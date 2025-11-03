„V pondělí bude převážně zataženo, ve východní polovině území s deštěm. Během dne bude od jihozápadu oblačnosti i srážek ubývat,“ uvedl meteorolog Pavel Borovička z ČHMÚ.
V noci na úterý bude jasno až polojasno, na severu přechodně až oblačno. Postupně se místy vytvoří mlhy nebo bude zataženo nízkou oblačností. Nejnižší teploty 6 až 2 °C, při uklidnění větru kolem 0 °C. Slabý jihozápadní až západní vítr 1 až 4 m/s.
V úterý přes den bude jasno až polojasno. Zpočátku místy mlhy nebo zataženo nízkou oblačností, která se zejména na severu Čech ojediněle udrží po celý den. Večer opět místy tvorba mlh a nízké oblačnosti. Nejvyšší teploty 10 až 14 °C, při déletrvající nízké oblačnosti kolem 9 °C. Slabý proměnlivý vítr do 4 m/s, na severu a severovýchodě mírný jižní až jihozápadní 2 až 5 m/s.
Ve středu bude jasno až polojasno. Zpočátku místy, během dne jen ojediněle mlhy nebo nízká oblačnost. Nejnižší noční teploty +3 až -1 °C, při zvětšené oblačnosti kolem +4 °C. Nejvyšší denní teploty 11 až 15 °C, při déletrvající nízké oblačnosti a mlze kolem 7 °C. Slabý, během dne kromě západu Čech mírný vítr z jižních směrů 2 až 6 m/s.
Ve čtvrtek bude jasno až polojasno. Zpočátku místy, během dne ojediněle mlhy nebo nízká oblačnost, ojediněle mrholení. Nejnižší noční teploty +3 až -1 °C, zejména ve východní polovině území a při zvětšené oblačnosti kolem +5 °C. Nejvyšší denní teploty 11 až 15 °C, při déletrvající nízké oblačnosti a mlze kolem 7 °C. Mírný vítr z jižních směrů 2 až 6 m/s, na západě Čech a k večeru i jinde slabý proměnlivý vítr.
V pátek bude zataženo až oblačno, zpočátku místy mlhy. Ojediněle, během dne místy, zejména na východě i polojasno. Ojediněle mrholení. Nejnižší noční teploty 8 až 4 °C, při zmenšené oblačnosti kolem +1 °C. Nejvyšší denní teploty 7 až 12 °C, při zmenšené oblačnosti až 15 °C. Mírný jihovýchodní až jižní vítr 2 až 5 m/s, na západě Čech slabý proměnlivý.
Od soboty do pondělí bude zataženo až oblačno nebo mlhy, ojediněle slabý déšť nebo mrholení. Ojediněle i polojasno. Nejnižší noční teploty 7 až 3 °C, při zmenšené oblačnosti kolem +1 °C. Nejvyšší denní teploty 5 až 10 °C, při zmenšené oblačnosti kolem 12 °C.