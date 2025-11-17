Česko čeká ochlazení. Ráno hrozí náledí, sněžit bude nejen na horách

„Během noci a rána se zejména od středních poloh bude ojediněle vytvářet náledí,“ komentuje situaci meteorolog František Šopko.
V pondělí, na svátek demokracie, bude zataženo, zpočátku mlhavo. Na většině území zaprší, od severozápadu se déšť nad 500 m změní na sníh. Později k večeru se od severozápadu oblačnost protrhá, místy zasněží či zaprší. Nejvyšší teploty maximálně 3 až 7 °C, v jižních Čechách a na Moravě zpočátku až 9 °C a od severozápadu ochlazování. V 1000 m na horách kolem 4 °C, v Krušných horách a v Krkonoších bude kolem nuly. Foukat bude mírný severozápadní vítr 3 až 7 m/s.
V noci na úterý bude oblačno až zataženo, místy sněhové přeháňky, pod 300 m přeháňky smíšené nebo dešťové. Během noci pak bude polojasno až jasno a jen ojediněle sněhové přeháňky. Nejnižší teploty +1 až -4 °C. Mírný vítr severozápadní vítr 3 až 7 m/s se bude v Čechách měnit na západní.
V úterý přes den očekávají meteorologové z ČHMÚ polojasno až oblačno, na horách místy, jinde výjimečně přeháňky – nad 400 m, zpočátku i níže, sněhové. Nejvyšší teploty 2 až 6 °C. Mírný západní vítr 2 až 6 m/s bude večer slábnout a měnit se na jižní.
Ve středu bude většinou polojasno, ráno hrozí mrznoucí mlhy. Nejnižší noční teploty klesnou k -1 až -5 °C, při déletrvající malé oblačnosti dokonce až -7 °C. Nejvyšší denní teploty se vyšplhají na 1 až 5 °C. Vát bude slabý, přes den mírný vítr z jižních směrů o rychlosti 2 až 6 m/s.
Ve čtvrtek bude oblačno až zataženo, místy přechodně i polojasno. Ráno ojediněle hrozí mrznoucí mlhy. Také ojediněle zasněží, pod 600 m budou srážky spíše smíšené nebo dešťové. Nejnižší noční teploty klesnou k 0 až -4 °C, při déletrvající nízké oblačnosti až -7 °C. Nejvyšší denní teploty vyrostou 1 až 6 °C. Zavane slabý, v Čechách mírný jižní až jihozápadní vítr o intenzitě 2 až 6 m/s.
V pátek očekává ČHMÚ zataženo až oblačno. V Čechách ojediněle zasněží, na Moravě a ve Slezsku postupně déšť, nad 500 m srážky smíšené nebo sněhové. Nejnižší noční teploty klesnou na +1 až -3 °C. Nejvyšší denní teploty se dostanou na 0 až 5 °C. Foukat bude labý, přes den na Moravě a ve Slezsku severní až severovýchodní vítr o rychlosti 2 až 6 m/s.
Vyhlídka počasí od soboty do pondělí
Zataženo až oblačno, místy déšť nebo přeháňky, na východě srážky četnější. Od středních poloh srážky většinou sněhové. Nejnižší noční teploty +1 až -4 °C. Nejvyšší denní teploty 0 až 5 °C.