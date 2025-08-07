Ve čtvrtek bude jasno až polojasno. Nejvyšší odpolední teploty vystoupají na 24 až 28 °C a v 1000 metrech na horách kolem 17 °C. Na Šumavě teploty vystoupají až k 21 °C. Vítr bude slabý.
„V noci na pátek očekáváme jasno až polojasno. K ránu se místy mohou objevit mlhy. Nejnižší teploty klesnou na 14 až 10 °C a v údolích ojediněle až na 7 °C,“ uvedla meteoroložka z Českého Hydrometeorologického ústavu Marie Odstrčilová.
V pátek bude přes den jasno až polojasno. Nejvyšší teploty dosáhnou napříč územím České republiky až 32 °C. Vítr bude slabý proměnlivý nebo západní 1 až 4 m/s, na východě Česka očekávejte místy mírný jihozápadní vítr s rychlostí 2 až 5 m/s.
V sobotu očekávejte slunečné počasí. Noční teploty klesnou na 16 až 12 °C, v údolích ojediněle až na 9 °C. Denní maxima naopak vyšplhají na 29 až 33 °C. Vítr bude slabý proměnlivý do 4 m/s.
V neděli bude jasno až polojasno. Odpoledne se ale ojediněle vyskytnou při přechodně zvětšené oblačnosti přeháňky nebo bouřky. Nejnižší noční teploty dosáhnou 18 až 14 °C, denní teploty naopak vyšplhají na 28 až 33 °C. Vítr bude slabý proměnlivý do 4 m/s, během dne místy mírný severní s rychlostí 2 až 5 m/s.
V pondělí očekávejte jasno až polojasno. Při přechodně větší oblačnosti se mohou ojediněle objevit přeháňky. Noční teploty budou 18 až 13 °C. Přes den se ale teploty vyšplhají na 25 až 30 °C. Vítr bude slabý, místy mírný severní 2 až 5 m/s.
Vyhlídka počasí od úterý do čtvrtka: Meteorologové očekávají jasno až polojasno. Při přechodně zvětšené oblačnosti se mohou ojediněle vyskytnout přeháňky. Nejnižší noční teploty budou dosahovat 18 až 13 °C. Nejvyšší denní teploty vyšplhají na 27 až 31 °C, postupně až na 33 °C.