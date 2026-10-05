V pondělí (dnes) bude zpočátku většinou oblačno, ráno místy s mlhami. Během dopoledne začne oblačnosti ubývat, postupně až do vyjasnění. Nejvyšší denní teploty vystoupají na 18 až 23 stupňů, na horách kolem 15 stupňů, na Šumavě až 19 stupňů. Vítr bude slabý proměnlivý, případně nebude foukat vůbec.
V úterý podle meteorologů z Českého hydrometeorologckého ústavu (ČHMÚ) bude jasno nebo skoro jasno. Ráno a dopoledne se místy vytvoří mlhy nebo nízká oblačnost. Teploty vystoupají na 19 až 24 stupňů, na horách v 1000 metrech bude kolem 16 stupňů. Vítr zůstane slabý a proměnlivý.
Ve středu meteorologové očekávají jasno až skoro jasno, přechodně může být i oblačno. V noci a ráno se ojediněle objeví mlhy nebo nízká oblačnost. Noční teploty klesnou na 9 až 5 stupňů, v údolích může být kolem 3 stupňů a místy se objeví přízemní mrazíky. Přes den bude 18 až 23 stupňů. Na Moravě a ve Slezsku může přechodně foukat mírný jižní vítr.
Ve čtvrtek se počasí výrazně změní. Bude oblačno až zataženo a od západu postupně přibude déšť nebo přeháňky. Na východě zůstane zpočátku většinou polojasno. Večer budou na západě Čech srážky ustávat a oblačnosti začne ubývat.
Nejnižší noční teploty budou 9 až 4 stupně Celsia, na východě a místy na severu při větru 14 až 10 stupňů. Nejvyšší denní teploty dosáhnou 14 až 19 stupňů, na východě 19 až 23 stupňů. Za studenou frontou zesílí severozápadní vítr, místy s nárazy kolem 55 km/h.
V pátek bude většinou proměnlivá oblačnost a místy přeháňky, na horách budou srážky četnější. Na východě zpočátku zůstane zataženo s občasným deštěm. Ráno teploty klesnou na 9 až 4 stupně, přes den vystoupají jen na 10 až 15 stupňů. Foukat bude mírný západní vítr.
Vyhlídka počasí od soboty do pondělí
Od soboty do pondělí bude většinou oblačno, místy s přeháňkami. Noční teploty se budou pohybovat mezi 8 a 3 stupni, přes den bude 12 až 17 stupňů.