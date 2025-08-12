Česko zpraží úmorné vedro. Bude až 37 stupňů, varují meteorologové

Ve středu odpoledne přesáhnou teploty ve většině nižších a středních poloh v České republice 31 stupňů Celsia. Ve čtvrtek a v pátek se očekávají maxima přes 31 stupňů téměř všude, v řadě oblastí Čech i na Moravě a ve Slezsku dokonce nad 34 stupňů. Výstraha platí od středečního poledne do sobotních 18:00.
Meteorologové upozorňují na velmi vysokou zátěž pro lidský organismus. Hrozí přehřátí a dehydratace, ale i technické problémy, například vybočení a lomy kolejnic vlivem jejich rozpínání horkem.
V sobotu se začne od západu ochlazovat s příchodem studené fronty, tropické teploty nad 31 stupňů však přetrvají na jižní a střední Moravě.
ČHMÚ doporučuje omezit fyzickou aktivitu a pobyt na přímém slunci v poledních a odpoledních hodinách. Je důležité dodržovat pitný režim, upřednostnit neslazené nealkoholické nápoje a kombinovat je s minerálními vodami. Meteorologové také nabádají, aby lidé nenechávali děti ani zvířata v zaparkovaných autech na slunci.