Dnes (v pondělí) bude oblačno až zataženo, zpočátku v Čechách, postupně i na Moravě a ve Slezsku místy polojasno. Ráno na Moravě i mlhy. Ojediněle, odpoledne a večer v Čechách místy přeháňky, zpočátku nad 700 m, postupně od západu nad 300 m i sněhové.
Na západě Čech a na Šumavě zataženo s občasným sněžením. Nejvyšší teploty 3 až 7 °C, v severozápadní polovině Čech -1 až +3 °C, v 1000 m na horách kolem +1 °C, na Šumavě a v Krušných horách kolem -2 °C. Mírný jižní až jihozápadní vítr 2 až 6 m/s.
Meteorologové zároveň odvolali smogovou situaci v Moravskoslezském kraji. Rozptylové podmínky zlepšil nedělní déšť, který částečně pomohl vyplachovat prachové částice z ovzduší.
V noci na úterý bude zataženo až oblačno, na východě zpočátku i polojasno. Místy sněhové přeháňky, na jihovýchodě přeháňky jen výjimečné. Nejnižší teploty +1 až -3 °C. Mírný, postupně slabý západní vítr do 4 m/s.
V úterý přes den se očekává oblačno až zataženo, místy přechodně i polojasno. Večer na jihozápadě přibývání další oblačnosti a na Moravě místy tvorba mlh. Ojediněle sněhové přeháňky, na Moravě a ve Slezsku pod 300 m i srážky dešťové. Nejvyšší teploty 2 až 6 °C, na západě a severu Čech kolem 0 °C. Slabý proměnlivý vítr do 3 m/s.
Ve středu meteorologové očekávají zataženo až oblačno, ráno ojediněle mlhy, i mrznoucí počasí. Později večer na jihu území místy s deštěm nebo deštěm se sněhem, v polohách nad 500 m sněžení.
Nejnižší noční teploty +1 až -3 °C. Nejvyšší denní teploty 1 až 5 °C, na jihovýchodě Moravy a ve Slezsku ojediněle až 7 °C. Slabý, v jihovýchodní polovině území postupně mírný východní až jihovýchodní vítr 2 až 6 m/s.
Ve čtvrtek meteorologové předpokládají převážně zataženo, déšť se sněhem nebo sněžení. Na Moravě a ve Slezsku déšť, v polohách nad 500 m sněžení. Později večer od jihu slábnutí srážek a částečné ubývání oblačnosti. Nejnižší noční teploty +2 až -2 °C. Nejvyšší denní teploty -1 až +3 °C. Slabý proměnlivý vítr do 4 m/s.
V pátek meteorologové očekávají zataženo až oblačno, přechodně až polojasno. Zpočátku místy, postupně ojediněle déšť nebo déšť se sněhem, v polohách nad 500 m sněžení. Ojediněle mlhy, ráno i mrznoucí. Nejnižší noční teploty se budou pohybovat mezi 0 až -4 °C. Nejvyšší denní teploty 0 až 4 °C. Slabý proměnlivý vítr do 4 m/s
Vyhlídka počasí od soboty do pondělí: Většinou oblačno, zejména na horách na severu a severovýchodě občasné sněžení nebo sněhové přeháňky. V závěru období od severovýchodu ubývání oblačnosti. Nejnižší noční teploty +1 až -4 °C, postupně na severovýchodě území kolem -6 °C. Nejvyšší denní teploty 0 až 5 °C, postupně na severovýchodě území kolem -2 °C.