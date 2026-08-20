„Na frontálním rozhraní se v závětří Alp prohloubí odpoledne tlaková níže, na které by se měl dle všech modelů s vysokým rozlišením vyvinout pravděpodobně rozsáhlejší bouřkový systém se silnými až velmi silnými nárazy větru (možné i tzv. bow echo),“ vysvětlili odborníci. Do sobotního rána může od čtvrtka místy spadnout až kolem 50 milimetrů srážek.
Ve čtvrtek bude většinou polojasno. Odpoledne a večer postupně od jihozápadu však přibude oblačnost, místy, v jihovýchodní polovině území, se vyskytne četnější déšť nebo přeháňky a místy bouřky i silné. Nejvyšší teploty budou mezi 27 až 32 °C, na západě a severu území kolem 25 °C.
Nejvyšší teploty v 1000 m na horách kolem 18 °C, v Jeseníkách a Beskydech kolem 22 °C. Vát bude slabý, během dne většinou mírný jihozápadní až západní vítr 2 až 6 m/s, v bouřkách přechodně zesílí.
V noci na pátek předpokládají meteorologové oblačno až zataženo, místy hlavně v jihovýchodní polovině území déšť nebo přeháňky, ojediněle i bouřky. Nejnižší teploty se dostanou mezi 18 až 13 °C.
V pátek přes den bude většinou oblačno s ojedinělými přeháňkami. „Odpoledne a večer od jihozápadu bude až zataženo a na většině území čekáme déšť, přeháňky, místy i bouřky, které mohou být silné nebo i velmi silné,“ popsal odborník ČHMÚ Marjan Sandev.
„Tam, kde se silné až velmi silné bouřky vyskytnou, mohou nárazy větru dosáhnout kolem 90 km/h, kroupy budou mít velikost kolem 3 cm a přívalové srážky budou dosahovat úhrny kolem 30 mm, v opakovaných bouřkách i kolem 50 mm,“ dodal.
Nejvyšší teploty budou mezi 23 až 28 °C, nejvyšší teploty v 1000 m na horách kolem 19 °C. Bude klidno nebo slabý proměnlivý vítr do 4 m/s, v bouřkách přechodně zesílí.
V sobotu odborníci čekají polojasno až skoro jasno, místy přechodně oblačno a jen výjimečně, hlavně na horách se vyskytnou přeháňky. V noci ještě na severovýchodě a východě až zataženo a doznívání deště a ojediněle i bouřky. Nejnižší noční teploty 17 až 13 °C, zejména na západě až 11 °C. Nejvyšší denní teploty 21 až 25 °C, na jihovýchodě až 27 °C. Slabý proměnlivý nebo vítr ze západních směrů do 4 m/s.
V neděli bude polojasno až jasno. Během dne od jihozápadu převážně oblačno a odpoledne a večer už jen ojedinělé přeháňky. Nejnižší noční teploty 15 až 10 °C. Nejvyšší denní teploty 21 až 25 °C, na jihovýchodě až 27 °C. Slabý proměnlivý nebo vítr ze severních směrů do 4 m/s.
V pondělí meteorologové očekávají oblačno až polojasno, ojediněle přeháňky. Nejnižší noční teploty 16 až 11 °C. Nejvyšší denní teploty 20 až 25 °C, na jihovýchodě až 27 °C. Slabý severovýchodní až východní do 4 m/s.
Vyhlídka počasí od úterý do čtvrtka
Bude oblačno až zataženo, na většině území čekají odborníci déšť nebo přeháňky, místy bouřky. Postupně budou srážek ustávat a oblačnost ubývat. Nejnižší noční teploty budou mezi 17 až 12 °C, nejvyšší denní teploty 17 až 22 °C. V úterý na jihovýchodě se dostanou ke kolem 24 °C, v závěru období 22 až 27 °C.