Konec týdne bude deštivý, přijít mohou i bouřky. Tropy se nevrátí ani příští týden

7:00 , aktualizováno 7:00

Během čtvrtka bude oblačno místy s přeháňkami nebo občasným deštěm, ojediněle se vyskytnou i bouřky. Nejvyšší denní teploty budou do 23 °C. Pátek bude bude podobného charakteru, na severovýchodě budou srážky četnější s teplotami do 24 °C. Víkend velkou změnu nepřinese, vyskytovat se budou srážky, v sobotu budou teploty jen do 22 °C, v neděli pak do 26 °C. „Příští týden bude oblačno až polojasno, místy se objeví přeháňky nebo bouřky a nejvyšší teploty budou mezi 22 až 27 °C,“ řekl meteorolog Štefan Handžák.