Rána budou chladná, přes den až 17 stupňů. V průběhu týdne přijde ochlazení

V pondělí ráno bude jasno až polojasno, ojediněle s mlhami, zejména na severovýchodě až zataženo a ojediněle mrholení. Během dne pak bude postupně oblačno až polojasno a na severovýchodě se místy vyskytnou i přeháňky. Večer ubude srážek i oblačnosti. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 12 až 17 °C, na severovýchodě mezi 10 až 13 °C, v 1000 m na horách kolem 7 °C. Foukat bude slabý, na Moravě, ve Slezsku a východních Čechách přes den místy mírný severovýchodní až východní vítr o rychlosti 2 až 6 m/s.
V noci na úterý očekávají meteorologové polojasno až jasno, na severovýchodě a v jihozápadní polovině Čech ale postupně přibude oblačnosti. K ránu přijdou ojediněle mlhy a na západě i slabý déšť nebo mrholení. Nejnižší teploty budou mezi 6 až 2 °C, při déletrvající malé oblačnosti ojediněle kolem 0 °C, přízemní mrazíky. Vítr bude slabý proměnlivý o rychlosti do 4 m/s.
V úterý přes den bude oblačno až zataženo, ráno místy až polojasno a ojediněle se přijdou mlhy. Meteorologové očekávají také přeháňky, a to hlavně na horách, zejména na severovýchodě v polohách nad 1100 m budou smíšené nebo sněhové. Večer pak ubude srážek i oblačnosti. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 10 až 14 °C, na severovýchodě mezi 8 až 11 °C. Vát bude slabý, přes den přechodně místy mírný severovýchodní vítr o rychlosti 2 až 6 m/s.
Ve středu očekávají meteorologové oblačno až zataženo, místy přechodně polojasno. Ráno se ojediněle budou tvořit mlhy. Místy přijde déšť nebo přeháňky, v polohách nad 1000 m i smíšené nebo sněhové srážky, častěji na severovýchodě. Nejnižší noční teploty budou mezi 6 až 2 °C, při déletrvajícím vyjasnění kolem 0 °C a přízemní mrazíky. Nejvyšší denní teploty dosáhnou 8 až 12 °C. Vítr bude slabý, během dne mírný severovýchodní až severní o rychlosti 2 až 6 m/s.
Ve čtvrtek bude polojasno až oblačno, v noci a ráno ojediněle s mlhami nebo nízkou oblačností. Přidá se déšť nebo přeháňky, v polohách nad 900 m budou srážky smíšené nebo sněhové. Nejnižší noční teploty 5 až 1 °C, při déletrvajícím vyjasnění kolem 0 °C a přízemní mrazíky. Nejvyšší denní teploty 8 až 12 °C. Slabý, přes den mírný severní až severovýchodní vítr 2 až 6 m/s.