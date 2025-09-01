Dnes bude jasno až polojasno, na severovýchodě přechodná oblačnost, ráno ojediněle s mlhou. K večeru bude na západě oblačnosti přibývat a později se přidají i přeháňky. Nejvyšší teploty vystoupají na 24 až 29 °C, v 1000 m na horách kolem 19 °C. Slabý proměnlivý, postupně jihovýchodní až jižní vítr 1 až 4 m/s, ve východní polovině území místy mírný 2 až 6 m/s.
V noci na úterý očekává meteoroložka Petra Sýkorová zpočátku většinou polojasno až jasno, v Čechách a na západě Moravy postupně oblačno až zataženo. V západní polovině Čech se postupně rozšíří déšť nebo přeháňky. Teploty klesnou k 17 až 12 °C. Slabý proměnlivý vítr do 4 m/s.
V úterý bude oblačno až zataženo, od západu přechodně na většině území s deštěm nebo přeháňkami, ojediněle i bouřkami. Na východě bude zpočátku polojasno a srážky dorazí až odpoledne. V Čechách večer čeká Český hydrometeorologický ústav ubývání srážek a na západě i oblačnosti. Rozpětí teplot bude vysoké – od 17 °C na západě území po 28 °C na východě. Slabý vítr západních směrů do maximální rychlosti 4 m/s, na východě mírný jihovýchodní až jižní vítr 2 až 6 m/s.
Na středu bude zpočátku oblačno až polojasno, místy zaprší, od západu budou srážky i oblačnost ubývat. Noční teploty klesnou k 14 až 10 °C, na východě kolem 15 °C. Nejvyšší denní teploty naopak 20 až 25 °C. Vanout bude slabý vítr západních směrů 2 až 6 m/s.
Ve čtvrtek očekává ČHMÚ jasno až polojasno a až večer na západě při zvětšené oblačnosti ojediněle přeháňky. Ráno se ojediněle vytvoří mlhy. Nejnižší noční teploty 14 až 9 °C. Nejvyšší denní teploty vystoupají na 22 až 27 °C. Slabý proměnlivý vítr do 4 m/s.
V pátek bude zpočátku většinou polojasno, od západu až oblačno a místy se přidá déšť nebo přeháňky, ojediněle bouřky. Nejnižší noční teploty kolem 15 až 11 °C. Nejvyšší denní teploty naopak vyrostou na 22 až 27 °C. Foukat bude převážně severozápadní vítr o rychlosti 2 až 5 m/s.
Vyhlídka počasí od soboty do pondělí
Polojasno až jasno, zpočátku místy až oblačno a ojediněle přeháňky. Nejnižší noční teploty 15 až 10 °C. Nejvyšší denní teploty 22 až 27 °C.