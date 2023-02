O víkendu napadne půl metru sněhu, meteorologové varují před závějemi

V závěru týdne dorazí do Česka sněžení. O víkendu by mohlo napadnout zejména na horách kolem 50 centimetrů nového sněhu, na Šumavě i 80 centimetrů. Meteorologové varují také před silným větrem, který může v nárazech dosahovat na horách rychlosti i přes 110 kilometrů za hodinu, a s tím spojenou tvorbu závějí. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).