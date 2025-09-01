První školní den bude výrazně letní, zbytek týdne se ponese v podobném duchu

První školní den a zároveň první den meteorologického podzimu přinese teplé a slunečné počasí. Česko se dočká jasné až polojasné oblohy, teploty vyšplhají až na 29 °C. V úterý na většině území zaprší, zbytek týdne se ale ponese ve znamení polojasného nebe s ojedinělými přeháňkami. Teploty budou přesahovat letních 20 stupňů, meteorologové tak podotýkají, že jde o vyšší teploty, než je běžné.
ilustrační snímek | foto: Jan Pešek, MF DNES

Dnes bude jasno až polojasno, na severovýchodě přechodná oblačnost, ráno ojediněle s mlhou. K večeru bude na západě oblačnosti přibývat a později se přidají i přeháňky. Nejvyšší teploty vystoupají na 24 až 29 °C, v 1000 m na horách kolem 19 °C. Slabý proměnlivý, postupně jihovýchodní až jižní vítr 1 až 4 m/s, ve východní polovině území místy mírný 2 až 6 m/s.

V noci na úterý očekává meteoroložka Petra Sýkorová zpočátku většinou polojasno až jasno, v Čechách a na západě Moravy postupně oblačno až zataženo. V západní polovině Čech se postupně rozšíří déšť nebo přeháňky. Teploty klesnou k 17 až 12 °C. Slabý proměnlivý vítr do 4 m/s.

V úterý bude oblačno až zataženo, od západu přechodně na většině území s deštěm nebo přeháňkami, ojediněle i bouřkami. Na východě bude zpočátku polojasno a srážky dorazí až odpoledne. V Čechách večer čeká Český hydrometeorologický ústav ubývání srážek a na západě i oblačnosti. Rozpětí teplot bude vysoké – od 17 °C na západě území po 28 °C na východě. Slabý vítr západních směrů do maximální rychlosti 4 m/s, na východě mírný jihovýchodní až jižní vítr 2 až 6 m/s.

Na středu bude zpočátku oblačno až polojasno, místy zaprší, od západu budou srážky i oblačnost ubývat. Noční teploty klesnou k 14 až 10 °C, na východě kolem 15 °C. Nejvyšší denní teploty naopak 20 až 25 °C. Vanout bude slabý vítr západních směrů 2 až 6 m/s.

Ve čtvrtek očekává ČHMÚ jasno až polojasno a až večer na západě při zvětšené oblačnosti ojediněle přeháňky. Ráno se ojediněle vytvoří mlhy. Nejnižší noční teploty 14 až 9 °C. Nejvyšší denní teploty vystoupají na 22 až 27 °C. Slabý proměnlivý vítr do 4 m/s.

V pátek bude zpočátku většinou polojasno, od západu až oblačno a místy se přidá déšť nebo přeháňky, ojediněle bouřky. Nejnižší noční teploty kolem 15 až 11 °C. Nejvyšší denní teploty naopak vyrostou na 22 až 27 °C. Foukat bude převážně severozápadní vítr o rychlosti 2 až 5 m/s.

Polojasno až jasno, zpočátku místy až oblačno a ojediněle přeháňky. Nejnižší noční teploty 15 až 10 °C. Nejvyšší denní teploty 22 až 27 °C.

