Teploty spadnou pod 10 stupňů, varují meteorologové. Pak přijdou tropy

  18:48
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Po deštích přijdou tropy. Meteorologové předpovídají teploty nad 30 stupni a vydali výstrahu pro část Česka.

Po deštích přijdou tropy. Meteorologové předpovídají teploty nad 30 stupni a vydali výstrahu pro část Česka. | foto: ČTK

Po deštích přijdou tropy. Meteorologové předpovídají teploty nad 30 stupni a vydali výstrahu pro část Česka.
Po deštích přijdou tropy. Meteorologové předpovídají teploty nad 30 stupni a vydali výstrahu pro část Česka.
Po deštích přijdou tropy. Meteorologové předpovídají teploty nad 30 stupni a vydali výstrahu pro část Česka.
Po deštích přijdou tropy. Meteorologové předpovídají teploty nad 30 stupni a vydali výstrahu pro část Česka.
12 fotografií
Do Česka se znovu vrátí tropy, teploty podle meteorologů brzy překročí 30 stupňů Celsia. Ještě předtím však předpověď počasí slibuje pro některé oblasti republiky mimořádně chladné ráno. Český hydrometeorologický ústav zároveň vydal výstrahu pro část země, která bude v platnosti nejméně do pondělí. Teplotní mapy ukazují, kdy se začne oteplovat.

V článku se dále dozvíte

Jaké bude počasí v noci na čtvrtek? Déšť ustoupí, ale ráno bude překvapivě chladné

Zatímco během odpoledne se v jihozápadní polovině Česka mohou objevit lokální přeháňky nebo slabý déšť, s přibývajícím večerem budou srážky ustávat, obloha se začne vyjasňovat a vítr zeslábne. Noc pak bude převážně polojasná až jasná, jen přechodně s větší oblačností.

Citelnou změnu však přinesou noční teploty, které mají do čtvrtečního rána klesnout na 14 až 9 °C, takže po několika teplejších dnech se musíme připravit na poměrně chladné ráno. Nejnižší ranní teploty vidíte na následující mapě:

Předpověď na čtvrtek 9. 7. 2026 (zdroj: ČHMÚ)

Středa večer a v noci přehledně:

  • Večer: polojasno až jasno, na jihozápadě místy přeháňky nebo slabý déšť
  • V noci: převážně polojasno až jasno, přechodně až oblačno, beze srážek
  • Noční teploty: 14 až 9 °C, na horách kolem 10 °C
  • Vítr: večer zeslábne na slabý až mírný severozápadní až západní, 2 až 5 m/s

Zdroj: ČHMÚ

Počasí ve čtvrtek a v pátek Příprava na víkendová vedra

Během čtvrtka pak teploty vystoupají na 23 až 27 °C, na severu a severovýchodě místy kolem 21 °C, takže nás čeká příjemný letní den, ale bez teplotních extrémů, jen výjimečně provázený přeháňkami. Právě čtvrtek odstartuje postupné oteplování, které bude pokračovat v pátek a o víkendu (podrobnosti níže).

Čtvrtek 9. července

  • Jasno až polojasno, na severovýchodě a východě více oblačnosti
  • Denní teploty: 23 až 27 °C, na severu a severovýchodě místy kolem 21 °C
  • Vítr: Mírný severozápadní až severní vítr

Pátek 10. července

  • Slunečno, na severu a severovýchodě ojedinělé přeháňky
  • Denní teploty: 25 až 29 °C, chladněji na severu a severovýchodě

Počasí na tento týden Kdy se do Česka vrátí vedra?

Od soboty začne do Česka naplno proudit teplejší vzduch. Oteplování pak vyvrcholí zkraje příštího týdne.

Podrobnou předpověď počasí na víkend a následující dny najdete v přehledné galerii:

Výhled denních teplot 9. 7. - 13. 7. 2026
Předpověď na čtvrtek 9. 7. 2026, vydána 8. 7. 2027 (zdroj: ČHMÚ).
Předpověď na pátek 10. 7. 2026, vydána 8. 7. 2027 (zdroj: ČHMÚ).
Předpověď na sobotu 11. 7. 2026, vydána 8. 7. 2027 (zdroj: ČHMÚ).
Předpověď na neděli 12. 7. 2026, vydána 8. 7. 2027 (zdroj: ČHMÚ).
12 fotografií

Teplotní mapa v Evropě a výstrahy ČHMÚ

Čtvrtek 9. 7. 2026

Pátek 10. 7. 2026

Sobota 11. 7. 2026

Neděle 12. 7. 2026

Pondělí 13. 7. 2026

Výstraha:

Jev: riziko požárů

Platí pro: Jihomoravský kraj

Doporučení: Dodržujte zákazy a omezení vydaná kvůli suchu. Neodhazovat cigaretové nedopalky. V přírodě nerozdělávat oheň ani nepoužívat otevřený plamen. Opatrnost při práci s technikou a v blízkosti železnice, kde mohou jiskry zapálit suchý porost.

Hydrometeorologická výstraha ČHMÚ

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