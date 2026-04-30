Ve čtvrtek (dnes) podle meteorologů bude jasno až polojasno. Nejvyšší teploty 13 až 17 °C, na severovýchodě kolem 12 °C, v 1000 m na horách: kolem 8 °C. Slabý proměnlivý, během dne mírný severovýchodní vítr 2 až 6 m/s.
V noci na pátek bude jasno až polojasno. Nejnižší teploty: +3 až -1 °C, v údolích zejména na jihu a východě území ojediněle až -3 °C. Slabý proměnlivý vítr do 3 m/s nebo klidno.
V pátek přes den meteorologové předpovídají jasno až polojasno, odpoledne na Moravě a ve Slezsku přechodně až oblačno. Nejvyšší teploty 18 až 22 °C, na severovýchodě a východě kolem 17 °C, v 1000 m na horách: kolem 13 °C. Slabý proměnlivý, během dne na některých místech zejména východní poloviny území mírný severovýchodní až východní vítr 2 až 6 m/s.
V sobotu meteorologové očekávají jasno nebo skoro jasno. Nejnižší noční teploty 6 až 2 °C a místy přízemní mrazíky. Nejvyšší denní teploty 21 až 26 °C. Slabý proměnlivý, přes den na některých místech jihovýchodní vítr 2 až 6 m/s.
V neděli bude jasno až polojasno, od západu čekáme později odpoledne a večer v Čechách přibývání oblačnosti a s malou pravděpodobností se vyskytnou přeháňky nebo bouřka. Nejnižší noční teploty 8 až 4 °C. Nejvyšší denní teploty 23 až 28 °C. Slabý proměnlivý, hlavně ve východní polovině území postupně mírný vítr z jižních směrů 2 až 6 m/s.
V pondělí meteorologové předpovídají, že v Čechách bude převládat velká oblačnost s šancí na přeháňky, ojediněle se vyskytnou bouřky. Na Moravě a ve Slezsku bude převážně slunečno. Nejnižší noční teploty 11 až 7 °C. Nejvyšší denní teploty 23 až 28 °C. Slabý proměnlivý, přes den na některých místech mírný vítr z jižních směrů 2 až 6 m/s. V západní polovině Čech vítr západní.
Vyhlídka počasí od úterý do čtvrtka: Převládat bude velká oblačnost s přechodnými slunečnějšími epizodami. Na mnoha místech se vyskytnou přeháňky nebo déšť, s malou pravděpodobností i bouřky. Nejnižší noční teploty 13 až 8 °C, v závěru 10 až 5 °C. Nejvyšší denní teploty 21 až 26 °C, postupně 14 až 19 °C.