Česko zpraží úmorné vedro. Bude až 37 stupňů, varují meteorologové

  11:21
Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) vydal výstrahu před silnými vedry, která zasáhnou Česko od středy do soboty. Podle meteorologů bude do střední Evropy proudit velmi teplý vzduch od jihu, což přinese několik dnů s vysokými a místy i extrémně vysokými teplotami. Ty překročí i hranici 34 stupňů Celsia. V nížinách se mohou výjimečně dostat až k 37 stupňům Celsia.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Boháčová AnnaMAFRA

40 fotografií

Ve středu odpoledne přesáhnou teploty ve většině nižších a středních poloh v České republice 31 stupňů Celsia. Ve čtvrtek a v pátek se očekávají maxima přes 31 stupňů téměř všude, v řadě oblastí Čech i na Moravě a ve Slezsku dokonce nad 34 stupňů. Výstraha platí od středečního poledne do sobotních 18:00.

Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) vydal výstrahu před silnými vedry, která zasáhnou zemi od středy do soboty. (12. srpna 2025)

Meteorologové upozorňují na velmi vysokou zátěž pro lidský organismus. Hrozí přehřátí a dehydratace, ale i technické problémy, například vybočení a lomy kolejnic vlivem jejich rozpínání horkem.

V sobotu se začne od západu ochlazovat s příchodem studené fronty, tropické teploty nad 31 stupňů však přetrvají na jižní a střední Moravě.

ČHMÚ doporučuje omezit fyzickou aktivitu a pobyt na přímém slunci v poledních a odpoledních hodinách. Je důležité dodržovat pitný režim, upřednostnit neslazené nealkoholické nápoje a kombinovat je s minerálními vodami. Meteorologové také nabádají, aby lidé nenechávali děti ani zvířata v zaparkovaných autech na slunci.

Předpověď počasí na mapěTeplota, 2 m nad zemí, 12.08.2025 11:00 (SELČ), © Ventusky.com
