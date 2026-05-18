V pondělí bude polojasno až oblačno, ráno a večer na některých místech až jasno, ráno ojediněle také mlhy. Odpoledne a večer se výjimečně vyskytnou přeháňky, s vyšší pravděpodobností na horách. Na východě a severovýchodě území bude zpočátku oblačno až zataženo, na východě pak s doznívajícím deštěm.
„Nejvyšší teploty 16 až 21 °C, na východě a severovýchodě místy kolem 13 °C, v 1000 m na horách kolem 10 °C. Slabý proměnlivý, na Moravě a ve Slezsku severní až severovýchodní vítr do 4 m/s.,“ uvádí meteorolog Filip Smola.
V noci na úterý bude polojasno až oblačno, na některých místech východní poloviny území až skoro jasno a ojediněle mlhy. Nejnižší teploty 9 až 5 °C, při déletrvající malé oblačnosti i kolem 3 °C s možností přízemních mrazíků, v 1000 m na horách kolem 3 °C. Slabý proměnlivý vítr do 4 m/s nebo klidno.
V úterý přes den čekejte oblačno až polojasno, v Čechách přechodně až zataženo, zpočátku zejména ve východní polovině území až skoro jasno. Ojediněle, přes den se místy vyskytnou přeháňky nebo déšť, s menší pravděpodobností bouřky. Nejvyšší teploty 18 až 22 °C, na západě 16 až 19 °C, v 1000 m na horách kolem 12 °C. Slabý proměnlivý nebo severozápadní vítr do 4 m/s.
Ve středu zpočátku bude polojasno až skoro jasno a k ránu se ojediněle vyskytnou mlhy. Od západu bude oblačnosti přibývat a lokálně se budou tvořit přeháňky, výjimečně i bouřky. Večer bude srážek opět ubývat. Nejnižší noční teploty 9 až 5 °C. Nejvyšší denní teploty 18 až 22 °C. Vítr slabý proměnlivý nebo západních směrů do 4 m/s.
Ve čtvrtek očekáváme polojasno až oblačno a ráno a večer ojediněle, během dne místy přeháňky. Ojediněle se mohou vyskytnout bouřky. Nejnižší noční teploty 11 až 6 °C. „Nejvyšší denní teploty 18 až 22 °C, na jihu Moravy až 24 °C. Slabý, během dne přechodně mírný západní až severozápadní vítr 2 až 6 m/s,“ říká Smola.
V pátek bude polojasno až oblačno, ojediněle s přeháňkami, které budou během dne v severovýchodní polovině území četnější. Nejnižší noční teploty 11 až 6 °C. Nejvyšší denní teploty 17 až 22 °C. Slabý, během dne přechodně mírný severozápadní až severní vítr 2 až 6 m/s.
Čekáme polojasno až oblačno, místy s přeháňkami, ojediněle i bouřkami. Nejnižší noční teploty 12 až 7 °C. Nejvyšší denní teploty 19 až 23 °C, postupně až 25 °C.
