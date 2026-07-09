Do střední Evropy bude od západu zasahovat výběžek vyššího tlaku vzduchu, který na naše území přinese slunečné letní počasí. Ve čtvrtek přes den bude většinou malá oblačnost, jen na severovýchodě a východě bude místy až oblačno, výjimečně s přeháňkami. Nejvyšší teploty vystoupí na 25 °C, na severu a severovýchodě bude o něco chladněji. Během dne bude foukat mírný severozápadní až severní vítr, který k večeru zeslábne.
Slunečné a teplé počasí bude pokračovat i v následujících dnech. Slabé přeháňky se objeví jen ojediněle při přechodně zvětšené oblačnosti na severu a severovýchodě. Ranní teploty budou klesat většinou na 15 až 10 °C, odpolední maxima pak vystoupí nad letních 25 °C. Výjimečně teploty překročí i tropickou třicítku.
Čtvrtek bude jasný až polojasný. Během dne se na severu a severovýchodě obloha přechodně zatáhne, ojediněle se objeví přeháňky. Nejvyšší denní teploty vyšplhají na 23 až 27 °C, na severu a severovýchodě zůstanou mezi 20 do 23 °C. Na horách v tisíci metrech bude kolem 17 °C. Mírný severozápadní až severní vítr o rychlosti 3 až 7 m/s k večeru utichne.
V noci na pátek bude jasno až polojasno. Nejnižší teploty klesnou na 14 až 9 °C. Foukat bude jen slabý severozápadní vítr s rychlostí do 3 m/s, místy bude zcela bezvětří.
V pátek přes den bude skoro jasno až polojasno. Na severu a severovýchodě se během dne obloha přechodně zatáhne. Nejvyšší teploty dosáhnou 25 až 30 °C, na severu a severovýchodě území zůstanou mezi 21 až 24 °C. Na horách v tisíci metrech bude kolem 19 °C. Slabý proměnlivý vítr se přes den změní na mírný severozápadní až severní o rychlosti 2 až 5 m/s.
V sobotu bude pokračovat jasné až polojasné počasí. Zejména na severovýchodě se při přechodně zvětšené oblačnosti ojediněle objeví přeháňky. Nejnižší noční teploty klesnou na 14 až 10 °C. Přes den maxima vystoupí na 25 až 30 °C, na severu a severovýchodě se budou pohybovat kolem 24 °C.
V neděli bude jasno až polojasno. Nejnižší noční teploty klesnou na 15 až 10 °C. Nejvyšší denní teploty vyšplhají až na 31 °C, na severu a severovýchodě bude okolo 25 °C. Přes den bude foukat mírný severní vítr o rychlosti 2 až 5 m/s.
V pondělí bude pokračovat slunečné počasí s jasnou až polojasnou oblohou. Během dne se při přechodně zvětšené oblačnosti ojediněle objeví přeháňky. Nejnižší noční teploty klesnou na 16 až 12 °C. Přes den maxima vystoupí na 28 až 32 °C, na severu a severovýchodě se budou pohybovat kolem 26 °C.
Vyhlídka počasí od úterý do čtvrtka:
Bude jasno až polojasno, při přechodně zvětšené oblačnosti se ojediněle vyskytnou přeháňky. Nejnižší noční teploty budou 17 až 12 °C. Nejvyšší denní teploty vyšplhají na 27 až 32 °C.