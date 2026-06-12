Meteorologové odhalili jaké budou letošní prázdniny. Zveřejnili první předpověď

Ivana Vaňkátová
  6:43
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Letní prázdniny 2026 už pomalu klepou na dveře a s nimi i plánování prvních dětských táborů, kempování a open-air festivalů. Jaké bude počasí? Meteorologové zveřejnili výhled na první červencový týden.
Pohoda u vody - ilustrační foto

Pohoda u vody - ilustrační foto | foto: Shutterstock

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Podle meteorologů nás na přelomu června a července čeká teplotní zvrat a hodnoty budou pravděpodobně podprůměrné.

Kdy začínají letní prázdniny 2026?

Letní prázdniny 2026 budou delší, než jsou Češi zvyklí. Nezačínají totiž až v červenci, ale odstartují už v sobotu 27. června. Školáci dostanou vysvědčení v pátek 26. června.

První prázdninový týden se tak letos rozloží mezi konec června a začátek července. A právě v tomto období, na které se lidé nejvíce upínají s plánováním prvních letních cest, dojde k citelnému ochlazení.

Předpověď teplot na zbytek června a začátek července

Předpověď počasí na začátek prázdnin

Aktuální dlouhodobá předpověď počasí ukazuje, že kolísavý ráz teplot, který v Česku panuje v posledních týdnech, hned tak neskončí. Zatímco v polovině června půjdou teploty pozvolna nahoru a počasí nás ještě stihne nalákat na příjemné letní dny, v závěru měsíce přijde zlom.

Déšť a teplo svědčí houbám. Kde rostou napoví mapa

Podle oficiálního výhledu ČHMÚ začnou teploty na konci června znovu klesat. Přelom června a července přinese podprůměrné hodnoty. Celé toto čtyřtýdenní období jako celek bude s vyšší pravděpodobností chladnější, než je pro tuto roční dobu obvyklé, popřípadě zůstane okolo dlouhodobého průměru. Na spalující vlny tropických veder to tedy na začátek letních prázdnin zatím rozhodně nevypadá.

Předpověď teplot na zbytek června a začátek července

Zatímco na poslední školní týden jsou podle prognózy nejvyšší průměrné teploty v rozptylu od 16 do 32 stupňů, na první prázdninový předpověď slibuje podstatně nižší, do 25 stupňů.

Předpověď teplot na zbytek června a začátek července

Srážky a letní bouřky: Průměr, který může klamat

Pokud jde o deštivé počasí, týdenní úhrny srážek by se měly až do konce prvního červencového týdne držet kolem dlouhodobého normálu. Meteorologové však důrazně varují před tím, aby lidé spoléhali na plošné předpovědi.

Nacházíme se v období s převážně konvektivními srážkami. To v praxi znamená, že déšť bude spojen hlavně s místními přeháňkami a letními bouřkami. Množství spadlé vody proto bude regionálně velmi rozdílné – zatímco v jednom okrese může během odpolední bouřky propuknout lokální přívalový liják, o pár kilometrů vedle nemusí spadnout ani kapka.

Chladnější a deštivé počasí bude pokračovat. Víkend přinese oteplení

Seriózní denní předpověď počasí na konkrétní prázdninové dny sice kvůli delšímu časovému odstupu zatím nelze s jistotou stanovit, celkový trend je však jasný: start prázdnin bude letos spíše mírný, proměnlivý a na vrstvy oblečení bohatší, než bychom si přáli.

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