Dnes (v pondělí) bude jasno až polojasno, během dne přijde přechodná oblačnost. Nejvyšší teploty vyšplhají až na 26 °C, v 1000 m na horách pouze kolem 16 °C. Vanout bude slabý severovýchodní vítr s maximální rychlostí 4 m/s, na východě pak mírný 2 až 6 m/s.
V noci na úterý bude jasno nebo skoro jasno. K ránu se ojediněle dostaví mlhy. Teploty klesnou až na 8 °C, v údolích dokonce kolem 6 °C. Slabý proměnlivý vítr do 3 m/s nebo úplně bez větru.
V úterý přes den očekává meteorolog z Českého hydrometeorologického ústavu Pavel Borovička jasno nebo skoro jasno, na severovýchodě přechodně polojasno. Ráno naskytne ojediněle mlhy. Nejvyšší teploty se dostanou až na 28 °C. Slabý proměnlivý vítr do 3 m/s nebo klidno.
Ve středu očekávají meteorologové jasno až polojasno. Večer na jihu a jihozápadě území až oblačno a ojediněle možnost přeháněk. Nejnižší noční teploty klesnou ke 13 až 9 °C, v údolích až 7 °C. Nejvyšší denní teploty 26 až 31 °C. Foukat bude slabý proměnlivý vítr do 4 m/s.
Ve čtvrtek bude oblačno až zataženo, na severozápadě Čech místy až polojasno. Ojediněle hrozí v jihovýchodní polovině území místy déšť nebo přeháňky, na východě i trvalejší srážky či dokonce bouřky. Nejnižší noční teploty 18 až 14 °C, na západě a severu Čech až 12 °C. Nejvyšší denní teploty 21 až 25 °C, na východě při trvalejších srážkách kolem 20 °C. Zavane slabý proměnlivý, místy mírný severní až severovýchodní vítr o rychlosti 2 až 5 m/s.
V pátek bude jasno až polojasno, přechodně až oblačno, na východě budou doznívat srážky. Nejnižší noční teploty 14 až 10 °C, na západě až 7 °C. Nejvyšší denní teploty 20 až 24 °C. Mírný severozápadní až severní vítr 2 až 6 m/s, který bude k večeru slábnout
Vyhlídka počasí od soboty do pondělí
Jasno až polojasno, přechodně až oblačno a ojediněle přeháňky. Nejnižší noční teploty 11 až 6 °C. Nejvyšší denní teploty 19 až 24 °C.