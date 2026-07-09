Meteorologové řekli, kdy se vrátí tropy. Srážek bude minimum

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  8:50
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ilustrační snímek | foto: Bičiště OndřejMAFRA

ilustrační snímek
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Ve čtvrtek bude na území Čech převážně slunečno. Na severovýchodě a východě může nastat místy až oblačnost a výjimečně se objeví přeháňky. Nejvyšší teploty vystoupí na 25 °C, na severu a severovýchodě bude o něco chladněji. Slunečné a teplé počasí lze očekávat i v následujících dnech, víkend bude ve znamení jasné oblohy. Čekat lze jen občasné a slabé přeháňky.

Do střední Evropy bude od západu zasahovat výběžek vyššího tlaku vzduchu, který na naše území přinese slunečné letní počasí. Ve čtvrtek přes den bude většinou malá oblačnost, jen na severovýchodě a východě bude místy až oblačno, výjimečně s přeháňkami. Nejvyšší teploty vystoupí na 25 °C, na severu a severovýchodě bude o něco chladněji. Během dne bude foukat mírný severozápadní až severní vítr, který k večeru zeslábne.

Slunečné a teplé počasí bude pokračovat i v následujících dnech. Slabé přeháňky se objeví jen ojediněle při přechodně zvětšené oblačnosti na severu a severovýchodě. Ranní teploty budou klesat většinou na 15 až 10 °C, odpolední maxima pak vystoupí nad letních 25 °C. Výjimečně teploty překročí i tropickou třicítku.

Čtvrtek bude jasný až polojasný. Během dne se na severu a severovýchodě obloha přechodně zatáhne, ojediněle se objeví přeháňky. Nejvyšší denní teploty vyšplhají na 23 až 27 °C, na severu a severovýchodě zůstanou mezi 20 do 23 °C. Na horách v tisíci metrech bude kolem 17 °C. Mírný severozápadní až severní vítr o rychlosti 3 až 7 m/s k večeru utichne.

V noci na pátek bude jasno až polojasno. Nejnižší teploty klesnou na 14 až 9 °C. Foukat bude jen slabý severozápadní vítr s rychlostí do 3 m/s, místy bude zcela bezvětří.

V pátek přes den bude skoro jasno až polojasno. Na severu a severovýchodě se během dne obloha přechodně zatáhne. Nejvyšší teploty dosáhnou 25 až 30 °C, na severu a severovýchodě území zůstanou mezi 21 až 24 °C. Na horách v tisíci metrech bude kolem 19 °C. Slabý proměnlivý vítr se přes den změní na mírný severozápadní až severní o rychlosti 2 až 5 m/s.

V sobotu bude pokračovat jasné až polojasné počasí. Zejména na severovýchodě se při přechodně zvětšené oblačnosti ojediněle objeví přeháňky. Nejnižší noční teploty klesnou na 14 až 10 °C. Přes den maxima vystoupí na 25 až 30 °C, na severu a severovýchodě se budou pohybovat kolem 24 °C.

V neděli bude jasno až polojasno. Nejnižší noční teploty klesnou na 15 až 10 °C. Nejvyšší denní teploty vyšplhají až na 31 °C, na severu a severovýchodě bude okolo 25 °C. Přes den bude foukat mírný severní vítr o rychlosti 2 až 5 m/s.

V pondělí bude pokračovat slunečné počasí s jasnou až polojasnou oblohou. Během dne se při přechodně zvětšené oblačnosti ojediněle objeví přeháňky. Nejnižší noční teploty klesnou na 16 až 12 °C. Přes den maxima vystoupí na 28 až 32 °C, na severu a severovýchodě se budou pohybovat kolem 26 °C.

Vyhlídka počasí od úterý do čtvrtka:

Bude jasno až polojasno, při přechodně zvětšené oblačnosti se ojediněle vyskytnou přeháňky. Nejnižší noční teploty budou 17 až 12 °C. Nejvyšší denní teploty vyšplhají na 27 až 32 °C.

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