Babí léto se konat nebude, Česko čeká zpočátku týdne deštivější počasí

  7:04aktualizováno  7:04
Podle meteorologů z ČHMÚ se babí léto ani v tomto týdnu konat nebude a Česko čeká zpočátku deštivější počasí s teplotami mezi 10 až 15 °C. Závěr týdne bude teplotně podprůměrný, ale s menším objemem srážek. Nejtepleji pak bude ve čtvrtek, kdy se teploty budou pohybovat mezi 14 až 18 °C.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: AP

„V pondělí bude zataženo až oblačno. Místy déšť nebo přeháňky, večer na západě a jihozápadě Čech srážky četnější. Nejvyšší denní teploty 9 až 14 °C,“ říká meteorolog Miloš Dvořák z ČHMÚ.

V úterý bude zataženo až oblačno, v jihozápadní polovině Čech a na severovýchodě Moravy a ve Slezsku místy občasný déšť. Na ostatním území bude oblačno až polojasno a jen ojediněle se slabým deštěm. K večeru ubývání deště a místy i oblačnosti. Nejvyšší teploty 13 až 17 °C, na jihozápadě a západě Čech.

Ve středu bude oblačno až zataženo, na severu místy, jinde ojediněle slabý občasný déšť. Přechodně i polojasno, hlavně ráno a dopoledne a ojediněle mlhy. Nejnižší noční teploty 11 až 7 °C, při malé oblačnosti kolem 5 °C. Nejvyšší denní teploty 13 až 17 °C.

Ve čtvrtek bude oblačno až zataženo, místy přeháňky. Postupně až polojasno a přeháňky ojediněle. Nejnižší noční teploty 12 až 8 °C. Nejvyšší denní teploty 14 až 18 °C.

V pátek bude polojasno, přechodně až oblačno, na severovýchodě ojediněle přeháňky. Nejnižší noční teploty 8 až 4 °C, při malé oblačnosti až 2 °C. Nejvyšší denní teploty 12 až 16 °C.

Od soboty do pondělí bude oblačno až polojasno, na severovýchodě území až zataženo. Místy, zejména na severu a severovýchodě přeháňky, na hřebenech hor postupně smíšené nebo sněhové. Nejnižší noční teploty 10 až 6 °C, postupně 6 až 2 °C. Nejvyšší denní teploty 12 až 16 °C, postupně 9 až 13 °C.

