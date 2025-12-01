Mlhy, oblačno, srážky. Meteorologická zima začala, ale na sníh zapomeňte

Dnes, tedy v pondělí, bude převážně zataženo, ojediněle se přidá déšť nebo mrholení, ráno i mrznoucí, nad 900 m se mohou objevit sněhové vločky. Odpoledne očekávají meteorologové v Čechách, večer ojediněle i na Moravě a ve Slezsku polojasno. Místy se budou udržovat mlhy, ojediněle i mrznoucí. Nejvyšší teploty budou kolem 1 až 6 °C, v 1000 m na horách kolem 0 °C. Zavane slabý proměnlivý vítr do 4 m/s.
V noci na úterý předpokládá Český hydrometeorologický ústav zataženo s nízkou oblačností, v Čechách ojediněle polojasno. Místy se přidají mlhy a ojediněle mrholení, i mrznoucí. Nejnižší teploty mezi +2 až -2 °C, při zmenšené oblačnosti klesnou až k -5 °C. Foukat bude zejména na Českomoravské vrchovině a na severu Čech, a to mírný jihovýchodní až jižní vítr o rychlosti 2 až 6 m/s.
V úterý přes den bude i nadále převážně zataženo s nízkou oblačností, na horách a na východě ale anticipuje meteoroložka Petra Sýkorová ojediněle polojasno. „Místy počítejte s mlhou a ojediněle mrholením, místy i mrznoucím,“ tvrdí. Nejvyšší teploty vyrostou na 0 až 5 °C. Větrná předpověď zůstává stejná jako v noci.
Ve středu čeká ČHMÚ zataženo, místy mlhy, výjimečně i mrznoucí. Na horách a na východě bude místy skoro jasno až polojasno. Ojediněle se vyskytne mrholení, může být i mrznoucí. Nejnižší noční teploty klesnou k +3 až -1 °C, při malé oblačnosti až k -3 °C. Nejvyšší denní teploty naopak kolem 0 až 5 °C, při malé oblačnosti až 7 °C. Zafouká slabý jihovýchodní vítr do 3 m/s, hlavně na Českomoravské vrchovině a na severu Čech o intenzitě kolem 2 až 5 m/s.
Ve čtvrtek zůstane většinou zataženo s nízkou oblačností. Místy se vyskytnou mlhy a ojediněle mrholení, rovněž jako v předchozích dnech může být i mrznoucí. Nejnižší noční teploty spadnou na 4 až 0 °C, při zmenšené oblačnosti až na -2 °C. Nejvyšší denní teploty se dostanou na 0 až 5 °C, na jihovýchodě a východě až 7 °C. Povětrná situace bude obdobná, jako ve středu.
V pátek předpokládá meteoroložka Sýkorová zataženo až oblačno, místy s mlhami. „Ojediněle se přidá déšť nebo mrholení, nad 1100 m sněžení,“ slibuje. Nejnižší noční teploty klesnou ke +4 až -1 °C. Nejvyšší denní teploty vyšplhají na 2 až 7 °C. Zavane slabý jihovýchodní vítr do 4 m/s, místy o rychlosti až 6 m/s.
Vyhlídka počasí od soboty do pondělí:
Zataženo až oblačno, ojediněle mlhy. Místy déšť nebo přeháňky, na horách i sněhové. Nejnižší noční teploty +4 až -1 °C. Nejvyšší denní teploty 2 až 7 °C.