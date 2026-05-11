V pondělí bude na většině území oblačno až zataženo s přeháňkami nebo deštěm. Postupně srážky zejména odpoledne a večer místy i s bouřkami. Později večer v Čechách budou srážky ubývat. Nejvyšší teploty 17 až 22 °C, na západě Čech kolem 16 °C. „Vát bude mírný jižní až jihozápadní 2 až 6 m/s, zpočátku na východě území až čerstvý 4 až 8 m/s, místy s nárazy kolem 15 m/s (55 km/h). Postupně se bude v Čechách vítr měnit na severozápadní a zejména v bouřkách zesílí,“ říká Marjan Sandev.
V noci na úterý bude zataženo až oblačno, místy se vyskytne déšť nebo přeháňky, na severovýchodě a východě budou srážky četnější a zpočátku i s bouřkami. V polohách nad tisíc metrů, k ránu na západě Čech nad 600 metrů dokonce sněhové. Nejnižší teploty 8 až 4 °C, na západě až 1 °C. Mírný západní až severozápadní vítr o rychlosti 2 až 6 m/s bude k ránu na Moravě místy zesilovat.
V úterý přes den čekají meteorologové proměnlivou, přechodně velkou oblačnost, místy hlavně v Čechách přeháňky. V polohách nad 800 metrů, na západě ráno nad 600 metrů i sněhové. Na východě bude zpočátku zataženo s deštěm, jen nad tisíci metry se sněžením.
„Večer budou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat. Nejvyšší teploty 7 až 12 °C, na jižní Moravě až 14 °C. Mírný, během dne přechodně čerstvý severozápadní vítr 4 až 8 m/s, místy s nárazy kolem 15 m/s (55 km/h), bude večer slábnout,“ okomentoval meteorolog.
Ve středu bude polojasno až jasno, během dne přechodně oblačno. Nejnižší noční teploty +3 až -1 °C. Nejvyšší denní teploty 13 až 17 °C, na jihu Moravy až 19 °C. Mírný severozápadní až západní vítr 2 až 5 m/s se bude měnit na jihozápadní.
Ve čtvrtek bude polojasno až oblačno, na západě ojediněle přeháňky. Postupně bude od západu oblačnosti přibývat, místy se přidají přeháňky nebo občasný déšť, ojediněle také bouřky. Nejnižší noční teploty 8 až 4 °C, ojediněle přízemní mrazíky. Nejvyšší denní teploty budou v rozmezí 14 až 18 °C, na jihu Moravy kolem 20 °C. Slabý, během dne přechodně mírný jihozápadní až jižní vítr o rychlosti 2 až 5 m/s.
V pátek bude většinou oblačno, v Čechách místy, na Moravě a ve Slezsku jen výjimečně přeháňky nebo občasný déšť. Ojediněle bouřky. Nejnižší noční teploty 9 až 5 °C. Nejvyšší denní teploty budou podle Sandeva mezi 15 až 19 °C. Slabý proměnlivý, během dne mírný jihovýchodní až východní vítr 3 až 7 m/s.
Vyhlídka počasí od soboty do pondělí: V sobotu bude zataženo až oblačno, na většině území déšť nebo přeháňky, v dalších dnech oblačno až polojasno, jen místy přeháňky. Ojediněle bouřky. Nejnižší noční teploty 11 až 6 °C. Nejvyšší denní teploty 15 až 19 °C, v závěru období až 21 °C.
Aktuální radarový snímek srážek nad Českou republikou. Více na Pocasi.iDNES.cz