Oblačnost a déšť nad Českem vystřídá slunečno a větrno. Rána budou mlhavá

Dnes (ve čtvrtek) bude oblačno až zataženo, od západu místy zaprší. Ráno se objeví mlhy, zejména na západě Moravy a severovýchodě Čech. Během dne od západu srážky i oblačnost ubudou. Nejvyšší teploty se pak dostanou na 13 až 17 °C, na západě a severu Čech 10 až 13 °C, v 1000 m na horách kolem 8 °C. Foukat bude mírný jihozápadní až jižní vítr 3 až 7 m/s, v průběhu dne se změní na čerstvý západní 4 až 9 m/s s nárazy kolem 15 m/s. Vítr bude k večeru slábnout.
V noci na pátek očekává Český hydrometeorologický ústav jasno až polojasno, některá místa v Čechách ráno zaplní mlhy. Nejnižší teploty poklesnou na +4 až 0 °C, při celonočním bezvětří až pod bod nuly, tedy na -3 °C. Vát bude buď slabý proměnlivý vítr do 3 m/s nebo klidno.
V pátek přes den bude jasno až polojasno, jen místy oblačno. Ráno se v Čechách a postupem dne na jihovýchodě území objeví mlhy nebo nízká oblačnost. Nejvyšší teploty vyrostou k 10 až 15 °C. Zavane slabý proměnlivý nebo jižní vítr 1 až 4 m/s.
V sobotu bude zataženo, s nízkou oblačností nebo mlhy, ojediněle lehce zaprší. Během dne se postupně projasní, zejména na horách. Odpoledne od západu postupně přibude frontální oblačnosti. Nejnižší noční teploty spadnou k 8 až 4 °C, při nízké oblačnosti kolem 2 °C. Nejvyšší denní teploty poté naopak vyšplhají na 9 až 13 °C, při polojasnu až na 15 °C. Zafouká mírný jihovýchodní vítr 2 až 6 m/s, v západní polovině Čech bude slabší.
V neděli očekává meteorolog Marjan Sandev oblačno až zataženo, od západu pak přijde déšť nebo přeháňky. V noci a ráno se místy vyskytnou mlhy. Nejnižší noční teploty se budou pohybovat okolo 10 až 6 °C. Nejvyšší denní teploty v Čechách naopak vyrostou na 10 až 14 °C, na Moravě a ve Slezsku bude tepleji, tedy 13 až 17 °C. Zafouká slabý, proměnlivý, jihovýchodní až jižní vítr 2 až 6 m/s, postupem dne bude vanout ze západu.
V pondělí předpokládá ČHMÚ oblačno až zataženo, místy déšť nebo přeháňky, na Moravě a ve Slezsku srážky četnější. Od západu postupně srážky i oblačnost ustanou. Nejnižší noční teploty klesnou k 9 až 5 °C. Nejvyšší denní teploty naopak kolem 8 až 13 °C. Foukat bude mírný západní až severozápadní vítr o rychlosti 2 až 6 m/s. K večeru zeslábne a změní svůj směr na jihozápadní.
Vyhlídka počasí od úterý do čtvrtka
Jasno až polojasno, přechodně oblačno. Ojediněle mlhy nebo nízká oblačnost. Nejnižší noční teploty 5 až 0 °C. Nejvyšší denní teploty 10 až 15 °C, při déletrvající oblačnosti jen kolem 8 °C.