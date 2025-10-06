„V pondělí bude zataženo až oblačno. Místy déšť nebo přeháňky, večer na západě a jihozápadě Čech srážky četnější. Nejvyšší denní teploty 9 až 14 °C,“ říká meteorolog Miloš Dvořák z ČHMÚ.
V úterý bude zataženo až oblačno, v jihozápadní polovině Čech a na severovýchodě Moravy a ve Slezsku místy občasný déšť. Na ostatním území bude oblačno až polojasno a jen ojediněle se slabým deštěm. K večeru ubývání deště a místy i oblačnosti. Nejvyšší teploty 13 až 17 °C, na jihozápadě a západě Čech.
Ve středu bude oblačno až zataženo, na severu místy, jinde ojediněle slabý občasný déšť. Přechodně i polojasno, hlavně ráno a dopoledne a ojediněle mlhy. Nejnižší noční teploty 11 až 7 °C, při malé oblačnosti kolem 5 °C. Nejvyšší denní teploty 13 až 17 °C.
Ve čtvrtek bude oblačno až zataženo, místy přeháňky. Postupně až polojasno a přeháňky ojediněle. Nejnižší noční teploty 12 až 8 °C. Nejvyšší denní teploty 14 až 18 °C.
V pátek bude polojasno, přechodně až oblačno, na severovýchodě ojediněle přeháňky. Nejnižší noční teploty 8 až 4 °C, při malé oblačnosti až 2 °C. Nejvyšší denní teploty 12 až 16 °C.
Od soboty do pondělí bude oblačno až polojasno, na severovýchodě území až zataženo. Místy, zejména na severu a severovýchodě přeháňky, na hřebenech hor postupně smíšené nebo sněhové. Nejnižší noční teploty 10 až 6 °C, postupně 6 až 2 °C. Nejvyšší denní teploty 12 až 16 °C, postupně 9 až 13 °C.