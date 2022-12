Sněžení vystřídají mrznoucí mlhy. O víkendu má být v noci až minus 15 stupňů

V závěru týdne sněžení vystřídají mrznoucí mlhy. „Ve čtvrtek bude sněžit jen ojediněle, a to zejména na jihu a východě našeho území. Během noci na pátek a v první polovině pátečního dne čekáme sněžení postupně na většině našeho území, na jihovýchodě se může ojediněle objevit déšť, a to i mrznoucí. Odpoledne a večer pak budou srážky slábnout a bude jich ubývat,“ uvedla Petra Sýkorová z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

„Na Moravě a ve Slezsku by mohlo místy napadnout 5 až 15 cm nového sněhu, v Čechách nejčastěji od 1 do 5 cm a na krajním severozápadě by dle některých numerických modelů nemuselo sněžit vůbec,“ doplnila.

V závěru týdne se bude přes střední Evropu od západu přesouvat tlaková výše, po její straně k nám bude zejména ve vyšších vrstvách atmosféry proudit teplejší vzduch a počasí získá inverzní charakter. Místo významnějšího sněžení se tak postupně dočkáme spíše mrznoucího mrholení a mlh.

Ve čtvrtek bude oblačno až zataženo, během dne přechodně i polojasno. Zejména na jihu a východě ojediněle zasněží. Nejvyšší teploty -4 až 0 °C, v 1000 m na horách kolem -2 °C. Slabý proměnlivý nebo východní vítr do 4 m/s.

V noci na pátek čekáme zataženo až oblačno a od jihu postupně na většině území sněžení, na jihovýchodě ojediněle i srážky smíšené, dešťové nebo mrznoucí. Nejnižší teploty -1 až -5 °C, v severozápadní polovině území kolem -8 °C. Slabý severovýchodní až východní, postupně severní vítr 1 až 4 m/s.

Do rána napadne 0 až 5 cm, na Moravě a ve Slezsku ojediněle kolem 7 cm nového sněhu.

V pátek přes den očekáváme zataženou oblohu a na většině území sněžení, na jihovýchodě ojediněle i srážky smíšené, dešťové nebo mrznoucí. Odpoledne a večer bude srážek ubývat a na západě Čech se později začne protrhávat oblačnost. Nejvyšší teploty -3 až +1 °C. Slabý, místy mírný severní až severozápadní vítr 2 až 6 m/s.

V sobotu bude oblačno až zataženo a postupně místy polojasno. Ojediněle se vyskytnou sněhové přeháňky, na jihu a východě zpočátku místy sněžení. Nejnižší noční teploty -7 až -11 °C, na jihovýchodě kolem -4 °C. Nejvyšší denní teploty -5 až -1 °C. Slabý proměnlivý vítr do 4 m/s, zpočátku na východě mírný severní 2 až 6 m/s.

V neděli čekáme polojasno, místy zataženo nízkou oblačností nebo i mrznoucí mlhy. Nejnižší noční teploty -10 až -15 °C, při nízké oblačnosti kolem -7 °C. Nejvyšší denní teploty -7 až -3 °C. Slabý proměnlivý, postupně místy mírný jihovýchodní vítr 3 až 7 m/s, na Českomoravské vrchovině později s nárazy kolem 15 m/s.

Na pondělí předpovídáme zataženo až oblačno. Ojediněle, během dne v Čechách místy očekáváme mrznoucí déšť nebo déšť. Ojediněle i mrznoucí mlhy. Nejnižší noční teploty -8 až -13 °C, během noci zmírnění mrazů. Nejvyšší denní teploty -4 až 0 °C. Mírný jihovýchodní až jižní vítr 3 až 7 m/s, na Českomoravské vrchovině s nárazy kolem 15 m/s, na horách na severu a severovýchodě až 20 m/s (70 km/h). Na západě Čech jen slabý vítr.