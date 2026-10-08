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Babí léto končí, Česko čeká výrazné ochlazení. Kam až teploty klesnou?

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  7:19aktualizováno  7:19
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Babí léto a krásné slunečné počasí by měla ve čtvrtek utnout oblačnost,...

Babí léto a krásné slunečné počasí by měla ve čtvrtek utnout oblačnost, přeháňky a ochlazení. Na snímku je stádlecký řetězový most přes řeku Lužnici na Táborsku. (6.10.2026) | foto: Petr Lundák, MF DNES

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Babí léto a krásné slunečné počasí by měla ve čtvrtek utnout oblačnost,...
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Teploty ve čtvrtek ještě na většině území budou připomínat babí léto, v nejteplejších oblastech se možná dotknou letní pětadvacítky, ale oproti předchozím dnům přibude oblačnosti. Od severu poté za studenou frontou spadnou na 10 až 15 °C. Na celém území očekávají meteorologové místy déšť a zesílený vítr, někde se vytvoří i bouřky. Přeháňky začnou ustávat během příštího týdne.

Ve čtvrtek očekávají meteorologové z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) oblačno až zataženo, ráno a dopoledne místy i polojasno. Ojediněle se objeví slabý déšť nebo přeháňky. Během odpoledne a večera se od západu srážky postupně vyskytnou na celém území, na východě a jihovýchodě přijdou ojediněle i bouřky. Později večer budou v západní polovině Čech srážky a částečně i oblačnost ubývat.

Nejvyšší teploty budou 19 až 24 °C, na západě a místy i severu 16 až 20 °C, na horách pak kolem 15 °C. Povane slabý, místy mírný vítr z jižních směrů s nárazy 3 až 7 m/s. Později odpoledne a večer bude od severozápadu na frontě přechodně zesilovat na čerstvý s nárazy 4 až 9 m/s, místy i kolem 15 m/s (55 km/h). Za frontou se vítr změní na severozápadní.

V noci na pátek bude oblačno až zataženo. Na východní polovině území se objeví déšť nebo přeháňky, které budou od západu ustávat. Ojedinělé bouřky na východě budou doznívat. V západní polovině Čech a od západu během noci postupně i na ostatním území čekají meteorologové polojasno až skoro jasno a ojediněle se budou tvořit mlhy.

Nejnižší teploty budou 10 až 5 °C, při slabším větru, zejména na západě až 3 °C. Ojediněle se objeví i přízemní mrazíky. Povane mírný, ve východní polovině území na frontě přechodně čerstvý severozápadní vítr s nárazy 4 až 9 m/s, místy i kolem 15 m/s (55 km/h).

V pátek předpokládají meteorologové jasno nebo skoro jasno, ráno a dopoledne ojediněle také s mlhami. Postupně od severozápadu bude přibývat oblačnosti, na jihovýchodě však až později večer. V severozápadní polovině Čech se večer místy vyskytne déšť.

Nejvyšší teploty budou 10 až 15 °C, na jihu Moravy až 17 °C a na horách kolem 6 °C. Bude vát mírný západní až severozápadní vítr s nárazy 3 až 7 m/s, který se bude během dne měnit na jihozápadní.

V sobotu bude oblačno až zataženo, na většině území se občas objeví déšť nebo přeháňky. K večeru v Čechách od severozápadu ubyde oblačnosti i srážek.

Nejnižší noční teploty budou 10 až 6 °C, na východě až 3 °C. Nejvyšší denní teploty budou pak 10 až 15 °C, na jihu Moravy až 18 °C. Povane mírný jihozápadní, postupně západní vítr 2 až 6 m/s.

V neděli očekávají meteorologové převážně polojasno, přes den bude převládat proměnlivá oblačnost a místy se vyskytnou také přeháňky.

Nejnižší noční teploty budou 10 až 6 °C, při slabším větru a zmenšené oblačnosti klesnou až na 4 °C. Nejvyšší denní teploty budou 10 až 15 °C, na jihu Moravy pak až 17 °C. Povane slabý, přechodně mírný západní až severozápadní vítr 2 až 6 m/s.

V pondělí bude většinou polojasno. Přes den bude převažovat proměnlivá oblačnost a místy se vyskytnou přeháňky, které budou četnější v severovýchodní polovině území.

Nejnižší noční teploty budou 7 až 2 °C, při zmenšené oblačnosti klesnou až na 0 °C. Nejvyšší denní teploty budou 10 až 14 °C, na jihu Moravy až 16 °C. Povane slabý západní, přes den mírný severozápadní vítr 2 až 6 m/s, který bude večer slábnout.

Vyhlídka počasí od úterý do čtvrtka:

Bude polojasno až oblačno, ojediněle se vyskytnou přeháňky. V noci, ráno a dopoledne ojediněle výskyt mlh nebo nízké oblačnosti. Nejnižší noční teploty 5 až 0 °C a četné přízemní mrazíky. Nejvyšší denní teploty 11 až 16 °C.

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