až zataženo a místy déšť nebo přeháňky. Nejnižší noční teploty 7 až 2 °C, při déletrvající malé oblačnosti až -1 °C. Nejvyšší denní teploty 11 až 16 °C, postupně 8 až 13 °C.
Aktuální radarový snímek srážek nad Českou republikou. Více na Pocasi.iDNES.cz