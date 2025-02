Po nadprůměrně teplém začátku týdne se ochladí. Na horách bude od středy sněžit

Dnešní ráno přináší do Čech místy, na Moravu a do Slezska ojediněle mlhy, a to i mrznoucí, jinak je mraků docela málo. Na východě ale ještě zůstává oblačná až zatažená obloha. Nejčastěji naměřili meteorologové z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) od +2 do -2 °C, na severu Čech je i trochu chladněji.

Dnes bude jasno až polojasno, na západě až oblačno. Na Moravě a ve Slezsku zpočátku až zataženo a ojediněle slabý déšť, uvedl Filip Smola z ČHMÚ. V Čechách se místy přidají mlhy, i mrznoucí. Nejvyšší teploty vystoupí na 8 až 12 °C, při déletrvající mlze nebo nízké oblačnosti budou kolem 6 °C, v 1000 m na horách kolem 6 °C.

V noci na úterý očekávají meteorologové zataženo až oblačno, k ránu na severozápadě místy občasný slabý déšť. Ojediněle se budou tvořit mlhy. Nejnižší teploty 4 až 0 °C, na Moravě a ve Slezsku místy až -2 °C. Slabý proměnlivý vítr nebo z jižních směrů, ve východní polovině území místy mírný vítr 2 až 6 m/s.

V úterý přes den zůstane zataženo až oblačno. Na severozápadě bude místy pršet a na Moravě ojediněle mrholit. Nejvyšší teploty vystoupí na 6 až 11 °C, na západě a severu Moravy a místy i severu Čech kolem 4 °C. Mírný vítr z jižních směrů 2 až 6 m/s, v západní polovině Čech vítr slabý do 4 m/s.

Ve středu se nevyjasní a přidají se přeháňky na Moravě a ve Slezsku. Od západu bude nad 900 m sněžit. Později odpoledne a večer srážek ubude. Nejnižší noční teploty 5 až 1 °C. Nejvyšší denní teploty 5 až 10 °C. Slabý jižní až jihovýchodní vítr 1 až 4 m/s, se bude během dne měnit na západní až severozápadní.

Ve čtvrtek předpokládá meteorolog Smola polojasno až oblačno, přechodně až zataženo a ojediněle déšť nebo přeháňky. Nad 700 m se vyskytnou srážky smíšené nebo sněhové a ráno ojediněle mrznoucí mlhy. Nejnižší noční teploty +2 až -2 °C. Nejvyšší denní teploty 6 až 10 °C, na západě a severozápadě 3 až 6 °C. Slabý, postupně mírný západní až jihozápadní vítr 2 až 6 m/s.

V pátek oblačnosti ubude, ale nevyjasní se. Na horách na severu má pršet, nad 500 metrů nad mořem sněžit. Nejnižší noční teploty budou +1 až -3 °C. Nejvyšší denní teploty 2 až 6 °C, na jižní Moravě až 8 °C. Slabý západní až severozápadní vítr 1 až 4 m/s.

O víkendu bude zpočátku většinou oblačno s ojedinělými přeháňkami a sněžením od středních poloh. ČHMÚ očekává polojasno až jasno a ráno ojediněle mrznoucí mlhy. Nejnižší noční teploty budou +1 až -3 °C, postupně klesnou na -2 až -6 °C. Nejvyšší denní teploty vystoupí na 2 až 7 °C.