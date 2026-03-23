Dnes (v pondělí) má být jasno až polojasno. Během dne přechodně až oblačno a odpoledne se očekávají ojediněle přeháňky. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 11 až 16 °C, v 1000 m na horách kolem 7 °C. Slabý proměnlivý nebo severní vítr do 4 m/s.
V noci na úterý bude polojasno až jasno, na Moravě a ve Slezsku místy oblačno. Nejnižší teploty se budou pohybovat mezi +4 až 0 °C, při vyjasnění ojediněle až -2 °C. Očekává se slabý proměnlivý vítr do 3 m/s.
V úterý přes den bude polojasno až oblačno, ráno místy až jasno. Večer v Čechách od severozápadu bude přibývat další oblačnost. Nejvyšší teploty mají být mezi 12 až 17 °C. Slabý západní až severozápadní vítr do 4 m/s se bude večer měnit na jihozápadní.
Ve středu meteorologové očekávají oblačno až zataženo, na Moravě a ve Slezsku zpočátku zmenšená oblačnost. Během dne od severozápadu na většině území déšť nebo přeháňky, v Čechách ojediněle bouřky. V polohách nad 1100 m, večer postupně v Čechách nad 300 m, na Moravě a ve Slezsku nad 600 m smíšené nebo sněhové srážky.
Nejnižší noční teploty budou mezi 7 až 2 °C, na jihovýchodě kolem 0 °C. Nejvyšší denní teploty 13 až 18 °C, na západě Čech kolem 11 °C a odpoledne ochlazování. Během dne mírný jihozápadní až jižní vítr 5 až 9 m/s, místy s nárazy 15 až 20 m/s (55 až 70 km/h), se bude měnit na západní až severozápadní. Očekává se, že v noci bude vítr slabší.
Ve čtvrtek meteorologové předpokládají zataženo až oblačno, na většině území déšť nebo přeháňky. V polohách nad 500 m, při intenzivnějších přeháňkách smíšené nebo sněhové srážky. Na horách na východě i vydatnější sněžení.
Nejnižší noční teploty se budou pohybovat ezi 4 až 0 °C, v jihozápadní polovině Čech až -2 °C. Nejvyšší denní teploty mezi 2 až 7 °C. Mírný, místy čerstvý severozápadní až severní vítr 4 až 8 m/s, místy s nárazy kolem 15 m/s (55 km/h).
V pátek meteorologové očekávají zataženo až oblačno, místy sněžení nebo sněhové přeháňky. V polohách pod 400 m déšť nebo déšť se sněhem. Na Moravě a ve Slezsku srážky četnější a na horách i vydatnější. Nejnižší noční teploty +2 až -3 °C. Nejvyšší denní teploty 1 až 6 °C. Mírný, místy čerstvý severozápadní až severní vítr 5 až 9 m/s, místy s nárazy 15 až 20 m/s (55 až 70 km/h).