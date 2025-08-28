Ve čtvrtek bude jasno až polojasno, na západě Čech většinou oblačno, ojediněle s přeháňkami. Odpoledne a večer bude s výjimkou východu přibývat oblačnosti i na ostatním území a zejména v Čechách se mohou od západu dostavit déšť nebo přeháňky, ojediněle bouřky.
Nejvyšší teploty vyšplhají na 29 až 33 °C, na západě a severozápadě Čech kolem 27 °C, v 1000 m na horách kolem 22 °C. V západní polovině území zpočátku slabý proměnlivý, postupně místy mírný jihozápadní až západní vítr 3 až 7 m/s. Ve východní polovině území mírný, během dne čerstvý vítr z jižních směrů 6 až 10 m/s, s nárazy 15 až 20 m/s (55 až 70 km/h). Večer bude vítr slábnout.
Vzhledem k teplému, suchému a větrnému počasí očekávají meteorologové ve východní polovině území zvýšené riziko vzniku a šíření požárů.
V noci na pátek meteorologové předpovídají oblačno až zataženo, v Čechách místy déšť nebo přeháňky, zpočátku ojediněle i bouřky. V druhé polovině noci o jihozápadu srážky četnější. Nejnižší teploty 18 až 14 °C, na východě a jihovýchodě 21 až 18 °C. Slabý, zejména ve východní polovině území zpočátku čerstvý jihozápadní až jižní vítr 4 až 8 m/s, místy s nárazy kolem 15 m/s (55 km/h).
V pátek bude oblačno až zataženo, na většině území, na Moravě a ve Slezsku místy déšť nebo přeháňky. Přes den přechodně srážky ojediněle a místy i polojasno. Večer od jihozápadu srážky znovu četnější a místy bouřky. Nejvyšší teploty vyšplhají na 20 až 25 °C, na Moravě a ve Slezsku 24 až 29 °C. Slabý jihozápadní vítr do 4 m/s. Na Moravě a ve Slezsku postupně mírný vítr z jižních směrů 3 až 7 m/s. Vítr v bouřkách přechodně zesílí.
V sobotu meteorologové čekají oblačno až zataženo, místy občasný déšť nebo přeháňky. Od západu ubývání, večer ustávání srážek a na většině území vyjasňování. Nejnižší noční teploty 18 až 14 °C, v jihozápadní polovině Čech místy až 12 °C. Nejvyšší denní teploty 20 až 24 °C, na jihu Moravy až 26 °C. Slabý, během dne mírný vítr ze západních směrů 2 až 6 m/s.
Na neděli předpovídají jasno až polojasno, přes den meteorologové očekávají na západě a severozápadě Čech až oblačno a ojediněle přeháňky. Nejnižší noční teploty 12 až 8 °C. Nejvyšší denní teploty 23 až 28 °C. Slabý, v Čechách během dne místy mírný jihozápadní až jižní vítr 2 až 5 m/s.
V pondělí bude jasno až polojasno, na západě a severozápadě Čech až oblačno. Během dne od západu postupně přibývání oblačnosti a hlavně v Čechách místy přeháňky, ojediněle bouřky. Nejnižší noční teploty 14 až 9 °C. Nejvyšší denní teploty 26 až 30 °C, na západě kolem 24 °C. Slabý, ve východní polovině mírný vítr z jižních směrů 3 až 7 m/s, se bude odpoledne a večer měnit na západní.
Vyhlídka počasí od úterý do čtvrtka:
Oblačno až zataženo, přechodně i polojasno. Místy déšť nebo přeháňky, ojediněle i možnost bouřky. Nejnižší noční teploty v úterý 16 až 11 °C, postupně 12 až 8 °C. Nejvyšší denní teploty 18 až 23 °C, postupně 21 až 26 °C.