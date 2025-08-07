Léto se vrací. Česko čeká o víkendu až tropických 33 stupňů

Po několika chladnějších a oblačných dnech se počasí konečně láme do letního režimu. Od čtvrtka začal na území Česka proudit teplý vzduch od jihozápadu, teploty tak začínají stoupat. Už ve čtvrtek nás čeká převážně slunečné počasí a o víkendu naměříme až 33 °C. Odpolední přeháňky či bouřky se mohou objevit jen ojediněle.
Ve čtvrtek bude jasno až polojasno. Nejvyšší odpolední teploty vystoupají na 24 až 28 °C a v 1000 metrech na horách kolem 17 °C. Na Šumavě teploty vystoupají až k 21 °C. Vítr bude slabý.

„V noci na pátek očekáváme jasno až polojasno. K ránu se místy mohou objevit mlhy. Nejnižší teploty klesnou na 14 až 10 °C a v údolích ojediněle až na 7 °C,“ uvedla meteoroložka z Českého Hydrometeorologického ústavu Marie Odstrčilová.

V pátek bude přes den jasno až polojasno. Nejvyšší teploty dosáhnou napříč územím České republiky až 32 °C. Vítr bude slabý proměnlivý nebo západní 1 až 4 m/s, na východě Česka očekávejte místy mírný jihozápadní vítr s rychlostí 2 až 5 m/s.

V sobotu očekávejte slunečné počasí. Noční teploty klesnou na 16 až 12 °C, v údolích ojediněle až na 9 °C. Denní maxima naopak vyšplhají na 29 až 33 °C. Vítr bude slabý proměnlivý do 4 m/s.

V neděli bude jasno až polojasno. Odpoledne se ale ojediněle vyskytnou při přechodně zvětšené oblačnosti přeháňky nebo bouřky. Nejnižší noční teploty dosáhnou 18 až 14 °C, denní teploty naopak vyšplhají na 28 až 33 °C. Vítr bude slabý proměnlivý do 4 m/s, během dne místy mírný severní s rychlostí 2 až 5 m/s.

V pondělí očekávejte jasno až polojasno. Při přechodně větší oblačnosti se mohou ojediněle objevit přeháňky. Noční teploty budou 18 až 13 °C. Přes den se ale teploty vyšplhají na 25 až 30 °C. Vítr bude slabý, místy mírný severní 2 až 5 m/s.

Vyhlídka počasí od úterý do čtvrtka: Meteorologové očekávají jasno až polojasno. Při přechodně zvětšené oblačnosti se mohou ojediněle vyskytnout přeháňky. Nejnižší noční teploty budou dosahovat 18 až 13 °C. Nejvyšší denní teploty vyšplhají na 27 až 31 °C, postupně až na 33 °C.

