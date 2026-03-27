Poslední březnový víkend bude mrazivý, ve vyšších polohách dokonce nasněží

  10:26
Nadcházející víkend bude ve znamení chladného počasí. V sobotu budou teploty v důsledku jasné oblohy podle Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) atakovat nulu. Nedělní obloha se na většině území zatáhne a přinese na více míst republiky mírné srážky. Ve vyšších polohách očekávají meteorologové sněžení.
První jarní sněženky (Ilustrační snímek) | foto: Otto Ballon Mierny, MAFRA

Slunečné, avšak chladné počasí očekávejte v sobotu na území Čech. Ranní teploty zde mohou klesnout i mírně pod bod mrazu. Na Moravě a ve Slezsku bude přibývat oblačnosti, v polohách od 600 metrů nad mořem se výjimečně objeví přeháňky, které od tisíce metrů mohou přecházet ve sněžení.

Denní maxima se budou podle meteorologů pohybovat kolem 10 °C, na západě Čech pak maximálně do 8 °C.

V neděli čekejte zataženou oblohu na celém území republiky, přibude také srážek. Vydatný déšť však podle meteorologů nehrozí. Teplotní maximum se zastaví na 8 °C. Od poloh nad 500 metrů nad mořem dorazí i sněhové přeháňky.

Mohlo by Vás zajímat

